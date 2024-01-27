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≡ Николай ВОРОНИН: Долго думают и без толку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48455
Николай ВОРОНИН: Долго думают и без толку
Отправлено: 27.01.24 - 10:43
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Все бы ничего, если бы это всеобщее декларирование дало ощутимый результат. Я почему-то уверен, что это все - бессмысленная возня. В конце 90-х годов прошлого века государственных служащих и их жен обязывали сдавать подобные декларации. Никаких результатов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5608
Re: Николай ВОРОНИН: Долго думают и без толку
Отправлено: 27.01.24 - 10:43
#1
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Цитата://предложены нормы по гуманизации наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.//

То есть, стандартное: "...без злого умысла..."
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
401
Re: Николай ВОРОНИН: Долго думают и без толку
Отправлено: 27.01.24 - 10:47
#2
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Китайские власти десятилетиями не упускали возможности скрыть неудобные факты о положении дел в экономике и смотрели сквозь пальцы на аналогичные практики местного бизнеса. Но пока ВВП страны уверенно повышался, а инвестиции в нее давали прибыль, западный бизнес мирился с такой спецификой и стабильно приносил деньги. Ситуация изменилась в 2023 году, когда привычная модель роста неожиданно дала сбой. Вместо того чтобы признавать проблемы, Пекин объявил тотальную войну негативу и начал уверять крупных инвесторов, что ничего страшного не происходит. К концу года страна столкнулась с рекордным оттоком капитала и падением фондового рынка, хотя, судя по последним данным, добьется заявленного роста ВВП. На 2024 год власти для выхода из критической ситуации собрались усилить экономическую пропаганду и привлечь средства из-за рубежа. Установка на денежный поток
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
401
Re: Николай ВОРОНИН: Долго думают и без толку
Отправлено: 27.01.24 - 10:49
#3
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Цитата:
Изымите автомобиль, реализуйте, вычтите налог, а остальное - владельцу, причем все это делать за его же счет Источник:


Какая-то мутная схема
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5608
Re: Николай ВОРОНИН: Долго думают и без толку
Отправлено: 27.01.24 - 11:09
#4
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Цитата:
Alehander:
мутная схема


В мутной стране, с мутными законами - поэтому наверное и схема мутная.

В принципе автор прав: - крупный казахский олигархат платит МИЗЕРНЫЙ процент налогов, где то суммарно - 1,5% - 2% от всех своих доходов.
У МСБ - суммарно выйдет ( если на упрощёнке, розничном налоге, ЕЗН и учитывая все соц.платежи и навязанные банковские транзакции как НАВЯЗАННЫЙ и СКРЫТЫЙ налог) - 23-27 % от всех доходов.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6626
Re: Николай ВОРОНИН: Долго думают и без толку
Отправлено: 27.01.24 - 11:52
#5
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В интернете, особенно на тиктоке наводнили ролики изобличающие главу известной семьи с его дочерями и зятьями, известные люди высказываются в негативном ключе,делают выводы и итоги многолетней автократии. Вроде всё логично, с уходом Сталина тоже полились разного рода потоки, однако мое удивление вызывает, неужели до сих пор кто-то верует в свое могущество и непоколебимость.
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