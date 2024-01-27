езюмируя, для большинства горожан визит второго человека в стране не стал событием и вызвал лишь пару эмоций:- Уахаха, а я то думаю, что это вдруг снегоуборочная техника вчера, как с ума посходила в городе, - пишет в комментариях Instagram "Нашей газеты" пользователь @_gul_da_na_kz_. - Вот оно что оказывается. Ну, спасибо премьеру, хоть какая-то польза от вас.- Так вот почему в Заречном 3 дня улицу Юбилейную, чуть ли не каждые пол часа чистят и все лампочки на столбах заменили! - добавляет пользователь @irishka3009.sss. - Ну пусть почаще к нам заглядывает, мы только рады. Хорошо бы, чтобы он еженедельно приезжал....Было много и таких комментариев:- Открыть очередной "пустой завод", - отмечает пользователь @shnara_zhalmukhamedova. - Помнится приезжали до него тоже что-то открывать.Источник: