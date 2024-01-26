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≡ «Не снизите ставку - уйдут в Караганду» - В Костанае бизнес, госорганы и депутаты спорили о необходимости уменьшить розничный налог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48453
«Не снизите ставку - уйдут в Караганду» - В Костанае бизнес, госорганы и депутаты спорили о необходимости уменьшить розничный налог
Отправлено: 26.01.24 - 14:32
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«Не снижать, подождать еще год», - предложил один из депутатов гормаслихата. «Снизить и тогда уже ждать результатов» - позиция бизнеса. Горячую тему обсуждали 23 января на заседании Совета по защите прав предпринимателей.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5600
Re: «Не снизите ставку - уйдут в Караганду» - В Костанае бизнес,...
Отправлено: 26.01.24 - 14:32
#1
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Цитата://Я считаю, что средств пока еще не хватает, - сказал он,//

Ну да, конечно НЕ ХВАТАЕТ: - ежегодная замена новых бордюров на ещё более НОВЫЕ.

Кстати, насчёт СОХРАНИМ: продайте пегасы на мосту стоимостью более 50 000 000 тенге, и таких пегасов по городу - наберётся великое множество.

Насчёт почти что полицейского охвата мобильных переводов: - ими же пользуется в основном армия микро и малого бизнеса ( таксисты, базарные торговцы, магазинчики, парикмахеры и прочий мелкий люд) - это способ их ВЫЖИВАНИЯ- они же не отвезут эти жалкие 2 000 или 5 000 тенге в офшоры и не купят на них дома Шерлоков Холмсов, а пойдут купят товар у такого же мелкого казахского торговца как и они или оплатят учёбу детей, лечение родителей, оплатят квартплату, комм.услуги- то есть деньги ОСТАНУТСЯ в Казахстане.
Наверное надо обратить внимание мытарей на крупный бизнес и на особ приближённых к императору: - всё недоимки идут от них.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6622
Re: «Не снизите ставку - уйдут в Караганду» - В Костанае бизнес,...
Отправлено: 26.01.24 - 15:06
#2
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Наверное надо обратить внимание мытарей на крупный бизнес и на особ приближённых
Вы это серьезно?
вся моя комерческая биография только и запомнилась в борьбе то с полицией,то с чиновниками,то с бандитами,когда эти люди должным образом не занимались своими прямыми обязанностями,в итоге из страны вывезли миллиарды,жиреют все кроме карапаим адамдар
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