Гога: Когда было последнее обнуление казахской нации???
думаю в 1936 году когда Казахстан получил республиканский статус став отдельным государством в союзе тогда нация казахов стала отдельным политическим этносом с формированием своего представительства в виде республиканского верховного совета своих институтов, академии, театров и киностудий русские же при этом как мне кажется обнулились именно в 1985-1991 годах именно тогда русские как нация стали поднимать голову открыто заявляя о своих нац интересах ведь в ссср у всех были свои парламенты и нац руководители кроме РСФСР поэтому русские в путинской россии ведут свою ментальную и политическую культуру с перестройки и поэтому так дико, скоморошно и мягко говоря смешно смотрятся российские потуги сейчас притянуть к современным русским любовь к православию, древнерусской культуре (хохлома, косоворотки, лапти) и идее монархизма все эти царьграды, православные олигархи и кокошники ну не то все не то))
народ то в россии позднесоветский в большинстве своем как был так и остался поэтому такую бешеную даже истеричную популярность приобрел сериал о 80ых Слово пацана. музыка, быт, одежда, поведение у русских вызвали ностальгическую реакцию причем у молодых кто там даже не жил больше чем какой нибудь сибирский цирюльник где михалков показал водку, балалайку, медведей, и блины с икрой
всегда интересно было почему дискотека РЕТРО-ФМ на новый год на рен тв вот уже 20 лет крутит хиты 80ых Шатунов, глызин, модерн, сиси кетч итд но не крутит танцевальные песни 50-60х или песни 90ых и нулевых которые тоже уже стали ретро
abaika95: у вас к примеру этнических немцев в канаде 3 млн
Ну нет, в абсолютных значениях это не работает. нужно брать процент от всего населения. И не по национальности, а именно по родному языку. И тогда цифры совсем другими будут, учитывая "манкуртов" Тот же Марик - русскоязычный. И ты кстати тоже. До сих пор ни один форумчан не подтвердил твое знание казахского
maxsaf: Ну нет, в абсолютных значениях это не работает. нужно брать процент от всего населения.
а ты настолько погружен в казахстанские дела что даже не знаешь сколько в родной стране населения? только 39,42 % проживающих в стране относят себя к потомкам переселенцев из Великобритании, Ирландии или Франции прикинь а остальные народы китайцы. немцы и арабы почему то должны там английский учить как так? канада что коренная английская страна? нет англичане там тоже пришельцы вишь какие у вас права человека стремные Цитата:
maxsaf: И не по национальности, а именно по родному языку.
как думаешь у немцев какой родный язык? нанайский или ненецкий? Цитата:
maxsaf: И ты кстати тоже. До сих пор ни один форумчан не подтвердил твое знание казахского
как не один форумачанин не подтвердил что ты мужчина а не женщина или как у вас пронято сейчас ОНИ можешь это объяснить? Цитата:
maxsaf: Потому что ты до сих пор ипотеку на микроволновку не закрыл. А учеба в Канаде - дорогое удовольствие
поэтому ты и в канаде живя не учишься там? стоило переезжать? Цитата:
maxsaf: Получается, если угрозы от джунгар не было - то Абулхаир - обычный сепар, ждун - как вы любите называть таких.
получается когда ссср просил америку помочь в войне ленд-лизом то ссср продался капиталистам? Цитата:
maxsaf: Предлагаю "ждунов" выпустить, и их портреты в школах развесить
у нас много портретов висело разных и ленин, и сталин и еще всяких идиотов кучу хочешь и твой повесим?))
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