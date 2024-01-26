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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:39
#15901
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Цитата:
111:
Гиркина Безумец посадил на день рождения Зеленского..

не понимаю как после всех этих посадок и убийств кто то на донбассе да и вообще в россии может всерьез верить в какой то стремный "русский мир"?

все "герои" русской весны убиты своими же-гиви, моторолла, мозговой, бэтман, дремов,захарченко, пригожин, уткин
вот гиркина посадили
ну и нахрена кому упало воевать за этот русский мир если тебя потом все ровно фсб ликвидирует если ты только попробуешь что то критическое высказать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:43
#15902
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Цитата:
maxsaf:
Какие площадки и какая доля русского языка на них, в процентах, не в штуках

в казахстанский сегмент фейсбука зайди
там на казахском 90% информации и тем Цитата:
maxsaf:
Как думаешь, у Марика какой родной язык? Марийский?

незнаю я его не видел никогда
может он как ты украинец под русского косит
Цитата:
maxsaf:
у в отличии от тебя, некоторые их форумчан знают меня лично

кто к примеру? никто так и не отозвался в вопросе видел ли кто у тебя магазин и тебя в нем
Цитата:
maxsaf:
А тебя вообще знать никто не знает. Как будто ты "птица залетная", возможно актюбинская

я из челябинска Цитата:
maxsaf:
Я не так давно писал, что очередной сертификат тут получил, повышение квалификации

сертификат от босса индуса за инклюзивность?
в универе учишься там хоть какомнубдь? ладно колледж хотя бы?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 21:11
#15903
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Цитата:
abaika95:
незнаю я его не видел никогда

Не надо ляля, у него на Ютубе туториал, как юзать стиралку с водой из баклажки. На чистом русском, без акцента :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 21:32
#15904
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Цитата:
maxsaf:
Не надо ляля, у него на Ютубе туториал, как юзать стиралку с водой из баклажки. На чистом русском, без акцента

А что на русском с акцентом надо разговаривать? Не знал
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 21:35
#15905
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Читаю биографию Сталина от Радзинского

Пишет что в 1932 году Сталин отравил Зиновьева в ссылку....в Кустанай на 4 года
Пошел перепроверять.. действительно Зиновьев сидя в Кустанае ещё Майн Кампф с немецкого перевел!!)
А ещё у нас жена Молотова в ссылке сидела Полина Жемчужина
И Троцкий проездом в ссылку в Алмату некоторое время сидел в Кустанае

Ужас
Город ссыльных
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 21:52
#15906
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Цитата:
abaika95:
Пошел перепроверять.. действительно Зиновьев сидя в Кустанае ещё Майн Кампф с немецкого перевел!!)

Там две книги было, какую именно, не подскажете? Ну что бы уж проверять, так проверять. :lol:
ПС - в крайнем случае спросите у saba, у него высшее по истории. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.01.2024 - 22:41]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 00:24
#15907
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Цитата:
abaika95:
на русском с акцентом надо разговаривать?

Не надо) иначе тетя Тина атата сделает :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
429
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 01:22
#15908
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Цитата:
abaika95:
не понимаю как после всех этих посадок и убийств кто то на донбассе да и вообще в россии может всерьез верить в какой то стремный "русский мир"?

быть может если прогнать всех критически мыслящих людей оставив лишь военно-патриотических романтиков да людей старающихся жить своей обыденной жизнью, действительно может воплотиться государство представленное в романе 1984. там ведь идея не подлежала сомнению, вне зависимости от происходящих событий.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
429
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.01.24 - 01:29
#15909
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Цитата:
abaika95:
другое мнение?))

другое. я не настолько кровожаден чтобы заставлять людей жить под интеллигентной пятой дмитрия. тогда как второй кандидат куда как более подходящ под чаяния народа.
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