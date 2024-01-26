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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48450
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 10:38
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Размышления о разнообразии и даже альтернативности требований, предъявляемых в разных исторических условиях к политической элите, логично приводят к образам качелей или маятника. Образам, призванным демонстрировать смену как системы правления, так и смену настроений масс на альтернативные, когда, говоря библейским языком, «Осанна!» меняется на «Распни его, распни!».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14726
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 10:38
#1
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ну это давняя российская теория что в россии у власти либо реформатор либо реакционер постоянно и они друг друга сменяют как в сша республиканцы и демократы
и если кто-то просидит дольше то стране приходит капут
но я бы добавил в эту историю центристов-не рыба ни мясо которые и реформы не могут продвинуть и реакция у них запоздалая
к примеру
александр 1-реформатор (победа над наполеоном)
николай 1 палкин-реакционер (поражение в крыму)
александр 2-реформатор (отмена крепостного права)
александр 3 реакционер (стагнация)
николай 2 -не рыба ни мясо (революция, развал государства)
ленин-реформатор (сбор государства)
сталин-реакционер (террор, победа в войне)
хрущев-реформатор (успехи в космосе и экономике)
брежнев -не рыба ни мясо (застой)
андропов -реакционер (ниче толком не успел сделать)
черненко опускаем
горбачев-реформатор (развал государства)
ельцин-не рыба ни мясо (кризис)
путин-реакционер (победа в чечне)
Медведев-не рыба ни мясо
путин-реакционер (война в Украине пока не понятно чем все закончится)
дальше кто?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5591
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 10:52
#2
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Цитата:
abaika95:
путин-реакционер (война в Украине пока не понятно чем все закончится)



Почему реакционер: - Крым, 5 областей Украины, Арктику тоже к себе присоединяет- там уже воинская часть дислоцируется - учения проводят- наверное как и Ленин - реформатор или: Володимир - ясное солнышко - собиратель земли русской.


Цитата://было бы очень интересно и полезно взглянуть на проблему шире,//

А про казахских ханов, генсеков и президентов, автор - может написать ??

Вот было бы, действительно - ИНТЕРЕСНО, а про вождей чужой страны - не совсем.

Или ПОБОИТЬСЯ ???
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14726
Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 11:03
#3
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Цитата:
ACROS:
Почему реакционер: - Крым, 5 областей Украины, Арктику тоже к себе присоединяет- там уже воинская часть дислоцируется - учения проводят- наверное как и Ленин - реформатор или: Володимир - ясное солнышко - собиратель земли русской.

нет махровой реакционер
как николай палкин и сталин
реформ при нем никаких не произошло только военные победы которые в стратегическом плане всегда выливаются в развал страны

революция и фронда в империи следствие долгого правления николая
демократизация и развал ссср следствие террора при сталине
так и при путине-молодое поколение выросшее при нем будет ненавидеть все что с ним связано и став у власти лет через 20-30 мы увидим повторение горбачевской перестройки
Цитата:
ACROS:
Или ПОБОИТЬСЯ ???

он просто их не знает)
там же изучать надо все, кто? куда? откуда? зачем? а автору не хочется)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35180
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эффект качелей и лепка образов правления
Отправлено: 26.01.24 - 11:31
#4
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Хм..
Почему автор умолчал о Путине?
Почему умолчал кто этот человек, развязавший безумную бойню в Украине?
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