saba: Смотрел сейчас " место встречи" на НТВ. Передача была посвящена тому , что надо запретить школьникам носить в школе список немаленький от красных волос и пирсинга до кроссовок. Потом один из ведущих Трушкин озвучил, что вообще хотят запретить в России. Депутат Госдумы Журавлёв(внимание Максаф) предлагает запретить смайлики, депутат Госдумы Аиткулова (внимание Кайрат) предлагает запретить мемы, ну и там по мелочи ещё предлагают запретить словосочетание" детское шампанское" игрушки всякие...
Проклятые для некоторых Американцы, ранее грозились великих россиян отправить в прошлое, правда не указывали, в какой период. Возможно россияне сами хотят вернутся в прошлые времена, смайлики появились в 1982 году, а мемы чуть раньше в 1976 году. Главное, чтобы не переместились во времена существования крепостного права на Руси, отменили в 1861 году. Ранее отмечал, что они в лаптях точно не будут ходить, а без смайликов и мемов, можно обойтись .
не забывай форум нг это региональная мелкая площадка ну по типу какого нибудь башкирского форума в рф все основные дискуссии в стране проходят на площадках с гос языком Цитата:
maxsaf: А малая это сколько? 20млн? 25?
в стране 20 млн человек из них 3 млн русских а то и меньше 3 млн не малая доля чтобы ввести правило обслуживать людей на двух языках в полиции и акимате у вас к примеру этнических немцев в канаде 3 млн у вас там обслуживают немцев на немецком в гос учреждениях? нет а ирландцев 4 млн обслуживают на ирландском? шотландцев 4 млн человек им разрешено учится на шотландском языке? нет и нет демократия у нас не сравнимая с вашей получается Цитата:
maxsaf: Нет, не можешь
ну вот видишь а почему тут ты можешь получить образование не зная гос языка а я у вас не могу? правильно потому что казахи не чета вашим западным либералам и дают равные права большим этническим группам проживающим в стране и выбор есть учится на гос языке или на русском а у вас такого выбора нет даже для французов проживающих вне своей провинции демократы фиговы)
maxsaf: Главное, чтобы они вам время назад не отмотали, куда-нибудь во времена до Абулхаира. Щас бы страна называлась Джунгарстан
а что русские помогли казахм в западном казахстане с джунгарми справится? назови какие нибудь битвы русских войск с джунгарами походы какие нибудь столкновения? нет их странно правда
зато ты заезжено услышав звон везде твердишь мантру что кто то кого-то где то спас канделаки с тобой в одном классе не училась?)) Цитата:
ACROS: Например: во времена ТРЁХСОЛЕТНЕГО иго.
ну что за пошлость? ну ладно макс не грамотный человек пытающийся постоянно выехать на провокациях времен царя гороха но вам то это зачем? апеллировать к какой то орде к игу это вообще моветон какой вообще уважающий себя человек будет приводить в пример дела 300 летней давности а уж средневековье и тому подавно? ДИДЫ ВОЕВАЛИ ну чист в прикол может быть но не серьезных же щах немцев на озере побили наполеона победили итд ну бред же никто из нас ни к тем кочевникам, ни к игу ни к абулхаиру никакого уже отношения не имеет как макс ни к русским царям ни к победе над джунгарами при перл-харборе его предок в местечке украинском поросям хвосты крутил когда и наполеон и джунгары итд также и у вас
каждые 100 лет нация обнулятся этнически, генетически. культурно и ментально поэтому мы больше к тем коммунистам и алашординцам отношения имеем чем к кочевой цивилизации чингисхана
Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать