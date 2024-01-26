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≡ Отстраненного директора КТЭК восстановили в должности и сегодня он вышел на работу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48450
Отстраненного директора КТЭК восстановили в должности и сегодня он вышел на работу
Отправлено: 26.01.24 - 10:32
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Об этом "НГ" сообщил адвокат Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА - Марат ШУАКПАЕВ. Напомним, ранее Бекпаганбетов обвинялся в хищении средств, но был полостью оправдан Верховным судом РК.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5591
Re: Отстраненного директора КТЭК восстановили в должности и...
Отправлено: 26.01.24 - 10:32
#1
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Выходит: - был явный "заказ" на Бекпаганбетова.

А, по поводу инсульта: - у всех профессиональных работников или инсульт или инфаркт, как правило обычно - микроинсульт или микроинфаркт - о которых они даже, в запарке дел, и не подозревают и который перенесли на ногах.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1354
Re: Отстраненного директора КТЭК восстановили в должности и...
Отправлено: 26.01.24 - 10:51
#2
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Практически весь коллектив против этого возвращения! Люди говорят сразу уволимся! Потеряем последних специалистов! КТЭК стратегическое предприятий! Акимату надо срочно вмешаться!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1593
Re: Отстраненного директора КТЭК восстановили в должности и...
Отправлено: 26.01.24 - 11:20
#3
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Цитата:
Сабыр:
Практически весь коллектив против этого возвращения! Люди говорят сразу уволимся! Потеряем последних специалистов!

И кто уволиться? Кого я знаю они все за него!Старая мафия вернулась после того как его посадили. А вернулись все кто воровал! Он не давал воровать..Видимо и вы там работаете
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