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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 15:39
#15886
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Блин, война добралась и до географического соседства, в Оренбурге ВСУ начали взрывать фекальные станции, и все погружается в фекалии..
Вот это война блин..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 15:49
#15887
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Цитата:
abaika95:
каждые 100 лет нация обнулятся этнически,

----Когда было последнее обнуление казахской нации???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9450
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 15:50
#15888
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Цитата:
111:
в Оренбурге ВСУ

----Ссылки где ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14734
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 16:11
#15889
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Цитата:
Гога:
Когда было последнее обнуление казахской нации???

думаю в 1936 году когда Казахстан получил республиканский статус став отдельным государством в союзе
тогда нация казахов стала отдельным политическим этносом с формированием своего представительства в виде республиканского верховного совета своих институтов, академии, театров и киностудий
русские же при этом как мне кажется обнулились именно в 1985-1991 годах
именно тогда русские как нация стали поднимать голову открыто заявляя о своих нац интересах
ведь в ссср у всех были свои парламенты и нац руководители кроме РСФСР
поэтому русские в путинской россии ведут свою ментальную и политическую культуру с перестройки
и поэтому так дико, скоморошно и мягко говоря смешно смотрятся российские потуги сейчас притянуть к современным русским любовь к православию, древнерусской культуре (хохлома, косоворотки, лапти) и идее монархизма
все эти царьграды, православные олигархи и кокошники ну не то все не то))

народ то в россии позднесоветский в большинстве своем как был так и остался
поэтому такую бешеную даже истеричную популярность приобрел сериал о 80ых Слово пацана. музыка, быт, одежда, поведение у русских вызвали ностальгическую реакцию причем у молодых кто там даже не жил больше чем какой нибудь сибирский цирюльник где михалков показал водку, балалайку, медведей, и блины с икрой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14734
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 16:20
#15890
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всегда интересно было
почему дискотека РЕТРО-ФМ на новый год на рен тв вот уже 20 лет крутит хиты 80ых Шатунов, глызин, модерн, сиси кетч итд
но не крутит танцевальные песни 50-60х или песни 90ых и нулевых которые тоже уже стали ретро
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