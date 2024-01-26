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≡ Премьер-министр Алихан Смаилов в Костанае с рабочим визитом. Что показывают главе кабмина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48453
Премьер-министр Алихан Смаилов в Костанае с рабочим визитом. Что показывают главе кабмина?
Отправлено: 26.01.24 - 14:55
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Премьер-министр Казахстана прилетел в Костанай сегодня, 26 января. Утром ознакомился с ходом строительства завода KIA и посетил завод ТОО "СарыаркаАвтоПром", где состоялся технический запуск линии по производству автомобиля марки "Chevrolet Onix".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5600
Премьер-министр Алихан Смаилов в Костанае с рабочим визитом. Что показывают главе кабмина?
Отправлено: 26.01.24 - 14:55
#1
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Цитата://состоялся технический запуск линии по производству автомобиля марки "Chevrolet Onix".//

Григорий, вопрос к вам: - точно состоялся запуск ??
Вы там лично присутствовали и ВСЁ видели своими глазами ??

Не как с запуском завода по утильпереработке с присутствием экс-премьера Мамина и экс акима Архимеда - перед пустой и нарисованной, как у папы Карло, тряпочной стеной и с расписанными по ролям массовкой???
Кстати: - вы в той постановке тоже участвовали, или вас не позвали ??

А, то премьеры у нас такие ненадёжные и им веры мало - им бы лишь покрасоваться и нажать виртуальную кнопку запуска. И потом блогер и правдолюбец Бокев приедет и захочет купить "Шевролет Оникс", а его в реальности НЕТ: - по отчётам он как бы будет, а в реальности его как бы не купить.

[Исправлено: ACROS, 26.01.2024 - 14:56]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5600
Re: Премьер-министр Алихан Смаилов в Костанае с рабочим визитом....
Отправлено: 26.01.24 - 15:02
#2
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Цитата://рассказал премьер-министру председатель совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр" Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ. -//

Почему не в шахте ??? Никому не доверяет свою отвёрточную линию и приехав с ночной смены вещает про Нью-Васюки на благодатные уши премьера ??
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