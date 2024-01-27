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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 14:10
Цитата:
ну да ты тупанул с этими томами
первый был опубликован на немецком второй только в 1961 году
незнаю зачем ты упорствуешь в глупости
свободен
следующий
Эл-починно:
Сколько ещё можно это обсуждать? Инцидент исчерпан. Или?
Сколько ещё можно это обсуждать? Инцидент исчерпан. Или?
ну да ты тупанул с этими томами
первый был опубликован на немецком второй только в 1961 году
незнаю зачем ты упорствуешь в глупости
свободен
следующий
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 14:11
Цитата:
когда разговариваешь с глупцом в итоге разговаривают два глупца
это бесконечная непролазная глупость какая-то
Эл-починно:
Хотя вы так и не ответили, какой именно был переведён?
Хотя вы так и не ответили, какой именно был переведён?
когда разговариваешь с глупцом в итоге разговаривают два глупца
это бесконечная непролазная глупость какая-то
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 14:14
Цитата:
от вас ничего большего и не ожидал, когда ответить нормально нечего. Переходят на личности и оскорбления. Прискорбно и печально.
abaika95:
это бесконечная непролазная глупость какая-то
это бесконечная непролазная глупость какая-то
от вас ничего большего и не ожидал, когда ответить нормально нечего. Переходят на личности и оскорбления. Прискорбно и печально.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 14:17
Цитата:
я у тебя всего лишь спросил, какой был переведён? А ты тут тупищь с википедией!
abaika95:
ну да ты тупанул с этими томами
ну да ты тупанул с этими томами
я у тебя всего лишь спросил, какой был переведён? А ты тут тупищь с википедией!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:11
Цитата:
нет это уже даже не смешно
зинвьев расстрелян в 1936 году
второй том или вторая книга майн кампфа была опубликована на немецком только в 1961 году
скажи какой том был переведён зиновьевым в 1932 сидя в ссылке в кустанае?
не торопись
подумай
Эл-починно:
у тебя всего лишь спросил, какой был переведён?
у тебя всего лишь спросил, какой был переведён?
нет это уже даже не смешно
зинвьев расстрелян в 1936 году
второй том или вторая книга майн кампфа была опубликована на немецком только в 1961 году
скажи какой том был переведён зиновьевым в 1932 сидя в ссылке в кустанае?
не торопись
подумай
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:13
Цитата:
Первый том был написан после неудавшегося путча 9 ноября 1923 года против Веймарской республики во время последующего тюремного заключения Гитлера в 1924 году и впервые опубликован 18 июля 1925 года, второй — 11 декабря 1926 года. Прежде всего первый том стал в Веймарской республике широко обсуждаемым бестселлером.
Уже не смешно.
ПС - В 1928 году Гитлер написал продолжение — вторую книгу, которая не была опубликована.
Из той же твоей ссылки.
Вопросов больше нет!
[Исправлено: Эл-починно, 27.01.2024 - 15:18]
abaika95:
второй том или вторая книга майн кампфа была опубликована на немецком только в 1961 году
второй том или вторая книга майн кампфа была опубликована на немецком только в 1961 году
Первый том был написан после неудавшегося путча 9 ноября 1923 года против Веймарской республики во время последующего тюремного заключения Гитлера в 1924 году и впервые опубликован 18 июля 1925 года, второй — 11 декабря 1926 года. Прежде всего первый том стал в Веймарской республике широко обсуждаемым бестселлером.
Уже не смешно.
ПС - В 1928 году Гитлер написал продолжение — вторую книгу, которая не была опубликована.
Из той же твоей ссылки.
Вопросов больше нет!
[Исправлено: Эл-починно, 27.01.2024 - 15:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:15
Цитата:
вышел акт об запрете употребления алкголя для буйных лиц
ничего не утверждаю просто совпадение)
maxsaf:
то-то Ильяса давненько не было в эфире... С ним все в порядке?
то-то Ильяса давненько не было в эфире... С ним все в порядке?
