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≡ Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48456
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:34
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По закону "О профилактике бытового насилия" полиция в Казахстане может установить особые требования к поведению правонарушителей, в том числе официально запретить им употреблять спиртные напитки. К скольким казахстанцам применили эту суровую меру в прошлом году?
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3250
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:34
#1
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Може потому один форумачнин перестал писать в Народные новости? Мучают смутные сомнения :))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6626
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:38
#2
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Я сижу дома,особо нечем делиться, правда гоню самогон для внутреннего потребления, иногда приглашаю гостей. Последние наотрез отказываются пить, уж больно ядренным считают мой продукт
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5608
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:46
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Последние наотрез отказываются пить,


Главное: - предложите - дальше - их дело- пить или не пить. В гостях надо- кушать и пить то что дают хозяева- нечего выделываться.
Не люблю когда выделываются в гостях:- чай чёрный или с молоком: вино- белое или красное.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3250
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 14:41
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
уж больно ядренным считают мой продукт

как фирмы аппарат? если продукт двойной перегонки и не жадничаете с отбором хвостов и голов, то ядреным он быть не должен.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6626
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 14:57
#5
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если с десяти литров браги должно выйти два литра 40°, то я один литр первака отделяю, а второй литр доливаю на следующей перегон. По моим наблюдениям заметил,что сивушный специфический запах практически не попадает на первичный продукт, а идёт после.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
14
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 15:12
#6
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Пьяницам и самогонщикам одно на уме: денег нет, но мы могем! Показное бахвальство, самодовольство ничего, кроме презрения не вызывает!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6626
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 16:31
#7
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На НТВ+ есть целый канал про это самое, люди выкладываются и делятся.
Так я обычно смотрю для расширения кругозора,но в другие каналы типа конные скачки, бильярд или плавание не захожу и не осуждаю тех кто зависают там. Рекомендую прислушаться моему совету...
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3250
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 16:45
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
если с десяти литров браги должно выйти два литра 40°, то я один литр первака отделяю, а второй литр доливаю на следующей перегон. По моим наблюдениям заметил,что сивушный специфический запах практически не попадает на первичный продукт, а идёт после.

Количество первака зависит от того из чего гонишь и какие дрожжи. Самогонные калькуляторы посказывают сколько первака выходит в заивсимости от сырья. Но также надо орентироваться по запаху ацетона. Растёр пару капель на ладони, если запаха ацетона нет, то головы закончились. А сами головы в следующий перегон лучше не пускать. Слишком там уж много метанола. Лучше на технические уели и позже перегнать уже на ректификационной колонне в чистый спирт. А сивушный запах всегда из хостов идёт. Хвосты тоже лучше не жадничать и отделять, чтобы не специфической вони самогонной от продукта. В общем если гнать по классике - сначала прямой перегон браги, а второй перегон с отделением голов и хвостов, то продукт выйдет изумительный.

[Исправлено: юля елиссева, 26.01.2024 - 16:47]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13884
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 17:19
#9
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Крутяк. У нас оказывается Юля-самогонщица). Свой человек!
У меня аппарата нету, я иногда беру у соседа Генацвале. Хорошо делает. Я ему ещё привожу всякие добавки, кора дуба, виски, Разные щепки короче.

[Исправлено: Vit, 26.01.2024 - 16:20]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5608
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 17:38
#10
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Цитата:
Vit:
я иногда беру у соседа Генацвале.


Чача - хороший самогон, тоже сосед раньше гонял- угощал и чачой и сулугуни.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2949
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 21:34
#11
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:lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
815
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 23:50
#12
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Цитата:
абике:

За 32 года демократизации, многие забыли как себя вести в обществе, и поэтому наступила пора гос-ву многих граждан и не граждан приучить соблюдать или принуждать знать правило, что такое "хорошо, а что такое "плохо"! А то от рук отбились! Хорошо, что еще не применяют правило, кто не с нами, тот против нас! Это касается особенно тех, кто не умеет пить спиртное! Раньше коренное население до 1954 года не знало, что такое водка или вино, а потом сосланные стали учить как надо пить, а не научили как вести себя в обществе! Всего прошло 89 лет, но это малый срок, поэтому нет иммунитета на спиртное!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
815
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 27.01.24 - 00:13
#13
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Цитата:
юля елиссева:

.....классика классикой но всё зависит от выбора дрожжей и тогда не будет запаха ну и очистка от сивушных масел....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2949
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 27.01.24 - 14:41
#14
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Как хорошо, как хорошо, что я уехал в Ленинград, никто не может запретить, что мне не пить или курить! :lol:
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