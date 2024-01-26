Re: «Не снизите ставку - уйдут в Караганду» - В Костанае бизнес,...

Отправлено: - 14:32

Цитата://Я считаю, что средств пока еще не хватает, - сказал он,//



Ну да, конечно НЕ ХВАТАЕТ: - ежегодная замена новых бордюров на ещё более НОВЫЕ.



Кстати, насчёт СОХРАНИМ: продайте пегасы на мосту стоимостью более 50 000 000 тенге, и таких пегасов по городу - наберётся великое множество.



Насчёт почти что полицейского охвата мобильных переводов: - ими же пользуется в основном армия микро и малого бизнеса ( таксисты, базарные торговцы, магазинчики, парикмахеры и прочий мелкий люд) - это способ их ВЫЖИВАНИЯ- они же не отвезут эти жалкие 2 000 или 5 000 тенге в офшоры и не купят на них дома Шерлоков Холмсов, а пойдут купят товар у такого же мелкого казахского торговца как и они или оплатят учёбу детей, лечение родителей, оплатят квартплату, комм.услуги- то есть деньги ОСТАНУТСЯ в Казахстане.

Наверное надо обратить внимание мытарей на крупный бизнес и на особ приближённых к императору: - всё недоимки идут от них.