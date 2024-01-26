Отправлено: - 17:48

сайлау курманов:

моя комерческая биография только и запомнилась в борьбе то с полицией,то с чиновниками,то с бандитами,

Цитата:Мы говорим о разных вещах.Наверное, вы просто НЕ ОТМЕЧАЛИСЬ или НЕ ПОМОГАЛИ этим органам - отсюда и вся ваша борьба.