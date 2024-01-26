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Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48456
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 26.01.24 - 21:40
Алихан СМАИЛОВ в рамках рабочей поездки в Костанай посетил IT-хаб. Там ему презентовали стартапы в сфере разработки новых приложений, а также прошла встреча с "креативной молодежью". Среди них: депутат, директор Дома дружбы и руководитель МРЦ.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5608
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 26.01.24 - 21:40
Цитата://рабочее место диспетчера котельной в мкрн. Юбилейный.//
Это где постоянно скандалы из-за недостатка тепла??
Цитата://базовая ставка выросла. Из-за этого все кредиты стали дорогими,//
Значит желание депутата и латифундиста Ходжаназарова о создании АгроБанка с низкими процентными ставками по сельхозкредитам - никогда не исполнится. Утопия. О чём я и говорил. Всё таки у меня опыта работы больше, нежели у него.
Цитата://грант в сумме 5 млн тенге. На эти деньги открыла швейное производство. Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной.//
Грант- это БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ кредит, возвращать не надо - после липовой реализации этого гранта ( все так делают) , нужно на оставшие деньги открыть магазинчик как у Добринцова и будешь в шоколаде и не надо мороки с производством ( самый геморой в Казахстане - это организация ЛЮБОГО производства- кафешки, магазинчики - это тема в Казахстане).
Цитата://На вопрос ответил министр промышленности РК Канат ШАРЛАПАЕВ//
Это не ответ министра- это ответ авторобота из википедии. Так может ответить примерно, ученик 8 класса.
Цитата://Визит был расписан по минутам.//
На таких мероприятиях ЧУЖИХ не бывает и вопросы заранее ВЫДАНЫ и ответы заранее ПОДГОТОВЛЕНЫ.
Цитата://"креативной молодежью//
Тут только "СВОЯ" молодёжь, проверенная - через пяток лет, их можно будет увидеть во властных структурах, депутатами, как например нынешний депутат Мажлиса Е.Смышляева - начинала лет 15-17 назад с пед.отряда "Ровесник" - тоже была в категории "креативных".
Это где постоянно скандалы из-за недостатка тепла??
Цитата://базовая ставка выросла. Из-за этого все кредиты стали дорогими,//
Значит желание депутата и латифундиста Ходжаназарова о создании АгроБанка с низкими процентными ставками по сельхозкредитам - никогда не исполнится. Утопия. О чём я и говорил. Всё таки у меня опыта работы больше, нежели у него.
Цитата://грант в сумме 5 млн тенге. На эти деньги открыла швейное производство. Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной.//
Грант- это БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ кредит, возвращать не надо - после липовой реализации этого гранта ( все так делают) , нужно на оставшие деньги открыть магазинчик как у Добринцова и будешь в шоколаде и не надо мороки с производством ( самый геморой в Казахстане - это организация ЛЮБОГО производства- кафешки, магазинчики - это тема в Казахстане).
Цитата://На вопрос ответил министр промышленности РК Канат ШАРЛАПАЕВ//
Это не ответ министра- это ответ авторобота из википедии. Так может ответить примерно, ученик 8 класса.
Цитата://Визит был расписан по минутам.//
На таких мероприятиях ЧУЖИХ не бывает и вопросы заранее ВЫДАНЫ и ответы заранее ПОДГОТОВЛЕНЫ.
Цитата://"креативной молодежью//
Тут только "СВОЯ" молодёжь, проверенная - через пяток лет, их можно будет увидеть во властных структурах, депутатами, как например нынешний депутат Мажлиса Е.Смышляева - начинала лет 15-17 назад с пед.отряда "Ровесник" - тоже была в категории "креативных".
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 815
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 26.01.24 - 23:15
Цитата:
.....они выводят, ростят,выкармливают для себя готовят на старость и ничего не меняется взять к прмеру евро политиков к примеру Урсулу кто папа её был или Липен тоже самое у нас выкырмышей готовят,припали к кормушке а оторваться тяжело.
ACROS:
.....они выводят, ростят,выкармливают для себя готовят на старость и ничего не меняется взять к прмеру евро политиков к примеру Урсулу кто папа её был или Липен тоже самое у нас выкырмышей готовят,припали к кормушке а оторваться тяжело.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21578
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 00:23
Цитата:
А на бумаге до получения гранта наверняка все было красиво. Или вообще не считали?
Цитата:
Цитата:
О, да тут второй грант намечается. Только просчитать заранее прибыль не забудьте
Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной.
