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≡ Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48453
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:34
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По закону "О профилактике бытового насилия" полиция в Казахстане может установить особые требования к поведению правонарушителей, в том числе официально запретить им употреблять спиртные напитки. К скольким казахстанцам применили эту суровую меру в прошлом году?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3245
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:34
#1
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Може потому один форумачнин перестал писать в Народные новости? Мучают смутные сомнения :))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6622
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:38
#2
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Я сижу дома,особо нечем делиться, правда гоню самогон для внутреннего потребления, иногда приглашаю гостей. Последние наотрез отказываются пить, уж больно ядренным считают мой продукт
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5600
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 12:46
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Последние наотрез отказываются пить,


Главное: - предложите - дальше - их дело- пить или не пить. В гостях надо- кушать и пить то что дают хозяева- нечего выделываться.
Не люблю когда выделываются в гостях:- чай чёрный или с молоком: вино- белое или красное.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3245
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 14:41
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
уж больно ядренным считают мой продукт

как фирмы аппарат? если продукт двойной перегонки и не жадничаете с отбором хвостов и голов, то ядреным он быть не должен.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6622
Re: Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 14:57
#5
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если с десяти литров браги должно выйти два литра 40°, то я один литр первака отделяю, а второй литр доливаю на следующей перегон. По моим наблюдениям заметил,что сивушный специфический запах практически не попадает на первичный продукт, а идёт после.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
14
Скольким казахстанцам официально запретили пить алкоголь
Отправлено: 26.01.24 - 15:12
#6
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