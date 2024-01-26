Re: Отстраненного директора КТЭК восстановили в должности и...

Отправлено: - 10:32

Выходит: - был явный "заказ" на Бекпаганбетова.



А, по поводу инсульта: - у всех профессиональных работников или инсульт или инфаркт, как правило обычно - микроинсульт или микроинфаркт - о которых они даже, в запарке дел, и не подозревают и который перенесли на ногах.