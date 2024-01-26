Отправлено: - 16:45

сайлау курманов:

если с десяти литров браги должно выйти два литра 40°, то я один литр первака отделяю, а второй литр доливаю на следующей перегон. По моим наблюдениям заметил,что сивушный специфический запах практически не попадает на первичный продукт, а идёт после.

[Исправлено: юля елиссева, 26.01.2024 - 16:47]

Цитата:Количество первака зависит от того из чего гонишь и какие дрожжи. Самогонные калькуляторы посказывают сколько первака выходит в заивсимости от сырья. Но также надо орентироваться по запаху ацетона. Растёр пару капель на ладони, если запаха ацетона нет, то головы закончились. А сами головы в следующий перегон лучше не пускать. Слишком там уж много метанола. Лучше на технические уели и позже перегнать уже на ректификационной колонне в чистый спирт. А сивушный запах всегда из хостов идёт. Хвосты тоже лучше не жадничать и отделять, чтобы не специфической вони самогонной от продукта. В общем если гнать по классике - сначала прямой перегон браги, а второй перегон с отделением голов и хвостов, то продукт выйдет изумительный.