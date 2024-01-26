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≡ Как пригнать авто из Кореи в Казахстан: популярные варианты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48450
Как пригнать авто из Кореи в Казахстан: популярные варианты
Отправлено: 26.01.24 - 11:10
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При покупке автомобиля, часто возникает идея импортировать его из-за рубежа, что кажется заманчивым вариантом. Это особенно верно в отношении корейского авторынка, известного своими качественными и современными машинами.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1354
Re: Как пригнать авто из Кореи в Казахстан: популярные варианты
Отправлено: 26.01.24 - 11:10
#1
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Цены на машины пошли вниз. Какой смысл ждать 3 месяца из Кореи?? Плюс риски. Смысл??
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