Отправлено: - 12:51

saba:

Смотрел сейчас " место встречи" на НТВ. Передача была посвящена тому , что надо запретить школьникам носить в школе список немаленький от красных волос и пирсинга до кроссовок. Потом один из ведущих Трушкин озвучил, что вообще хотят запретить в России. Депутат Госдумы Журавлёв(внимание Максаф) предлагает запретить смайлики, депутат Госдумы Аиткулова (внимание Кайрат) предлагает запретить мемы, ну и там по мелочи ещё предлагают запретить словосочетание" детское шампанское" игрушки всякие...

Цитата:Проклятые для некоторых Американцы, ранее грозились великих россиян отправить в прошлое, правда не указывали, в какой период. Возможно россияне сами хотят вернутся в прошлые времена, смайлики появились в 1982 году, а мемы чуть раньше в 1976 году. Главное, чтобы не переместились во времена существования крепостного права на Руси, отменили в 1861 году. Ранее отмечал, что они в лаптях точно не будут ходить, а без смайликов и мемов, можно обойтись