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Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 48453
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 10:38
Размышления о разнообразии и даже альтернативности требований, предъявляемых в разных исторических условиях к политической элите, логично приводят к образам качелей или маятника. Образам, призванным демонстрировать смену как системы правления, так и смену настроений масс на альтернативные, когда, говоря библейским языком, «Осанна!» меняется на «Распни его, распни!».
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(Полноправные пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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- 14732
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 10:38
ну это давняя российская теория что в россии у власти либо реформатор либо реакционер постоянно и они друг друга сменяют как в сша республиканцы и демократы
и если кто-то просидит дольше то стране приходит капут
но я бы добавил в эту историю центристов-не рыба ни мясо которые и реформы не могут продвинуть и реакция у них запоздалая
к примеру
александр 1-реформатор (победа над наполеоном)
николай 1 палкин-реакционер (поражение в крыму)
александр 2-реформатор (отмена крепостного права)
александр 3 реакционер (стагнация)
николай 2 -не рыба ни мясо (революция, развал государства)
ленин-реформатор (сбор государства)
сталин-реакционер (террор, победа в войне)
хрущев-реформатор (успехи в космосе и экономике)
брежнев -не рыба ни мясо (застой)
андропов -реакционер (ниче толком не успел сделать)
черненко опускаем
горбачев-реформатор (развал государства)
ельцин-не рыба ни мясо (кризис)
путин-реакционер (победа в чечне)
Медведев-не рыба ни мясо
путин-реакционер (война в Украине пока не понятно чем все закончится)
дальше кто?
и если кто-то просидит дольше то стране приходит капут
но я бы добавил в эту историю центристов-не рыба ни мясо которые и реформы не могут продвинуть и реакция у них запоздалая
к примеру
александр 1-реформатор (победа над наполеоном)
николай 1 палкин-реакционер (поражение в крыму)
александр 2-реформатор (отмена крепостного права)
александр 3 реакционер (стагнация)
николай 2 -не рыба ни мясо (революция, развал государства)
ленин-реформатор (сбор государства)
сталин-реакционер (террор, победа в войне)
хрущев-реформатор (успехи в космосе и экономике)
брежнев -не рыба ни мясо (застой)
андропов -реакционер (ниче толком не успел сделать)
черненко опускаем
горбачев-реформатор (развал государства)
ельцин-не рыба ни мясо (кризис)
путин-реакционер (победа в чечне)
Медведев-не рыба ни мясо
путин-реакционер (война в Украине пока не понятно чем все закончится)
дальше кто?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5600
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 10:52
Цитата:
Почему реакционер: - Крым, 5 областей Украины, Арктику тоже к себе присоединяет- там уже воинская часть дислоцируется - учения проводят- наверное как и Ленин - реформатор или: Володимир - ясное солнышко - собиратель земли русской.
Цитата://было бы очень интересно и полезно взглянуть на проблему шире,//
А про казахских ханов, генсеков и президентов, автор - может написать ??
Вот было бы, действительно - ИНТЕРЕСНО, а про вождей чужой страны - не совсем.
Или ПОБОИТЬСЯ ???
abaika95:
путин-реакционер (война в Украине пока не понятно чем все закончится)
путин-реакционер (война в Украине пока не понятно чем все закончится)
Почему реакционер: - Крым, 5 областей Украины, Арктику тоже к себе присоединяет- там уже воинская часть дислоцируется - учения проводят- наверное как и Ленин - реформатор или: Володимир - ясное солнышко - собиратель земли русской.
Цитата://было бы очень интересно и полезно взглянуть на проблему шире,//
А про казахских ханов, генсеков и президентов, автор - может написать ??
Вот было бы, действительно - ИНТЕРЕСНО, а про вождей чужой страны - не совсем.
Или ПОБОИТЬСЯ ???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14732
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 11:03
Цитата:
нет махровой реакционер
как николай палкин и сталин
реформ при нем никаких не произошло только военные победы которые в стратегическом плане всегда выливаются в развал страны
революция и фронда в империи следствие долгого правления николая
демократизация и развал ссср следствие террора при сталине
так и при путине-молодое поколение выросшее при нем будет ненавидеть все что с ним связано и став у власти лет через 20-30 мы увидим повторение горбачевской перестройки
Цитата:
он просто их не знает)
там же изучать надо все, кто? куда? откуда? зачем? а автору не хочется)
ACROS:
Почему реакционер: - Крым, 5 областей Украины, Арктику тоже к себе присоединяет- там уже воинская часть дислоцируется - учения проводят- наверное как и Ленин - реформатор или: Володимир - ясное солнышко - собиратель земли русской.
