Re: Николай ВОРОНИН: Долго думают и без толку

Отправлено: - 10:47

Китайские власти десятилетиями не упускали возможности скрыть неудобные факты о положении дел в экономике и смотрели сквозь пальцы на аналогичные практики местного бизнеса. Но пока ВВП страны уверенно повышался, а инвестиции в нее давали прибыль, западный бизнес мирился с такой спецификой и стабильно приносил деньги. Ситуация изменилась в 2023 году, когда привычная модель роста неожиданно дала сбой. Вместо того чтобы признавать проблемы, Пекин объявил тотальную войну негативу и начал уверять крупных инвесторов, что ничего страшного не происходит. К концу года страна столкнулась с рекордным оттоком капитала и падением фондового рынка, хотя, судя по последним данным, добьется заявленного роста ВВП. На 2024 год власти для выхода из критической ситуации собрались усилить экономическую пропаганду и привлечь средства из-за рубежа. Установка на денежный поток