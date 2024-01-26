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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35186
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 11:25
#15871
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Цитата:
maxsaf:
как назвать того, кто требует извинений,

Ты опять хочешь поговорить о своей обиде?
Опять что ли что то там с тобой случилось?
По моему с тобой не сталкиваюсь в спорах.
Первым делом как говорится, самолеты..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 11:45
#15872
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Цитата:
abaika95:
русский язык используется только в гос органах при обращении граждан и часть школ есть на русском языке обучения которые сокращаются год за годом
все на этом)

Как все? Ты забыл про форум НГ))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5600
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 12:16
#15873
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Цитата:
maxsaf:
чтобы у вас не запретили


Не запретят: - у нас не такие "УМНЫЕ" депутаты, как в России, да и мы-форумчане- не позволим - где мы ещё увидим такое количество смайликов как в текстах Макса ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 12:48
#15874
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Цитата:
abaika95:
русский язык тут не обязанность а способ коммуникации с малой ирредентой страны

А малая это сколько? 20млн? 25? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 12:49
#15875
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Цитата:
abaika95:
так вот, в канаде я могу получить ВЫСШЕЕ образование без знания ГОС языка? вопрос то простой

Нет, не можешь ;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4872
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 12:51
#15876
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Цитата:
saba:
Смотрел сейчас " место встречи" на НТВ. Передача была посвящена тому , что надо запретить школьникам носить в школе список немаленький от красных волос и пирсинга до кроссовок. Потом один из ведущих Трушкин озвучил, что вообще хотят запретить в России. Депутат Госдумы Журавлёв(внимание Максаф) предлагает запретить смайлики, депутат Госдумы Аиткулова (внимание Кайрат) предлагает запретить мемы, ну и там по мелочи ещё предлагают запретить словосочетание" детское шампанское" игрушки всякие...


Проклятые для некоторых Американцы, ранее грозились великих россиян отправить в прошлое, правда не указывали, в какой период. Возможно россияне сами хотят вернутся в прошлые времена, смайлики появились в 1982 году, а мемы чуть раньше в 1976 году. Главное, чтобы не переместились во времена существования крепостного права на Руси, отменили в 1861 году. Ранее отмечал, что они в лаптях точно не будут ходить, а без смайликов и мемов, можно обойтись :-o :-o :-o.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 12:58
#15877
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Цитата:
Kairat stayer:
Главное, чтобы не переместились во времена существования крепостного права на Руси, отменили в 1861 году

Главное, чтобы они вам время назад не отмотали, куда-нибудь во времена до Абулхаира. Щас бы страна называлась Джунгарстан. :lol: А может и не страна, а только одна область Монголии :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21562
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 12:59
#15878
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Цитата:
Kairat stayer:
а без смайликов и мемов, можно обойтись .

Не, без мемов никак :lol: здешние мемы - уже как отдельный вид искусства :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4872
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 13:04
#15879
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Цитата:
saba:
ну и там по мелочи ещё предлагают запретить словосочетание" детское шампанское" игрушки всякие...


В этом направлении у них опыт есть, помнится с семейством монстров хаги-ваги жестко боролись :-o :-o :-o .

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4872
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 13:06
#15880
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Цитата:
maxsaf:
Не, без мемов никак здешние мемы - уже как отдельный вид искусства


Даже, про хаги-ваги есть, прошлогодний, ещё актуально :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4872
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 13:07
#15881
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Цитата:
maxsaf:
Главное, чтобы они вам время назад не отмотали, куда-нибудь во времена до Абулхаира. Щас бы страна называлась Джунгарстан. А может и не страна, а только одна область Монголии


Ну тогда, пусть отмотают до Половецкой степи и времена Золотой Орды 8-) 8-) 8-) .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4872
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 13:10
#15882
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Цитата:
maxsaf:
Щас бы страна называлась Джунгарстан...


Есть известная поговорочка, про бабушку и про дедушку: Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5600
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 13:11
#15883
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Цитата:
maxsaf:
время назад не отмотали,


Например: во времена ТРЁХСОЛЕТНЕГО иго.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14732
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 15:11
#15884
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Цитата:
maxsaf:
Как все? Ты забыл про форум НГ))

не забывай форум нг это региональная мелкая площадка
ну по типу какого нибудь башкирского форума в рф
все основные дискуссии в стране проходят на площадках с гос языком
Цитата:
maxsaf:
А малая это сколько? 20млн? 25?

в стране 20 млн человек
из них 3 млн русских а то и меньше
3 млн не малая доля чтобы ввести правило обслуживать людей на двух языках в полиции и акимате
у вас к примеру этнических немцев в канаде 3 млн у вас там обслуживают немцев на немецком в гос учреждениях? нет
а ирландцев 4 млн обслуживают на ирландском? шотландцев 4 млн человек им разрешено учится на шотландском языке? нет и нет
демократия у нас не сравнимая с вашей получается
Цитата:
maxsaf:
Нет, не можешь

ну вот видишь
а почему тут ты можешь получить образование не зная гос языка а я у вас не могу? правильно
потому что казахи не чета вашим западным либералам
и дают равные права большим этническим группам проживающим в стране и выбор есть учится на гос языке или на русском а у вас такого выбора нет даже для французов проживающих вне своей провинции
демократы фиговы)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14732
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 15:23
#15885
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Цитата:
maxsaf:
Главное, чтобы они вам время назад не отмотали, куда-нибудь во времена до Абулхаира. Щас бы страна называлась Джунгарстан

а что русские помогли казахм в западном казахстане с джунгарми справится? назови какие нибудь битвы русских войск с джунгарами
походы какие нибудь
столкновения? нет их
странно правда

зато ты заезжено услышав звон везде твердишь мантру что кто то кого-то где то спас
канделаки с тобой в одном классе не училась?))
Цитата:
ACROS:
Например: во времена ТРЁХСОЛЕТНЕГО иго.

ну что за пошлость?
ну ладно макс не грамотный человек пытающийся постоянно выехать на провокациях времен царя гороха но вам то это зачем?
апеллировать к какой то орде к игу это вообще моветон
какой вообще уважающий себя человек будет приводить в пример дела 300 летней давности а уж средневековье и тому подавно? ДИДЫ ВОЕВАЛИ ну чист в прикол может быть но не серьезных же щах
немцев на озере побили
наполеона победили итд
ну бред же
никто из нас ни к тем кочевникам, ни к игу ни к абулхаиру никакого уже отношения не имеет
как макс ни к русским царям ни к победе над джунгарами при перл-харборе
его предок в местечке украинском поросям хвосты крутил когда и наполеон и джунгары итд
также и у вас

каждые 100 лет нация обнулятся этнически, генетически. культурно и ментально
поэтому мы больше к тем коммунистам и алашординцам отношения имеем чем к кочевой цивилизации чингисхана
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