Почему реакционер: - Крым, 5 областей Украины, Арктику тоже к себе присоединяет- там уже воинская часть дислоцируется - учения проводят- наверное как и Ленин - реформатор или: Володимир - ясное солнышко - собиратель земли русской.
нет махровой реакционер
как николай палкин и сталин
реформ при нем никаких не произошло только военные победы которые в стратегическом плане всегда выливаются в развал страны
революция и фронда в империи следствие долгого правления николая
демократизация и развал ссср следствие террора при сталине
так и при путине-молодое поколение выросшее при нем будет ненавидеть все что с ним связано и став у власти лет через 20-30 мы увидим повторение горбачевской перестройки
Цитата:
ACROS:
Или ПОБОИТЬСЯ ???
Или ПОБОИТЬСЯ ???
он просто их не знает)
там же изучать надо все, кто? куда? откуда? зачем? а автору не хочется)
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 11:31
Хм..
Почему автор умолчал о Путине?
Почему умолчал кто этот человек, развязавший безумную бойню в Украине?
Почему автор умолчал о Путине?
Почему умолчал кто этот человек, развязавший безумную бойню в Украине?
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 11:35
Цитата:
Мне кажется он думает так же, как и Путин, что Казахстана и казахов не было, и наше государство, всего лишь подарок от деда мороза Ельцина.
ACROS:
про казахских ханов, генсеков и президентов, автор - может написать ??
про казахских ханов, генсеков и президентов, автор - может написать ??
Мне кажется он думает так же, как и Путин, что Казахстана и казахов не было, и наше государство, всего лишь подарок от деда мороза Ельцина.
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 11:37
Цитата:
Ну а пока они ненавидят всех, и с безумными криками Гойда, идут умирать за Путина, просто так, как мясо..
abaika95:
так и при путине-молодое поколение выросшее при нем будет ненавидеть все что с ним связано
так и при путине-молодое поколение выросшее при нем будет ненавидеть все что с ним связано
Ну а пока они ненавидят всех, и с безумными криками Гойда, идут умирать за Путина, просто так, как мясо..
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 11:45
И вот меня интересуют те россияне, кто родились еще при Союзе, они то почему ненавидят всех, ненавидят все вокруг, ненавидят Ойропу, Америку это еще можно понять, почему ненавидят украинцев, нас казахов, про узбеков пошли байки с ЦТ, что и их не существовало..
Автор может что то сказать хотя бы что то боле менее внятное, почему Ельцин все таки, вырастил народ, у которого нет унитазов, но который ненавидит тех, у кого они есть?
Если подытожить, что Путин это продолжение Ельцина, которого автор назвал почему то мужиком, который взрастил ненавистью буквально ко всему, свой народ России..
Автор может что то сказать хотя бы что то боле менее внятное, почему Ельцин все таки, вырастил народ, у которого нет унитазов, но который ненавидит тех, у кого они есть?
Если подытожить, что Путин это продолжение Ельцина, которого автор назвал почему то мужиком, который взрастил ненавистью буквально ко всему, свой народ России..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14732
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 12:07
Цитата:
не согласен
поколение 35+ которое родилось и выросло еще на советской ментальности оно да за путина одно место рвет
даже тут на форуме это заметно даже среди поуеховших которые обязаны при путине жить раз его так любят живут в канаде и германии но за путина и россию топят
а люди помоложе уже критичнее относятся к этому типа того же Артема из США
так и в россии в основном вся фронда идет из среды молодых которые придя к власти (как тот же горбачев которые при сталине молодым был) начнут ярую антипутинскую пропаганду
ну беда в том что в россии незнают меры
ни в чем
если диктатура то ужаснейшая
если монархизм то самый раболепный и паскудный
если демократия то со всеми радикальными вытекающими
так и горбач и ельцин перестарались со своей демократией и навязыванием того что весь советский народ-фуфло и все должны каятся поэтому при горбаче и выросло то поколение фронды которое уже его считает врагом а путина хорошим управленцем
беда в том что они все плохие каждый по своему. В России жилось только при тех правителях кто был не рыба не мясо
Николай 2 какой бы не был самодур но население при нем богатело
Брежнев какой бы не был комичный но социализм с человеческим лицом при нем случился (и когда говорят хорошо про ссср вспоминают именно его а не сталина или хрущева)
Медведев марионетка но сейчас россияне годы его правления вспоминают с теплотой и ностальгией
111:
Ну а пока они ненавидят всех, и с безумными криками Гойда, идут умирать за Путина, просто так, как мясо..
