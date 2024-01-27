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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 14:10
#15946
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Цитата:
Эл-починно:
Сколько ещё можно это обсуждать? Инцидент исчерпан. Или?

ну да ты тупанул с этими томами
первый был опубликован на немецком второй только в 1961 году
незнаю зачем ты упорствуешь в глупости
свободен
следующий
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 14:11
#15947
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Цитата:
Эл-починно:
Хотя вы так и не ответили, какой именно был переведён?

когда разговариваешь с глупцом в итоге разговаривают два глупца
это бесконечная непролазная глупость какая-то
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 14:14
#15948
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Цитата:
abaika95:
это бесконечная непролазная глупость какая-то

от вас ничего большего и не ожидал, когда ответить нормально нечего. Переходят на личности и оскорбления. Прискорбно и печально.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 14:17
#15949
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Цитата:
abaika95:
ну да ты тупанул с этими томами

я у тебя всего лишь спросил, какой был переведён? А ты тут тупищь с википедией! 8-) :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:11
#15950
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Цитата:
Эл-починно:
у тебя всего лишь спросил, какой был переведён?

нет это уже даже не смешно

зинвьев расстрелян в 1936 году
второй том или вторая книга майн кампфа была опубликована на немецком только в 1961 году
скажи какой том был переведён зиновьевым в 1932 сидя в ссылке в кустанае?
не торопись
подумай
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:13
#15951
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Цитата:
abaika95:
второй том или вторая книга майн кампфа была опубликована на немецком только в 1961 году

Первый том был написан после неудавшегося путча 9 ноября 1923 года против Веймарской республики во время последующего тюремного заключения Гитлера в 1924 году и впервые опубликован 18 июля 1925 года, второй — 11 декабря 1926 года. Прежде всего первый том стал в Веймарской республике широко обсуждаемым бестселлером.
:lol: 8-)
Уже не смешно.
ПС - В 1928 году Гитлер написал продолжение — вторую книгу, которая не была опубликована.
Из той же твоей ссылки.

Вопросов больше нет! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 27.01.2024 - 15:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:15
#15952
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Цитата:
maxsaf:
то-то Ильяса давненько не было в эфире... С ним все в порядке?

вышел акт об запрете употребления алкголя для буйных лиц
ничего не утверждаю просто совпадение)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:17
#15953
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Цитата:
Эл-починно: Первый том был написан после неудавшегося путча 9 ноября 1923 года против Веймарской республики во время последующего тюремного заключения Гитлера в 1924 году и впервые опубликован 18 июля 1925 года, второй — 11 декабря 1926 года. Прежде всего первый том стал в Веймарской республике широко обсуждаемым бестселлером. Уже не смешно.



Цвайтес бух» не вышла в 1928 году, так как «Майн Кампф» продавалась плохо, и издатель сообщил Гитлеру, что выход второй книги ещё более снизит продажи «Майн Кампф». Когда после выборов 1930 года «Майн Кампф» начала хорошо расходиться, Гитлер решил, что «Цвайтес бух» раскрывает слишком много его истинных внешнеполитических целей, и рукопись была в 1935 году помещена в сейф бомбоубежища, где её и обнаружил в 1945 году американский офицер. Книга была впервые опубликована на немецком в 1961 году, «пиратский» перевод на английский вышел в 1962 году.


кто врет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:20
#15954
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Цитата:
Эл-починно:
там томов и в помине не было "историк" ты наш! У кого тут шиза, вопрос ещё тот

скажи гитлер пишущий майн кампф в двух томах которых нет сейчас с нами на этом форуме сидит?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:21
#15955
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Цитата:
abaika95:
кто врет?

Да мне даже уже не интересно, то вы о томах говорите, теперь ссылки приводите Цитата:
abaika95:
Цвайтес бух

В переводе вторая книга. А не том. Как вас понимать? На мой вопрос вы так и не ответили, но он очевиден. Первая книга, или том? :lol: 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:22
#15956
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майн кампф цельное произведение разбитое на две части книги
второй том или вторая книга продолжение кампфа не издана при гитлере
издана на немецком официально в 61 году
зиновьев в 32 году мог второй том перевести?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:24
#15957
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Цитата:
abaika95:
зиновьев в 32 году мог второй том перевести?

Ну вот можно же нормально общаться! премного благодарен! ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:25
#15958
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Цитата:
Эл-починно:
Ну вот можно же нормально общаться! премного благодарен!

пациент запутался в своих же измышлениях
беда
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:29
#15959
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Цитата:
abaika95:
пациент запутался в своих же измышлениях беда

Не, пациент запутался с ответом, но всего три страницы флуда, его - этот вопрос, решили. И это уже радует! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2957
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:59
#15960
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Всё я ухожу в сауну! :lol:

8-)
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