вышел акт об запрете употребления алкголя для буйных лиц
ничего не утверждаю просто совпадение)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:17
Цитата:
Цвайтес бух» не вышла в 1928 году, так как «Майн Кампф» продавалась плохо, и издатель сообщил Гитлеру, что выход второй книги ещё более снизит продажи «Майн Кампф». Когда после выборов 1930 года «Майн Кампф» начала хорошо расходиться, Гитлер решил, что «Цвайтес бух» раскрывает слишком много его истинных внешнеполитических целей, и рукопись была в 1935 году помещена в сейф бомбоубежища, где её и обнаружил в 1945 году американский офицер. Книга была впервые опубликована на немецком в 1961 году, «пиратский» перевод на английский вышел в 1962 году.
кто врет?
Эл-починно: Первый том был написан после неудавшегося путча 9 ноября 1923 года против Веймарской республики во время последующего тюремного заключения Гитлера в 1924 году и впервые опубликован 18 июля 1925 года, второй — 11 декабря 1926 года. Прежде всего первый том стал в Веймарской республике широко обсуждаемым бестселлером. Уже не смешно.
Цвайтес бух» не вышла в 1928 году, так как «Майн Кампф» продавалась плохо, и издатель сообщил Гитлеру, что выход второй книги ещё более снизит продажи «Майн Кампф». Когда после выборов 1930 года «Майн Кампф» начала хорошо расходиться, Гитлер решил, что «Цвайтес бух» раскрывает слишком много его истинных внешнеполитических целей, и рукопись была в 1935 году помещена в сейф бомбоубежища, где её и обнаружил в 1945 году американский офицер. Книга была впервые опубликована на немецком в 1961 году, «пиратский» перевод на английский вышел в 1962 году.
кто врет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:20
Цитата:
скажи гитлер пишущий майн кампф в двух томах которых нет сейчас с нами на этом форуме сидит?
Эл-починно:
там томов и в помине не было "историк" ты наш! У кого тут шиза, вопрос ещё тот
там томов и в помине не было "историк" ты наш! У кого тут шиза, вопрос ещё тот
скажи гитлер пишущий майн кампф в двух томах которых нет сейчас с нами на этом форуме сидит?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:21
Цитата:
Да мне даже уже не интересно, то вы о томах говорите, теперь ссылки приводите Цитата:
В переводе вторая книга. А не том. Как вас понимать? На мой вопрос вы так и не ответили, но он очевиден. Первая книга, или том?
abaika95:
кто врет?
кто врет?
Да мне даже уже не интересно, то вы о томах говорите, теперь ссылки приводите Цитата:
abaika95:
Цвайтес бух
Цвайтес бух
В переводе вторая книга. А не том. Как вас понимать? На мой вопрос вы так и не ответили, но он очевиден. Первая книга, или том?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:22
майн кампф цельное произведение разбитое на две части книги
второй том или вторая книга продолжение кампфа не издана при гитлере
издана на немецком официально в 61 году
зиновьев в 32 году мог второй том перевести?
второй том или вторая книга продолжение кампфа не издана при гитлере
издана на немецком официально в 61 году
зиновьев в 32 году мог второй том перевести?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:24
Цитата:
Ну вот можно же нормально общаться! премного благодарен!
abaika95:
зиновьев в 32 году мог второй том перевести?
зиновьев в 32 году мог второй том перевести?
Ну вот можно же нормально общаться! премного благодарен!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:25
Цитата:
пациент запутался в своих же измышлениях
беда
Эл-починно:
Ну вот можно же нормально общаться! премного благодарен!
Ну вот можно же нормально общаться! премного благодарен!
пациент запутался в своих же измышлениях
беда
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:29
Цитата:
Не, пациент запутался с ответом, но всего три страницы флуда, его - этот вопрос, решили. И это уже радует!
abaika95:
пациент запутался в своих же измышлениях беда
пациент запутался в своих же измышлениях беда
Не, пациент запутался с ответом, но всего три страницы флуда, его - этот вопрос, решили. И это уже радует!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 15:59
Всё я ухожу в сауну!
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