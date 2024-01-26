Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления

Отправлено: - 00:32

🧐😯😉🙃 Большинство читателей "Коммунистического манифеста" вряд ли осознают, что он был написан двумя молодыми людьми, которые никогда не работали наемными рабочими, но, тем не менее, беспардонно выступали от имени "трудящихся". Ф. Энгельс - капиталист. Он владел фабрикой в Манчестере, где рабочие работали в тяжелейших условиях по 13 часов в день. Заработанных денег им с трудом хватало на пропитание. Рабочих у Энгельса штрафовали по любому поводу и постоянно снижали и без того нищенские расценки. На полученные за счет нещадной эксплуатации рабочих средства Энгельс содержал Маркса, который также никогда не работал наемным рабочим, и призывал отнять у капиталистов их фабрики.