Ну а пока они ненавидят всех, и с безумными криками Гойда, идут умирать за Путина, просто так, как мясо..
не согласен
поколение 35+ которое родилось и выросло еще на советской ментальности оно да за путина одно место рвет
даже тут на форуме это заметно даже среди поуеховших которые обязаны при путине жить раз его так любят живут в канаде и германии но за путина и россию топят
а люди помоложе уже критичнее относятся к этому типа того же Артема из США
так и в россии в основном вся фронда идет из среды молодых которые придя к власти (как тот же горбачев которые при сталине молодым был) начнут ярую антипутинскую пропаганду
ну беда в том что в россии незнают меры
ни в чем
если диктатура то ужаснейшая
если монархизм то самый раболепный и паскудный
если демократия то со всеми радикальными вытекающими
так и горбач и ельцин перестарались со своей демократией и навязыванием того что весь советский народ-фуфло и все должны каятся поэтому при горбаче и выросло то поколение фронды которое уже его считает врагом а путина хорошим управленцем
беда в том что они все плохие каждый по своему. В России жилось только при тех правителях кто был не рыба не мясо
Николай 2 какой бы не был самодур но население при нем богатело
Брежнев какой бы не был комичный но социализм с человеческим лицом при нем случился (и когда говорят хорошо про ссср вспоминают именно его а не сталина или хрущева)
Медведев марионетка но сейчас россияне годы его правления вспоминают с теплотой и ностальгией
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14732
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 12:14
Цитата:
это поколение горбачева
при нем начался парад суверенитетов
и многих россиян возмутило то что все хотят от них отделится
неблагодарные мол
как это от них!!! ОТ НИХ!!! белых господ кто то еще хочет отделятся??
при этом в 80ых годах в россии уже открыто звучат лозунги "хватит кормить окраины!!"
тоесть у русского человека дуализм случился
его бесит что грузины живут лучше него в своей грузии
он считает что это его личная заслуга
он хочет чтобы грузины жили хуже него и для этого грузию надо отделить но при этом его бесит что грузины не высказывают благодарность ему русскому человеку за то что они якобы за его счет хорошо живут)))
собака на сене
и отделить всех хочется но при этом хочется чтобы ему в ножки кланялись
у русских сейчас та же петрушка с кавказом
их бесит что кавказ живет богато за счет сибири
но при этом бесит что кавказцы не выказывают благодарности))
111:
почему ненавидят украинцев, нас казахов, про узбеков пошли байки с ЦТ, что и их не существовало..
почему ненавидят украинцев, нас казахов, про узбеков пошли байки с ЦТ, что и их не существовало..
это поколение горбачева
при нем начался парад суверенитетов
и многих россиян возмутило то что все хотят от них отделится
неблагодарные мол
как это от них!!! ОТ НИХ!!! белых господ кто то еще хочет отделятся??
при этом в 80ых годах в россии уже открыто звучат лозунги "хватит кормить окраины!!"
тоесть у русского человека дуализм случился
его бесит что грузины живут лучше него в своей грузии
он считает что это его личная заслуга
он хочет чтобы грузины жили хуже него и для этого грузию надо отделить но при этом его бесит что грузины не высказывают благодарность ему русскому человеку за то что они якобы за его счет хорошо живут)))
собака на сене
и отделить всех хочется но при этом хочется чтобы ему в ножки кланялись
у русских сейчас та же петрушка с кавказом
их бесит что кавказ живет богато за счет сибири
но при этом бесит что кавказцы не выказывают благодарности))
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 12:27
Цитата:
Вот интересно, почему эти стариканы любят того, кто начал бойню против того народа, который жил с ними в мире и согласии в том же СССР?
Который воевал вместе с ними бок о бок.
Да и другие народы, жившие с ними в мире при том же Брежневе, Андропове или Черненко, они так яростно ненавидят?
Неужели правы те, кто говорит что фашизм это одно и то же что и коммунизм?
