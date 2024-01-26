Верно глаголите, товарищь: - всегда говорил что этот знак, вернее проход от тротуара до знака, надо в тёмное время суток ОСВЕЩАТЬ- что бы водитель видел приближающего пешехода, а то осветят сам знак по контуру- от этого мало эффекта, особенно в зимнее время - то гололёд, то накатанный снег, да и плохо чистят дорожное полотно к тому же, в чём и убедились сами дорожные инспектора; - да и трактовку Правил надо изменить в сторону ПРИОРИТЕТА авто, а не пешехода - всё таки этот переход происходит на проезжей части, а не на тротуаре. Пусть ждёт проезда транспорта и потом переходит, а если срочно- то беги на регулируемый перекрёсток. В нынешней трактовке считаю что это: - УЗАКОННННЫЙ способ наказывать водителей, для поднятия статистики борьбы с нарушениями ПДД и одним из способов "зарабатывания" нечистоплотных жол полицейских.
Ну да ещё вот тоже придумали формулировку "источник повышенной опасности" априори крайний... Как будто от осознания этого водила этот источник моментом остановить может при этом учитывать надо и безопасность пешехода ( который в большинстве случаев не осознает, что пересекает путь "источнику повышенной опасности" в первую очередь для себя) и ещё думать за того дурака который сзади летит и тормозить будет об задницу твоей машины. Вот данном случае пешик скорей всего спокойно дальше пошел, за то гемора обоим водилам создал.
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