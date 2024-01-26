Отправлено: - 20:32

maxsaf:

Ну нет, в абсолютных значениях это не работает. нужно брать процент от всего населения.

maxsaf:

И не по национальности, а именно по родному языку.

maxsaf:

И ты кстати тоже. До сих пор ни один форумчан не подтвердил твое знание казахского

maxsaf:

Потому что ты до сих пор ипотеку на микроволновку не закрыл. А учеба в Канаде - дорогое удовольствие

maxsaf:

Получается, если угрозы от джунгар не было - то Абулхаир - обычный сепар, ждун - как вы любите называть таких.

maxsaf:

Предлагаю "ждунов" выпустить, и их портреты в школах развесить

Цитата:а ты настолько погружен в казахстанские дела что даже не знаешь сколько в родной стране населения?только 39,42 % проживающих в стране относят себя к потомкам переселенцев из Великобритании, Ирландии или Франции прикиньа остальные народы китайцы. немцы и арабы почему то должны там английский учить как так? канада что коренная английская страна? нет англичане там тоже пришельцывишь какие у вас права человека стремныеЦитата:как думаешь у немцев какой родный язык? нанайский или ненецкий? Цитата:как не один форумачанин не подтвердил что ты мужчина а не женщина или как у вас пронято сейчас ОНИможешь это объяснить?Цитата:поэтому ты и в канаде живя не учишься там? стоило переезжать?Цитата:получается когда ссср просил америку помочь в войне ленд-лизом то ссср продался капиталистам?Цитата:у нас много портретов висело разныхи ленин, и сталини еще всяких идиотов кучухочешь и твой повесим?))