А на бумаге до получения гранта наверняка все было красиво. Или вообще не считали?
Цитата:
получила государственный грант в сумме 5 млн
Цитата:
возможность организовать переработку хлопка и изготовления полотна внутри страны.
О, да тут второй грант намечается. Только просчитать заранее прибыль не забудьте
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 00:48
Хорошо, что я уже не молодёжь, да ещё и не креативная. А просто бухающий Бюргер, делающий свою работу.
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 01:31
----Цитата---**- Сейчас базовая ставка высокая, как и во всем мире, - прокомментировал Смаилов***---Сколько процентов ипотека в Германии?1,5–2% годовыхСредняя ставка ипотечного кредита в Германии составляет 1,5–2% годовых. В последнее время в стране особенно распространены займы с фиксированной ставкой, которая неизменна в течение всего периода кредитования.Как правило, ипотеку погашают ежемесячными аннуитетными платежами, то есть равными суммами в течение всего периода кредитования. В эти платежи включён и возврат тела кредита, и проценты банка за предоставление ипотеки.tranio.ru-----Для иностранцев ставки по кредитам выше, в среднем от 3% годовых.
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 01:32
----10 стран мира с самыми низкими ставками по ипотечным кредитам:Япония (1,21%)Швейцария (1,42%)Финляндия (1,53%)Швеция (1,87%)Словакия (1,92%)Германия (1,99%)Чехия (1,99%)Литва (2,03%)Тайвань (2,04%)Австрия (2,10%)
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 01:38
В Канаде очень распространены ипотечные кредиты на покупку жилья (Mortgage programs). Средняя ставка по ипотеке – от 1,75% до 7,25% в зависимости от срока кредитования и кредитной истории заемщика.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5608
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 11:01
Цитата:
Много пъёте и как часто???
Цитата:
В Казахстане- молодёжь - это до 29 лет.
Эл-починно:
бухающий Бюргер
бухающий Бюргер
Много пъёте и как часто???
Цитата:
Эл-починно:
я уже не молодёжь
я уже не молодёжь
В Казахстане- молодёжь - это до 29 лет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3250
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 27.01.24 - 11:18
Цитата:
Какое швейное производство можно открыть на 5 миллионов? Максимум этих денег хватит на пошивочную мастерскую.
[b[/b]
/грант в сумме 5 млн тенге. На эти деньги открыла швейное производство. Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной
/грант в сумме 5 млн тенге. На эти деньги открыла швейное производство. Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной
Какое швейное производство можно открыть на 5 миллионов? Максимум этих денег хватит на пошивочную мастерскую.
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 27.01.24 - 11:42
Цитата:
Только по праздникам, но каждый день на работу хожу как на праздник!
ACROS:
Много пъёте и как часто???
Много пъёте и как часто???
Только по праздникам, но каждый день на работу хожу как на праздник!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4876
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 27.01.24 - 12:03
Цитата:
Цитата:
Das ist sehr gut (это очень хорошо), напомнило надписи на агитационных плакатах времён СССР: На работу, как на праздник, всю зарплату отдаю-жене! .
ACROS:
Много пъёте и как часто???
Много пъёте и как часто???
Цитата:
Эл-починно:
Только по праздникам, но каждый день на работу хожу как на праздник!
Только по праздникам, но каждый день на работу хожу как на праздник!
Das ist sehr gut (это очень хорошо), напомнило надписи на агитационных плакатах времён СССР: На работу, как на праздник, всю зарплату отдаю-жене! .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6626
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 12:13
Послее ее внедрения компания может оптимизировать операторов котельной
Не надо этого делать, ибо надеяться что электроника этих газовых котлов может реагировать на скачки напряжения или давления в сетях может потом плачевно закончится если форс-мажор случится допустим среди ночи.
Мы тоже иногда бываем оптимистами,но история говорит об обратном
Не надо этого делать, ибо надеяться что электроника этих газовых котлов может реагировать на скачки напряжения или давления в сетях может потом плачевно закончится если форс-мажор случится допустим среди ночи.
Мы тоже иногда бываем оптимистами,но история говорит об обратном
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35197
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 14:54
Ля ля тополя..
Зачем приезжал?
По вацапу нельзя было поговорить, у креативной молодежи с этим какие то сложности, чем гонять три самолета против ветра?
Зачем приезжал?
По вацапу нельзя было поговорить, у креативной молодежи с этим какие то сложности, чем гонять три самолета против ветра?
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