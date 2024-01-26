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«Не снизите ставку - уйдут в Караганду» - В Костанае бизнес, госорганы и депутаты спорили о необходимости уменьшить розничный налог
«Не снизите ставку - уйдут в Караганду» - В Костанае бизнес, госорганы и депутаты спорили о необходимости уменьшить розничный налог
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