Отправлено: - 15:17

Эл-починно: Первый том был написан после неудавшегося путча 9 ноября 1923 года против Веймарской республики во время последующего тюремного заключения Гитлера в 1924 году и впервые опубликован 18 июля 1925 года, второй — 11 декабря 1926 года. Прежде всего первый том стал в Веймарской республике широко обсуждаемым бестселлером. Уже не смешно.

Цитата:Цвайтес бух» не вышла в 1928 году, так как «Майн Кампф» продавалась плохо, и издатель сообщил Гитлеру, что выход второй книги ещё более снизит продажи «Майн Кампф». Когда после выборов 1930 года «Майн Кампф» начала хорошо расходиться, Гитлер решил, что «Цвайтес бух» раскрывает слишком много его истинных внешнеполитических целей, и рукопись была в 1935 году помещена в сейф бомбоубежища, где её и обнаружил в 1945 году американский офицер. Книга была впервые опубликована на немецком в 1961 году, «пиратский» перевод на английский вышел в 1962 году.кто врет?