Отправлено: - 20:43

maxsaf:

Какие площадки и какая доля русского языка на них, в процентах, не в штуках

maxsaf:

Как думаешь, у Марика какой родной язык? Марийский?

maxsaf:

у в отличии от тебя, некоторые их форумчан знают меня лично

maxsaf:

А тебя вообще знать никто не знает. Как будто ты "птица залетная", возможно актюбинская

maxsaf:

Я не так давно писал, что очередной сертификат тут получил, повышение квалификации

Цитата:в казахстанский сегмент фейсбука зайдитам на казахском 90% информации и тем Цитата:незнаю я его не видел никогдаможет он как ты украинец под русского коситЦитата:кто к примеру? никто так и не отозвался в вопросе видел ли кто у тебя магазин и тебя в немЦитата:я из челябинска Цитата:сертификат от босса индуса за инклюзивность?в универе учишься там хоть какомнубдь? ладно колледж хотя бы?