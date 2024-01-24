saba: Самое смешное за права угнетённого русского языка в Казахстане больше всех ратуют граждане Канады, Германии и России. Ах дискриминация, какой ужас эти двуязычные казахи(почти двуличные) хотят, чтобы бедные русские в Казахстане стали такими же как они двуязычными! Это просто попрание элементарных прав человека! Позор!
Kairat stayer: Как-то ранее, пользователь с ником Хохол сказал, процитирую не самого себя, а Хохла: Да половина возмущающихся, живёт не здесь. Они сами осознанно в своё время поменяли названия своих улиц и названия городов, уехав в другие страны на ПМЖ. Спокойно теперь живут в чужих городах, под чужими названиями улиц. Сами массово свалили и вопят из-за бугра: "Караул беспредел!". Если ты уж продал свою Родину, поменяв на другую, так чё теперь переживать? Может хватит иллюзий насчёт того, кто будет представлять большинство в Костанае (это всё таки приезжие), и кто в будущем будет составлять основное население города? И логически, это большинство должно решать под какими названиями улиц им жить. Виноваты не те кто приехал, а те кто уехал.
abaika95: нет ладно я понимаю что актер или пропагандон там не обязаны во все тонкости вникатьно блин! ты же якобы эксперт!! и ты с профессорской бородой лепишь какуюто муть по первому каналу а население типа макса кивая гривой потом за тобой повторяют твой бред в коммментариях!)))казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))это как русские обижаются что кустанай переименовали в костанай и они тут же не понимают че это за название иностранное получилось?))
saba: Я смотрел эту передачу. Это была передача на смерть Ленина. В общем он там и не один был,был ещё и член общественного совета при президенте РФ, который повторил тезис Жириновского, что Ленин национальным устройством СССР( разделением на национальные республики) заложил бомбу замедленного действия под эту самую СССР. Честно говоря давно уже особого внимания не обращаю на это. Там волнами это идёт,кто нибудь начнёт, другой подхватит, потом видимо окрик из АП и снова тишина, вспомните Соловьёва. Тоже что то говорил, потом даже своих гостей начал осаживать Но зудеть, у многих зудит. Это видно. Руки чешутся у студийных вояк быстрее закончить с Украиной и взяться за остальное паршивое стадо. Поэтом у периодически возникают идей разбомбить Банковую, сбросить самую мощную бомбу на центр силы в Киеве(т.е самый центр огромного города), но пока их особо не слушают.
Kairat stayer: Смотрят десятки, сотни миллионов русскоговорящих граждан, им по телевизору в режиме 24/7 пропаганду ненависти, презрения к другим странам и народам вещают, якобы во всех бедах США, Европа, Ленин и.т.д. виноваты. Последний якобы и народы создал, и земли им раздал. При этом, времена Половцев и Золотой Орды вообще не упоминают. Нет бы внутренние проблемы решить, хотя бы, в части касающейся мигрантов. Взамен образованной молодёжи которая покидает Россию, приезжают в основном малообразованные жители из Средней Азии (образованные едут в более цивилизованные страны). На днях отмечал, что их дети в последующем не захотят работать дворниками, строителями, красить заборы и перекладывать плитки в Москве, а будут волей не волей учиться и.т.д.
maxsaf: Если бы не слово "грамотеи" - ваш сарказм был бы почти незаметен
Все пожелания искренние. Пока, эзопов язык, про который говорил Константин Хабенский, вертуозно не освоил, с целью намеренного закладывания скрытых смыслов в посты, как в отдельных ведущих театрах актёрами.
Kairat stayer: Все пожелания искренние. Пока, эзопов язык, про который говорил Константин Хабенский, вертуозно не освоил, с целью намеренного закладывания скрытых смыслов в посты, как в отдельных ведущих театрах актёрами.
Сознаюсь, что про - эзопов язык, до недавнего времени, точнее до 16 ноября 2023 года и не слышал. В настоящее время убеждён, что мало-мальски форумный грамотей, просто обязан освоит, хотя бы азы этого языка, чтобы перехитрить оппонента в дискуссиях или постараться это сделать. Утверждают, что якобы его (эзопов язык) не все понимают, ну это совсем другая история, как говорит Леонид Каневский. На днях цитировал Сабу и самого себя, в качестве ликбеза, процитирую ещё раз:
saba: Прочитал интервью К.Хабенского. Честно говоря после ситуации с Ахеджаковой был настроен очень негативно к нему. Но вот читаешь и поневоле проникаешься симпатией. Там большое интервью, кому интересно почитайте. Зацепила фраза про театр.
На мой взгляд, он во все времена находился в таком состоянии. В теплые и сытые годы позволял себе слегка расслабиться, а потом опять уходил в эзопов язык и подстрочник, чтобы транслировать зрителю какие-то мысли и скрытые смыслы. Обязательно находятся один-два театра, которые передают даже больше, чем написал автор. А остальное во многом зависит от зрителей: поймут ли посланное им обращение, нужно ли им это.
Kairat stayer: Театр наверное посещают, более интеллигентные слои населения, которые проживают, в тех-же больших городах миллионниках. Несколько театров, которые посылают населению скрытые мысли, наверняка расположены в Москве и Питере.
Отмечают, что в целом городское население страны на 1 января 2023 года оценивается Росстатом в 109,6 млн человек, сельское - 36,8 млн человек. Следует отметить, что большинство населения смотрят телевизор, где пропаганды много, простой средне статически зритель, не особо политически подкован.
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