Отправлено: - 11:03

ACROS:

Почему реакционер: - Крым, 5 областей Украины, Арктику тоже к себе присоединяет- там уже воинская часть дислоцируется - учения проводят- наверное как и Ленин - реформатор или: Володимир - ясное солнышко - собиратель земли русской.

ACROS:

Или ПОБОИТЬСЯ ???

Цитата:нет махровой реакционеркак николай палкин и сталинреформ при нем никаких не произошло только военные победы которые в стратегическом плане всегда выливаются в развал страныреволюция и фронда в империи следствие долгого правления николаядемократизация и развал ссср следствие террора при сталинетак и при путине-молодое поколение выросшее при нем будет ненавидеть все что с ним связано и став у власти лет через 20-30 мы увидим повторение горбачевской перестройкиЦитата:он просто их не знает)там же изучать надо все, кто? куда? откуда? зачем? а автору не хочется)