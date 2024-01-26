Re: Отстраненного директора КТЭК восстановили в должности и...

Отправлено: - 12:07

ПолиграфЪ Боярышников:

И кто уволиться? Кого я знаю они все за него!Старая мафия вернулась после того как его посадили. А вернулись все кто воровал! Он не давал воровать..Видимо и вы там работаете

А вы работали при нем? Если нет, тогда не стоит давать таких оценок. В коллективе очень многие не желают его видеть. Щас опять начнет устраивать беспредел и при этом говорить что он по закону все делает. Наглый беспринципный товарищ.