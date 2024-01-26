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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:39
Цитата:
не понимаю как после всех этих посадок и убийств кто то на донбассе да и вообще в россии может всерьез верить в какой то стремный "русский мир"?
все "герои" русской весны убиты своими же-гиви, моторолла, мозговой, бэтман, дремов,захарченко, пригожин, уткин
вот гиркина посадили
ну и нахрена кому упало воевать за этот русский мир если тебя потом все ровно фсб ликвидирует если ты только попробуешь что то критическое высказать
111:
Гиркина Безумец посадил на день рождения Зеленского..
Гиркина Безумец посадил на день рождения Зеленского..
не понимаю как после всех этих посадок и убийств кто то на донбассе да и вообще в россии может всерьез верить в какой то стремный "русский мир"?
все "герои" русской весны убиты своими же-гиви, моторолла, мозговой, бэтман, дремов,захарченко, пригожин, уткин
вот гиркина посадили
ну и нахрена кому упало воевать за этот русский мир если тебя потом все ровно фсб ликвидирует если ты только попробуешь что то критическое высказать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:43
Цитата:
в казахстанский сегмент фейсбука зайди
там на казахском 90% информации и тем Цитата:
незнаю я его не видел никогда
может он как ты украинец под русского косит
Цитата:
кто к примеру? никто так и не отозвался в вопросе видел ли кто у тебя магазин и тебя в нем
Цитата:
я из челябинска Цитата:
сертификат от босса индуса за инклюзивность?
в универе учишься там хоть какомнубдь? ладно колледж хотя бы?
maxsaf:
Какие площадки и какая доля русского языка на них, в процентах, не в штуках
Какие площадки и какая доля русского языка на них, в процентах, не в штуках
в казахстанский сегмент фейсбука зайди
там на казахском 90% информации и тем Цитата:
maxsaf:
Как думаешь, у Марика какой родной язык? Марийский?
Как думаешь, у Марика какой родной язык? Марийский?
незнаю я его не видел никогда
может он как ты украинец под русского косит
Цитата:
maxsaf:
у в отличии от тебя, некоторые их форумчан знают меня лично
у в отличии от тебя, некоторые их форумчан знают меня лично
кто к примеру? никто так и не отозвался в вопросе видел ли кто у тебя магазин и тебя в нем
Цитата:
maxsaf:
А тебя вообще знать никто не знает. Как будто ты "птица залетная", возможно актюбинская
А тебя вообще знать никто не знает. Как будто ты "птица залетная", возможно актюбинская
я из челябинска Цитата:
maxsaf:
Я не так давно писал, что очередной сертификат тут получил, повышение квалификации
Я не так давно писал, что очередной сертификат тут получил, повышение квалификации
сертификат от босса индуса за инклюзивность?
в универе учишься там хоть какомнубдь? ладно колледж хотя бы?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 21:11
Цитата:
Не надо ляля, у него на Ютубе туториал, как юзать стиралку с водой из баклажки. На чистом русском, без акцента
abaika95:
незнаю я его не видел никогда
незнаю я его не видел никогда
Не надо ляля, у него на Ютубе туториал, как юзать стиралку с водой из баклажки. На чистом русском, без акцента
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 21:32
Цитата:
А что на русском с акцентом надо разговаривать? Не знал
maxsaf:
Не надо ляля, у него на Ютубе туториал, как юзать стиралку с водой из баклажки. На чистом русском, без акцента
Не надо ляля, у него на Ютубе туториал, как юзать стиралку с водой из баклажки. На чистом русском, без акцента
А что на русском с акцентом надо разговаривать? Не знал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 21:35
Читаю биографию Сталина от Радзинского
Пишет что в 1932 году Сталин отравил Зиновьева в ссылку....в Кустанай на 4 года
Пошел перепроверять.. действительно Зиновьев сидя в Кустанае ещё Майн Кампф с немецкого перевел!!)
А ещё у нас жена Молотова в ссылке сидела Полина Жемчужина
И Троцкий проездом в ссылку в Алмату некоторое время сидел в Кустанае
Ужас
Город ссыльных
Пишет что в 1932 году Сталин отравил Зиновьева в ссылку....в Кустанай на 4 года
Пошел перепроверять.. действительно Зиновьев сидя в Кустанае ещё Майн Кампф с немецкого перевел!!)
А ещё у нас жена Молотова в ссылке сидела Полина Жемчужина
И Троцкий проездом в ссылку в Алмату некоторое время сидел в Кустанае
Ужас
Город ссыльных
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 21:52
Цитата:
Там две книги было, какую именно, не подскажете? Ну что бы уж проверять, так проверять.
ПС - в крайнем случае спросите у saba, у него высшее по истории.
[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2024 - 22:41]
abaika95:
Пошел перепроверять.. действительно Зиновьев сидя в Кустанае ещё Майн Кампф с немецкого перевел!!)
Пошел перепроверять.. действительно Зиновьев сидя в Кустанае ещё Майн Кампф с немецкого перевел!!)
Там две книги было, какую именно, не подскажете? Ну что бы уж проверять, так проверять.
ПС - в крайнем случае спросите у saba, у него высшее по истории.
[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2024 - 22:41]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 00:24
Цитата:
Не надо) иначе тетя Тина атата сделает
abaika95:
на русском с акцентом надо разговаривать?
на русском с акцентом надо разговаривать?
Не надо) иначе тетя Тина атата сделает
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 429
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 01:22
Цитата:
быть может если прогнать всех критически мыслящих людей оставив лишь военно-патриотических романтиков да людей старающихся жить своей обыденной жизнью, действительно может воплотиться государство представленное в романе 1984. там ведь идея не подлежала сомнению, вне зависимости от происходящих событий.
abaika95:
не понимаю как после всех этих посадок и убийств кто то на донбассе да и вообще в россии может всерьез верить в какой то стремный "русский мир"?
не понимаю как после всех этих посадок и убийств кто то на донбассе да и вообще в россии может всерьез верить в какой то стремный "русский мир"?
быть может если прогнать всех критически мыслящих людей оставив лишь военно-патриотических романтиков да людей старающихся жить своей обыденной жизнью, действительно может воплотиться государство представленное в романе 1984. там ведь идея не подлежала сомнению, вне зависимости от происходящих событий.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 429
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 01:29
Цитата:
другое. я не настолько кровожаден чтобы заставлять людей жить под интеллигентной пятой дмитрия. тогда как второй кандидат куда как более подходящ под чаяния народа.
abaika95:
другое мнение?))
другое мнение?))
другое. я не настолько кровожаден чтобы заставлять людей жить под интеллигентной пятой дмитрия. тогда как второй кандидат куда как более подходящ под чаяния народа.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 06:42
В этой новости прекрасно всё:
Репатриантов, вернувшихся в Казахстан, могут проверить на наличие "казахского генома". Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Репатриантов, вернувшихся в Казахстан, могут проверить на наличие "казахского генома". Соответствующую экспертизу будут проводить в случае, если у претендентов на статус кандаса не будет документов, подтверждающих национальность, а у комиссии при акимате возникнут сомнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 06:46
Цитата:
Я прям слышу нотки гордости. Вы не желаете пройти добровольный тест на наличие монголо-татарского гена?
ACROS:
Например: во времена ТРЁХСОЛЕТНЕГО иго.
Например: во времена ТРЁХСОЛЕТНЕГО иго.
Я прям слышу нотки гордости. Вы не желаете пройти добровольный тест на наличие монголо-татарского гена?
-
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