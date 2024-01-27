Все бы ничего, если бы это всеобщее декларирование дало ощутимый результат. Я почему-то уверен, что это все - бессмысленная возня. В конце 90-х годов прошлого века государственных служащих и их жен обязывали сдавать подобные декларации. Никаких результатов. Читать новость
Китайские власти десятилетиями не упускали возможности скрыть неудобные факты о положении дел в экономике и смотрели сквозь пальцы на аналогичные практики местного бизнеса. Но пока ВВП страны уверенно повышался, а инвестиции в нее давали прибыль, западный бизнес мирился с такой спецификой и стабильно приносил деньги. Ситуация изменилась в 2023 году, когда привычная модель роста неожиданно дала сбой. Вместо того чтобы признавать проблемы, Пекин объявил тотальную войну негативу и начал уверять крупных инвесторов, что ничего страшного не происходит. К концу года страна столкнулась с рекордным оттоком капитала и падением фондового рынка, хотя, судя по последним данным, добьется заявленного роста ВВП. На 2024 год власти для выхода из критической ситуации собрались усилить экономическую пропаганду и привлечь средства из-за рубежа. Установка на денежный поток
В мутной стране, с мутными законами - поэтому наверное и схема мутная.
В принципе автор прав: - крупный казахский олигархат платит МИЗЕРНЫЙ процент налогов, где то суммарно - 1,5% - 2% от всех своих доходов. У МСБ - суммарно выйдет ( если на упрощёнке, розничном налоге, ЕЗН и учитывая все соц.платежи и навязанные банковские транзакции как НАВЯЗАННЫЙ и СКРЫТЫЙ налог) - 23-27 % от всех доходов.
В интернете, особенно на тиктоке наводнили ролики изобличающие главу известной семьи с его дочерями и зятьями, известные люди высказываются в негативном ключе,делают выводы и итоги многолетней автократии. Вроде всё логично, с уходом Сталина тоже полились разного рода потоки, однако мое удивление вызывает, неужели до сих пор кто-то верует в свое могущество и непоколебимость.
К власти пришло новое поколение, решили показать, что и они работают. Однако не верится, что они принесут что-то стоящее, новое
Автор, ты как воспитываешь своих детей, по чьему образу и подобию? По чеченскому или мексиканскому? Ты воспитываешь их по своему. И как, как должен думать дитя того же коммуниста, отец которого развалил и разграбил свою страну? Именно так, как воспитал его отец коммуняка и никак ни по другому. Если только дитя не соседа сантехника, который тоже ломал систему безрезультатно..
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать