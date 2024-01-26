Отправлено: - 12:07

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Ну а пока они ненавидят всех, и с безумными криками Гойда, идут умирать за Путина, просто так, как мясо..

Цитата:не согласенпоколение 35+ которое родилось и выросло еще на советской ментальности оно да за путина одно место рветдаже тут на форуме это заметно даже среди поуеховших которые обязаны при путине жить раз его так любят живут в канаде и германии но за путина и россию топята люди помоложе уже критичнее относятся к этому типа того же Артема из СШАтак и в россии в основном вся фронда идет из среды молодых которые придя к власти (как тот же горбачев которые при сталине молодым был) начнут ярую антипутинскую пропагандуну беда в том что в россии незнают мерыни в чемесли диктатура то ужаснейшаяесли монархизм то самый раболепный и паскудныйесли демократия то со всеми радикальными вытекающимитак и горбач и ельцин перестарались со своей демократией и навязыванием того что весь советский народ-фуфло и все должны каятся поэтому при горбаче и выросло то поколение фронды которое уже его считает врагом а путина хорошим управленцембеда в том что они все плохие каждый по своему. В России жилось только при тех правителях кто был не рыба не мясоНиколай 2 какой бы не был самодур но население при нем богателоБрежнев какой бы не был комичный но социализм с человеческим лицом при нем случился (и когда говорят хорошо про ссср вспоминают именно его а не сталина или хрущева)Медведев марионетка но сейчас россияне годы его правления вспоминают с теплотой и ностальгией