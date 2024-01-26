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≡ Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48456
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:34
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По закону "О профилактике бытового насилия" полиция в Казахстане может установить особые требования к поведению правонарушителей, в том числе официально запретить им употреблять спиртные напитки. К скольким казахстанцам применили эту суровую меру в прошлом году?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35197
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 27.01.24 - 14:46
#15
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Цитата:
Эл-починно:
Как хорошо, как хорошо, что я уехал в Ленинград, никто не может запретить, что мне не пить или курить!

Да, если каждый совершивший побои или другие правонарушения, будет уезжать в Ленинград, у нас будет нормальное государство.
Давно надо было принять меры к ним.
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3250
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 27.01.24 - 14:47
#16
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Цитата:
ACROS:
чача - хороший самогон, тоже сосед раньше гонял- угощал и чачой

Чача делается из отходов виноградных. После того как из винограда отжали сок, всю оставшуюся кожицу, веточки, косточки, а также некондиционый виноград ставят бродить, чтобы добро не пропадало. Потом перегоняют. Но продукт получется очень уж специфический.
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3250
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 27.01.24 - 14:48
#17
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Цитата:
Эл-починно:
Как хорошо, как хорошо, что я уехал в Ленинград, никто не может запретить, что мне не пить или курить!

Так в питерской подворотне и повился на свет нынешний диктатор всея руси
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35197
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 27.01.24 - 14:56
#18
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Цитата:
юля елиссева:
Так в питерской подворотне и повился на свет нынешний диктатор всея руси

Которого выбрали такие вот, кто бежал от правонарушений и выбирал там кого то по пьяне..
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