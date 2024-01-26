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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 15:39
#15886
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Блин, война добралась и до географического соседства, в Оренбурге ВСУ начали взрывать фекальные станции, и все погружается в фекалии..
Вот это война блин..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 15:49
#15887
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Цитата:
abaika95:
каждые 100 лет нация обнулятся этнически,

----Когда было последнее обнуление казахской нации???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 15:50
#15888
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Цитата:
111:
в Оренбурге ВСУ

----Ссылки где ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 16:11
#15889
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Цитата:
Гога:
Когда было последнее обнуление казахской нации???

думаю в 1936 году когда Казахстан получил республиканский статус став отдельным государством в союзе
тогда нация казахов стала отдельным политическим этносом с формированием своего представительства в виде республиканского верховного совета своих институтов, академии, театров и киностудий
русские же при этом как мне кажется обнулились именно в 1985-1991 годах
именно тогда русские как нация стали поднимать голову открыто заявляя о своих нац интересах
ведь в ссср у всех были свои парламенты и нац руководители кроме РСФСР
поэтому русские в путинской россии ведут свою ментальную и политическую культуру с перестройки
и поэтому так дико, скоморошно и мягко говоря смешно смотрятся российские потуги сейчас притянуть к современным русским любовь к православию, древнерусской культуре (хохлома, косоворотки, лапти) и идее монархизма
все эти царьграды, православные олигархи и кокошники ну не то все не то))

народ то в россии позднесоветский в большинстве своем как был так и остался
поэтому такую бешеную даже истеричную популярность приобрел сериал о 80ых Слово пацана. музыка, быт, одежда, поведение у русских вызвали ностальгическую реакцию причем у молодых кто там даже не жил больше чем какой нибудь сибирский цирюльник где михалков показал водку, балалайку, медведей, и блины с икрой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 16:20
#15890
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всегда интересно было
почему дискотека РЕТРО-ФМ на новый год на рен тв вот уже 20 лет крутит хиты 80ых Шатунов, глызин, модерн, сиси кетч итд
но не крутит танцевальные песни 50-60х или песни 90ых и нулевых которые тоже уже стали ретро
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:00
#15891
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Цитата:
abaika95:
у вас к примеру этнических немцев в канаде 3 млн

Ну нет, в абсолютных значениях это не работает. нужно брать процент от всего населения. И не по национальности, а именно по родному языку. И тогда цифры совсем другими будут, учитывая "манкуртов" :lol: Тот же Марик - русскоязычный. И ты кстати тоже. До сих пор ни один форумчан не подтвердил твое знание казахского :lol:

[Исправлено: maxsaf, 26.01.2024 - 20:00]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:04
#15892
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Цитата:
abaika95:
а почему тут ты можешь получить образование не зная гос языка а я у вас не могу?

Потому что ты до сих пор ипотеку на микроволновку не закрыл. А учеба в Канаде - дорогое удовольствие :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:07
#15893
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Цитата:
abaika95:
а что русские помогли казахм в западном казахстане с джунгарми справится?

Получается, если угрозы от джунгар не было - то Абулхаир - обычный сепар, ждун - как вы любите называть таких. Предлагаю "ждунов" выпустить, и их портреты в школах развесить :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:28
#15894
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Немного о ненависти


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:32
#15895
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Хех..
Гиркина Безумец посадил на день рождения Зеленского..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:32
#15896
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Цитата:
maxsaf:
Ну нет, в абсолютных значениях это не работает. нужно брать процент от всего населения.

а ты настолько погружен в казахстанские дела что даже не знаешь сколько в родной стране населения?
только 39,42 % проживающих в стране относят себя к потомкам переселенцев из Великобритании, Ирландии или Франции прикинь
а остальные народы китайцы. немцы и арабы почему то должны там английский учить как так? канада что коренная английская страна? нет англичане там тоже пришельцы
вишь какие у вас права человека стремные
Цитата:
maxsaf:
И не по национальности, а именно по родному языку.

как думаешь у немцев какой родный язык? нанайский или ненецкий? Цитата:
maxsaf:
И ты кстати тоже. До сих пор ни один форумчан не подтвердил твое знание казахского

как не один форумачанин не подтвердил что ты мужчина а не женщина или как у вас пронято сейчас ОНИ
можешь это объяснить?
Цитата:
maxsaf:
Потому что ты до сих пор ипотеку на микроволновку не закрыл. А учеба в Канаде - дорогое удовольствие

поэтому ты и в канаде живя не учишься там? стоило переезжать?
Цитата:
maxsaf:
Получается, если угрозы от джунгар не было - то Абулхаир - обычный сепар, ждун - как вы любите называть таких.

получается когда ссср просил америку помочь в войне ленд-лизом то ссср продался капиталистам?
Цитата:
maxsaf:
Предлагаю "ждунов" выпустить, и их портреты в школах развесить

у нас много портретов висело разных
и ленин, и сталин
и еще всяких идиотов кучу
хочешь и твой повесим?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:33
#15897
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Цитата:
abaika95:
все основные дискуссии в стране проходят на площадках с гос языком

Какие площадки и какая доля русского языка на них, в процентах, не в штуках :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:35
#15898
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Цитата:
abaika95:
как думаешь у немцев какой родный язык? нанайский или ненецкий?

Как думаешь, у Марика какой родной язык? Марийский? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:37
#15899
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Цитата:
abaika95:
как не один форумачанин не подтвердил

Ну в отличии от тебя, некоторые их форумчан знают меня лично. А тебя вообще знать никто не знает. Как будто ты "птица залетная", возможно актюбинская :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21570
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 20:38
#15900
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Цитата:
abaika95:
поэтому ты и в канаде живя не учишься там?

Как это не учусь? Я не так давно писал, что очередной сертификат тут получил, повышение квалификации ;-)
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