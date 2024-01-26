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≡ Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48453
Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 11:32
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По данным пресс-службы ведомства, произошло это из-за неожиданно вышедшего на нерегулируемый пешеходный переход человека. ДТП произошло 25 января на ул. Качарская.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1593
Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 11:32
#1
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Цитата:
Машинам причинен материальный ущерб.

Источник:

в первый раз читаю такую ахинею! Материальный ущерб нанесён МВД..но ни как автомобилю! Автомобилю могут нанести только повреждения!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 26.01.2024 - 11:32]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
645
Re: Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 11:47
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Автомобилю могут нанести только повреждения!

Исправили, спасибо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35187
Re: Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 12:00
#3
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Фото интересное, не, фотограф полицейских не сдал..
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
138
Re: Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 12:42
#4
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Вот если так подумать,то таких дтп бы побольше, глядишь бы что то в ПДД исправили. А то, так бы не уступил бы дорогу пешеходу и патрулька стопудово оформила бы водилу "за пешехода" ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5602
Re: Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 13:06
#5
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
глядишь бы что то в ПДД исправили.


Верно глаголите, товарищь: - всегда говорил что этот знак, вернее проход от тротуара до знака, надо в тёмное время суток ОСВЕЩАТЬ- что бы водитель видел приближающего пешехода, а то осветят сам знак по контуру- от этого мало эффекта, особенно в зимнее время - то гололёд, то накатанный снег, да и плохо чистят дорожное полотно к тому же, в чём и убедились сами дорожные инспектора; - да и трактовку Правил надо изменить в сторону ПРИОРИТЕТА авто, а не пешехода - всё таки этот переход происходит на проезжей части, а не на тротуаре. Пусть ждёт проезда транспорта и потом переходит, а если срочно- то беги на регулируемый перекрёсток.
В нынешней трактовке считаю что это: - УЗАКОННННЫЙ способ наказывать водителей, для поднятия статистики борьбы с нарушениями ПДД и одним из способов "зарабатывания" нечистоплотных жол полицейских.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
966
Re: Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 13:14
#6
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
А то, так бы не уступил бы дорогу пешеходу и патрулька стопудово оформила бы водилу "за пешехода

+100500
Не ехали бы они за фольцем, спокойно бы проехал и обе машины были бы целы. Думаю пешеход не прям под колеса прыгнул, в общем гайцы в двойне виноваты...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1184
Re: Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 13:50
#7
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Будучи в Китае нам сразу втолковали, что на проезжей части у пешеходов нет никаких преимуществ, ни на переходе,
ни вне его. Хочешь жить-жди когда проедут машины.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
138
Re: Полицейский автомобиль въехал в легковую машину в Рудном
Отправлено: 26.01.24 - 16:40
#8
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Ну да ещё вот тоже придумали формулировку "источник повышенной опасности" априори крайний... Как будто от осознания этого водила этот источник моментом остановить может при этом учитывать надо и безопасность пешехода ( который в большинстве случаев не осознает, что пересекает путь "источнику повышенной опасности" в первую очередь для себя) и ещё думать за того дурака который сзади летит и тормозить будет об задницу твоей машины. Вот данном случае пешик скорей всего спокойно дальше пошел, за то гемора обоим водилам создал.
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