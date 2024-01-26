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≡ Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48455
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 26.01.24 - 21:40
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Алихан СМАИЛОВ в рамках рабочей поездки в Костанай посетил IT-хаб. Там ему презентовали стартапы в сфере разработки новых приложений, а также прошла встреча с "креативной молодежью". Среди них: депутат, директор Дома дружбы и руководитель МРЦ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5608
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 26.01.24 - 21:40
#1
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Цитата://рабочее место диспетчера котельной в мкрн. Юбилейный.//

Это где постоянно скандалы из-за недостатка тепла??

Цитата://базовая ставка выросла. Из-за этого все кредиты стали дорогими,//

Значит желание депутата и латифундиста Ходжаназарова о создании АгроБанка с низкими процентными ставками по сельхозкредитам - никогда не исполнится. Утопия. О чём я и говорил. Всё таки у меня опыта работы больше, нежели у него.

Цитата://грант в сумме 5 млн тенге. На эти деньги открыла швейное производство. Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной.//

Грант- это БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ кредит, возвращать не надо - после липовой реализации этого гранта ( все так делают) , нужно на оставшие деньги открыть магазинчик как у Добринцова и будешь в шоколаде и не надо мороки с производством ( самый геморой в Казахстане - это организация ЛЮБОГО производства- кафешки, магазинчики - это тема в Казахстане).

Цитата://На вопрос ответил министр промышленности РК Канат ШАРЛАПАЕВ//

Это не ответ министра- это ответ авторобота из википедии. Так может ответить примерно, ученик 8 класса.

Цитата://Визит был расписан по минутам.//

На таких мероприятиях ЧУЖИХ не бывает и вопросы заранее ВЫДАНЫ и ответы заранее ПОДГОТОВЛЕНЫ.

Цитата://"креативной молодежью//

Тут только "СВОЯ" молодёжь, проверенная - через пяток лет, их можно будет увидеть во властных структурах, депутатами, как например нынешний депутат Мажлиса Е.Смышляева - начинала лет 15-17 назад с пед.отряда "Ровесник" - тоже была в категории "креативных".
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
815
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 26.01.24 - 23:15
#2
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Цитата:
ACROS:

.....они выводят, ростят,выкармливают для себя готовят на старость и ничего не меняется взять к прмеру евро политиков к примеру Урсулу кто папа её был или Липен тоже самое у нас выкырмышей готовят,припали к кормушке а оторваться тяжело.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21577
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 00:23
#3
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Цитата:
Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной.

А на бумаге до получения гранта наверняка все было красиво. Или вообще не считали?

Цитата:
получила государственный грант в сумме 5 млн

Цитата:
возможность организовать переработку хлопка и изготовления полотна внутри страны.

О, да тут второй грант намечается. Только просчитать заранее прибыль не забудьте :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2938
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 00:48
#4
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Хорошо, что я уже не молодёжь, да ещё и не креативная. А просто бухающий Бюргер, делающий свою работу. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9453
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 01:31
#5
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----Цитата---**- Сейчас базовая ставка высокая, как и во всем мире, - прокомментировал Смаилов***---Сколько процентов ипотека в Германии?1,5–2% годовыхСредняя ставка ипотечного кредита в Германии составляет 1,5–2% годовых. В последнее время в стране особенно распространены займы с фиксированной ставкой, которая неизменна в течение всего периода кредитования.Как правило, ипотеку погашают ежемесячными аннуитетными платежами, то есть равными суммами в течение всего периода кредитования. В эти платежи включён и возврат тела кредита, и проценты банка за предоставление ипотеки.tranio.ru-----Для иностранцев ставки по кредитам выше, в среднем от 3% годовых.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9453
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 01:32
#6
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----10 стран мира с самыми низкими ставками по ипотечным кредитам:Япония (1,21%)Швейцария (1,42%)Финляндия (1,53%)Швеция (1,87%)Словакия (1,92%)Германия (1,99%)Чехия (1,99%)Литва (2,03%)Тайвань (2,04%)Австрия (2,10%)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9453
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 01:38
#7
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В Канаде очень распространены ипотечные кредиты на покупку жилья (Mortgage programs). Средняя ставка по ипотеке – от 1,75% до 7,25% в зависимости от срока кредитования и кредитной истории заемщика.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5608
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 11:01
#8
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Цитата:
Эл-починно:
бухающий Бюргер


Много пъёте и как часто???

Цитата:
Эл-починно:
я уже не молодёжь


В Казахстане- молодёжь - это до 29 лет.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3247
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 27.01.24 - 11:18
#9
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Цитата:
[b[/b]
/грант в сумме 5 млн тенге. На эти деньги открыла швейное производство. Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной

Какое швейное производство можно открыть на 5 миллионов? Максимум этих денег хватит на пошивочную мастерскую.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2938
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 27.01.24 - 11:42
#10
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Цитата:
ACROS:
Много пъёте и как часто???

Только по праздникам, но каждый день на работу хожу как на праздник! :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4875
Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как премьер-министр с "креативной молодежью" Костаная встречался
Отправлено: 27.01.24 - 12:03
#11
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Цитата:
ACROS:
Много пъёте и как часто???


Цитата:
Эл-починно:
Только по праздникам, но каждый день на работу хожу как на праздник!


Das ist sehr gut (это очень хорошо), напомнило надписи на агитационных плакатах времён СССР: На работу, как на праздник, всю зарплату отдаю-жене! :lol: :lol: :lol: .
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6626
Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...
Отправлено: 27.01.24 - 12:13
#12
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Послее ее внедрения компания может оптимизировать операторов котельной
Не надо этого делать, ибо надеяться что электроника этих газовых котлов может реагировать на скачки напряжения или давления в сетях может потом плачевно закончится если форс-мажор случится допустим среди ночи.
Мы тоже иногда бываем оптимистами,но история говорит об обратном
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