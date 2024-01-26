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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48454
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 10:38
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Размышления о разнообразии и даже альтернативности требований, предъявляемых в разных исторических условиях к политической элите, логично приводят к образам качелей или маятника. Образам, призванным демонстрировать смену как системы правления, так и смену настроений масс на альтернативные, когда, говоря библейским языком, «Осанна!» меняется на «Распни его, распни!».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6624
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 19:10
#15
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горбачев это человек андропова
В своих мемуарах бывший президент США Буш-старший отмечал,что среди своего окружения Горбачев выделялся особенно,любил заграничные и дорогие одежды,золотые изделия, возможно Райса привила ему эти качества. Этот продаст все что угодно,заключили в ЦРУ и решили продвигать его через Суслова, последний был серым кардиналом и продержался в своем кресле дольше всех
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
399
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 27.01.24 - 00:32
#16
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🧐😯😉🙃 Большинство читателей "Коммунистического манифеста" вряд ли осознают, что он был написан двумя молодыми людьми, которые никогда не работали наемными рабочими, но, тем не менее, беспардонно выступали от имени "трудящихся". Ф. Энгельс - капиталист. Он владел фабрикой в Манчестере, где рабочие работали в тяжелейших условиях по 13 часов в день. Заработанных денег им с трудом хватало на пропитание. Рабочих у Энгельса штрафовали по любому поводу и постоянно снижали и без того нищенские расценки. На полученные за счет нещадной эксплуатации рабочих средства Энгельс содержал Маркса, который также никогда не работал наемным рабочим, и призывал отнять у капиталистов их фабрики.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
399
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 27.01.24 - 00:34
#17
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Секрет перемен заключается в том, чтобы направить свою энергию не на борьбу со старым, а на строительство нового.
Путь мирного воина (Дэн Миллмэн)

[Исправлено: Alehander, 27.01.2024 - 00:36]
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