Ведь эти люди жили при коммунизме, как когда то жил народ Германии при нацистах, и те и эти пришли к тому, что ближнего надо поработить, убить и тд..
abaika95:
поколение 35+ которое родилось и выросло еще на советской ментальности оно да за путина одно место рвет даже тут на форуме это заметно даже среди поуеховших которые обязаны при путине жить раз его так любят
поколение 35+ которое родилось и выросло еще на советской ментальности оно да за путина одно место рвет даже тут на форуме это заметно даже среди поуеховших которые обязаны при путине жить раз его так любят
Вот интересно, почему эти стариканы любят того, кто начал бойню против того народа, который жил с ними в мире и согласии в том же СССР?
Который воевал вместе с ними бок о бок.
Да и другие народы, жившие с ними в мире при том же Брежневе, Андропове или Черненко, они так яростно ненавидят?
Неужели правы те, кто говорит что фашизм это одно и то же что и коммунизм?
Ведь эти люди жили при коммунизме, как когда то жил народ Германии при нацистах, и те и эти пришли к тому, что ближнего надо поработить, убить и тд..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14732
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 15:03
Цитата:
нет ни одно и то же
у фашизма главные идеи какие?
культ лидера
сплочение нации вокруг идеи превосходства
милитаризм
и презрение ко всем соседям
а у коммунизма как его видел ленин идеи были такие
культ рабочего человека
интернациональное сплочение и РАВНОПРАВИЕ всех вокруг идеи свободного труда
миролюбие
и презрение к капиталистам всех мастей (олигархам)
коммунизм во всем лучше кроме одного
реализация опять же выпала на долю россии где ее радикализировали и опошлили
в итоге СССР был самой милитаризированной страной на свете
процветал культ вождизма
ненависть ко всем вокруг по национальному и языковому признаку (все уничижительные термины для народов ссср были придуманы в советской армии и тюрьме)
и культ сплочения в одной крепости против всего мира
в итоге в ссср получился красный фашизм от того его и сравнивают с итальянским фашизмом и путин сейчас идет по тому же пути
поэтому получается что ссср пропагандировал ленинский коммунизм который за все хорошее а на деле творил плохие вещи как фашизм
111:
фашизм это одно и то же что и коммунизм?
фашизм это одно и то же что и коммунизм?
нет ни одно и то же
у фашизма главные идеи какие?
культ лидера
сплочение нации вокруг идеи превосходства
милитаризм
и презрение ко всем соседям
а у коммунизма как его видел ленин идеи были такие
культ рабочего человека
интернациональное сплочение и РАВНОПРАВИЕ всех вокруг идеи свободного труда
миролюбие
и презрение к капиталистам всех мастей (олигархам)
коммунизм во всем лучше кроме одного
реализация опять же выпала на долю россии где ее радикализировали и опошлили
в итоге СССР был самой милитаризированной страной на свете
процветал культ вождизма
ненависть ко всем вокруг по национальному и языковому признаку (все уничижительные термины для народов ссср были придуманы в советской армии и тюрьме)
и культ сплочения в одной крепости против всего мира
в итоге в ссср получился красный фашизм от того его и сравнивают с итальянским фашизмом и путин сейчас идет по тому же пути
поэтому получается что ссср пропагандировал ленинский коммунизм который за все хорошее а на деле творил плохие вещи как фашизм
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6622
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 15:20
Времена при Брежнева считаются золотыми для простолюдин,и если Андропов прожил бы ещё десять лет, возможно этих предателей как меченный и алкаш мы и не увидели. Китайский прогресс во всех отраслях промышленности и экономики был бы у нас в стране.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14732
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 15:28
Цитата:
открою дивный секрет
горбачев это человек андропова
он того заметил в Ставрополье и начал поднимать в москву введя в политбюро
андропов же и придумал идею перестройки но не успел реализовать, начал только борьбу с пьяницами и с коррупционерами теневиками чтобы перевести ссср на рыночные рельсы по типу ленинского НЭПа
его ученик горбачев все и закончил
иногда просто надо умереть во время чтобы ни в чем не испачкаться
сайлау курманов:
Времена при Брежнева считаются золотыми для простолюдин,и если Андропов прожил бы ещё десять лет, возможно этих предателей как меченный
Времена при Брежнева считаются золотыми для простолюдин,и если Андропов прожил бы ещё десять лет, возможно этих предателей как меченный
открою дивный секрет
горбачев это человек андропова
он того заметил в Ставрополье и начал поднимать в москву введя в политбюро
андропов же и придумал идею перестройки но не успел реализовать, начал только борьбу с пьяницами и с коррупционерами теневиками чтобы перевести ссср на рыночные рельсы по типу ленинского НЭПа
его ученик горбачев все и закончил
иногда просто надо умереть во время чтобы ни в чем не испачкаться
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