Отправлено: - 13:14

Odin_iz_Teh:

А то, так бы не уступил бы дорогу пешеходу и патрулька стопудово оформила бы водилу "за пешехода

Цитата:+100500Не ехали бы они за фольцем, спокойно бы проехал и обе машины были бы целы. Думаю пешеход не прям под колеса прыгнул, в общем гайцы в двойне виноваты...