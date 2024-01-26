Отправлено: - 16:11

Гога:

Когда было последнее обнуление казахской нации???

Цитата:думаю в 1936 году когда Казахстан получил республиканский статус став отдельным государством в союзетогда нация казахов стала отдельным политическим этносом с формированием своего представительства в виде республиканского верховного совета своих институтов, академии, театров и киностудийрусские же при этом как мне кажется обнулились именно в 1985-1991 годахименно тогда русские как нация стали поднимать голову открыто заявляя о своих нац интересахведь в ссср у всех были свои парламенты и нац руководители кроме РСФСРпоэтому русские в путинской россии ведут свою ментальную и политическую культуру с перестройкии поэтому так дико, скоморошно и мягко говоря смешно смотрятся российские потуги сейчас притянуть к современным русским любовь к православию, древнерусской культуре (хохлома, косоворотки, лапти) и идее монархизмавсе эти царьграды, православные олигархи и кокошники ну не то все не то))народ то в россии позднесоветский в большинстве своем как был так и осталсяпоэтому такую бешеную даже истеричную популярность приобрел сериал о 80ых Слово пацана. музыка, быт, одежда, поведение у русских вызвали ностальгическую реакцию причем у молодых кто там даже не жил больше чем какой нибудь сибирский цирюльник где михалков показал водку, балалайку, медведей, и блины с икрой