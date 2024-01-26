Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь

Отправлено: - 14:57

если с десяти литров браги должно выйти два литра 40°, то я один литр первака отделяю, а второй литр доливаю на следующей перегон. По моим наблюдениям заметил,что сивушный специфический запах практически не попадает на первичный продукт, а идёт после.