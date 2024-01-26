Re: Про стартапы, ипотеки и казахстанскую одежду - Как...

Отправлено: - 21:40

Цитата://рабочее место диспетчера котельной в мкрн. Юбилейный.//



Это где постоянно скандалы из-за недостатка тепла??



Цитата://базовая ставка выросла. Из-за этого все кредиты стали дорогими,//



Значит желание депутата и латифундиста Ходжаназарова о создании АгроБанка с низкими процентными ставками по сельхозкредитам - никогда не исполнится. Утопия. О чём я и говорил. Всё таки у меня опыта работы больше, нежели у него.



Цитата://грант в сумме 5 млн тенге. На эти деньги открыла швейное производство. Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной.//



Грант- это БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ кредит, возвращать не надо - после липовой реализации этого гранта ( все так делают) , нужно на оставшие деньги открыть магазинчик как у Добринцова и будешь в шоколаде и не надо мороки с производством ( самый геморой в Казахстане - это организация ЛЮБОГО производства- кафешки, магазинчики - это тема в Казахстане).



Цитата://На вопрос ответил министр промышленности РК Канат ШАРЛАПАЕВ//



Это не ответ министра- это ответ авторобота из википедии. Так может ответить примерно, ученик 8 класса.



Цитата://Визит был расписан по минутам.//



На таких мероприятиях ЧУЖИХ не бывает и вопросы заранее ВЫДАНЫ и ответы заранее ПОДГОТОВЛЕНЫ.



Цитата://"креативной молодежью//



Тут только "СВОЯ" молодёжь, проверенная - через пяток лет, их можно будет увидеть во властных структурах, депутатами, как например нынешний депутат Мажлиса Е.Смышляева - начинала лет 15-17 назад с пед.отряда "Ровесник" - тоже была в категории "креативных".