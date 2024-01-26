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Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48454
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:34
По закону "О профилактике бытового насилия" полиция в Казахстане может установить особые требования к поведению правонарушителей, в том числе официально запретить им употреблять спиртные напитки. К скольким казахстанцам применили эту суровую меру в прошлом году?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3246
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:34
Може потому один форумачнин перестал писать в Народные новости? Мучают смутные сомнения :))
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:38
Я сижу дома,особо нечем делиться, правда гоню самогон для внутреннего потребления, иногда приглашаю гостей. Последние наотрез отказываются пить, уж больно ядренным считают мой продукт
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5603
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:46
Цитата:
Главное: - предложите - дальше - их дело- пить или не пить. В гостях надо- кушать и пить то что дают хозяева- нечего выделываться.
Не люблю когда выделываются в гостях:- чай чёрный или с молоком: вино- белое или красное.
сайлау курманов:
Последние наотрез отказываются пить,
Последние наотрез отказываются пить,
Главное: - предложите - дальше - их дело- пить или не пить. В гостях надо- кушать и пить то что дают хозяева- нечего выделываться.
Не люблю когда выделываются в гостях:- чай чёрный или с молоком: вино- белое или красное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3246
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 14:41
Цитата:
как фирмы аппарат? если продукт двойной перегонки и не жадничаете с отбором хвостов и голов, то ядреным он быть не должен.
сайлау курманов:
уж больно ядренным считают мой продукт
уж больно ядренным считают мой продукт
как фирмы аппарат? если продукт двойной перегонки и не жадничаете с отбором хвостов и голов, то ядреным он быть не должен.
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 14:57
если с десяти литров браги должно выйти два литра 40°, то я один литр первака отделяю, а второй литр доливаю на следующей перегон. По моим наблюдениям заметил,что сивушный специфический запах практически не попадает на первичный продукт, а идёт после.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 14
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 15:12
Пьяницам и самогонщикам одно на уме: денег нет, но мы могем! Показное бахвальство, самодовольство ничего, кроме презрения не вызывает!
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 16:31
На НТВ+ есть целый канал про это самое, люди выкладываются и делятся.
Так я обычно смотрю для расширения кругозора,но в другие каналы типа конные скачки, бильярд или плавание не захожу и не осуждаю тех кто зависают там. Рекомендую прислушаться моему совету...
Так я обычно смотрю для расширения кругозора,но в другие каналы типа конные скачки, бильярд или плавание не захожу и не осуждаю тех кто зависают там. Рекомендую прислушаться моему совету...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3246
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 16:45
Цитата:
Количество первака зависит от того из чего гонишь и какие дрожжи. Самогонные калькуляторы посказывают сколько первака выходит в заивсимости от сырья. Но также надо орентироваться по запаху ацетона. Растёр пару капель на ладони, если запаха ацетона нет, то головы закончились. А сами головы в следующий перегон лучше не пускать. Слишком там уж много метанола. Лучше на технические уели и позже перегнать уже на ректификационной колонне в чистый спирт. А сивушный запах всегда из хостов идёт. Хвосты тоже лучше не жадничать и отделять, чтобы не специфической вони самогонной от продукта. В общем если гнать по классике - сначала прямой перегон браги, а второй перегон с отделением голов и хвостов, то продукт выйдет изумительный.
[Исправлено: юля елиссева, 26.01.2024 - 16:47]
сайлау курманов:
если с десяти литров браги должно выйти два литра 40°, то я один литр первака отделяю, а второй литр доливаю на следующей перегон. По моим наблюдениям заметил,что сивушный специфический запах практически не попадает на первичный продукт, а идёт после.
если с десяти литров браги должно выйти два литра 40°, то я один литр первака отделяю, а второй литр доливаю на следующей перегон. По моим наблюдениям заметил,что сивушный специфический запах практически не попадает на первичный продукт, а идёт после.
Количество первака зависит от того из чего гонишь и какие дрожжи. Самогонные калькуляторы посказывают сколько первака выходит в заивсимости от сырья. Но также надо орентироваться по запаху ацетона. Растёр пару капель на ладони, если запаха ацетона нет, то головы закончились. А сами головы в следующий перегон лучше не пускать. Слишком там уж много метанола. Лучше на технические уели и позже перегнать уже на ректификационной колонне в чистый спирт. А сивушный запах всегда из хостов идёт. Хвосты тоже лучше не жадничать и отделять, чтобы не специфической вони самогонной от продукта. В общем если гнать по классике - сначала прямой перегон браги, а второй перегон с отделением голов и хвостов, то продукт выйдет изумительный.
[Исправлено: юля елиссева, 26.01.2024 - 16:47]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13879
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 17:19
Крутяк. У нас оказывается Юля-самогонщица). Свой человек!
У меня аппарата нету, я иногда беру у соседа Генацвале. Хорошо делает. Я ему ещё привожу всякие добавки, кора дуба, виски, Разные щепки короче.
[Исправлено: Vit, 26.01.2024 - 16:20]
У меня аппарата нету, я иногда беру у соседа Генацвале. Хорошо делает. Я ему ещё привожу всякие добавки, кора дуба, виски, Разные щепки короче.
[Исправлено: Vit, 26.01.2024 - 16:20]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5603
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 17:38
Цитата:
Чача - хороший самогон, тоже сосед раньше гонял- угощал и чачой и сулугуни.
Vit:
я иногда беру у соседа Генацвале.
я иногда беру у соседа Генацвале.
Чача - хороший самогон, тоже сосед раньше гонял- угощал и чачой и сулугуни.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2936
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 21:34
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