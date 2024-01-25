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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1361
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 19:59
Интересные новости из 2015 года
Несмотря на войну на востоке, Украина продолжает выполнять обязательства по утилизации боеприпасов, легких вооружений, стрелкового оружия и противопехотных мин.
[Исправлено: YESNO, 25.01.2024 - 20:02]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:08
Цитата:
А чё, по канадской конституции русский язык используется наравне с государственным? Нет. А в Казахстане наравне? Да. Ну так и зачем тогда этот бред тут несёшь?
abaika95:
В Канаде я могу на магистра отучится на зная английского а владея только русским к примеру?)
В Канаде я могу на магистра отучится на зная английского а владея только русским к примеру?)
А чё, по канадской конституции русский язык используется наравне с государственным? Нет. А в Казахстане наравне? Да. Ну так и зачем тогда этот бред тут несёшь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:10
Цитата:
Управлять должен управленец. А знаток трёх языков пусть так и сидит в переводчиках Аким рудного согласен со мной
abaika95:
Было бы тупо если чувак с образованием в колледже и со знанием одного языка управлял тем кто знает три языка и отучился в универе)
Было бы тупо если чувак с образованием в колледже и со знанием одного языка управлял тем кто знает три языка и отучился в универе)
Управлять должен управленец. А знаток трёх языков пусть так и сидит в переводчиках Аким рудного согласен со мной
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:13
Цитата:
Ты слепой или нет? Я ответил тебе ещё три страницы назад:
Цитата:
111:
Ты адвокат или провокатор? Ты же не ответил.
Ты адвокат или провокатор? Ты же не ответил.
Ты слепой или нет? Я ответил тебе ещё три страницы назад:
Цитата:
maxsaf: Да, я адвокат. Какие тебе извинения нужны?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:24
Цитата:
Главное, чтобы у вас не запретили
saba:
Депутат Госдумы Журавлёв(внимание Максаф) предлагает запретить смайлики
Депутат Госдумы Журавлёв(внимание Максаф) предлагает запретить смайлики
Главное, чтобы у вас не запретили
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:25
Цитата:
Раскусил, хи-хи
abaika95:
Заходите развлекатся сюда,хихикать над упорытыми)
Заходите развлекатся сюда,хихикать над упорытыми)
Раскусил, хи-хи
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1361
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 00:39
Все по завету делается.
Верной дорогой.
Ролик 2014 года
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 00:39
Цитата:
Хм..
Ты привел свою лицензию?
Да или нет?
maxsaf:
Ты слепой или нет? Я ответил тебе ещё три страницы назад
Ты слепой или нет? Я ответил тебе ещё три страницы назад
Хм..
Ты привел свою лицензию?
Да или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 00:46
Цитата:
А ты разве просил ее предоставить? Да или нет?
111:
Ты привел свою лицензию? Да или нет?
Ты привел свою лицензию? Да или нет?
А ты разве просил ее предоставить? Да или нет?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 01:08
Цитата:
руководствуясь предложенным утверждением пришел к выводу что дмитрий петров должен быть президентом россии. образование верхнее имеется, а уж по количеству языков его едва ли кто из действующих управленцев переплюнет. даже собравшись все вместе пожалуй не сдюжат.
abaika95:
с образованием в колледже и со знанием одного языка управлял тем кто знает три языка и отучился в универе)
с образованием в колледже и со знанием одного языка управлял тем кто знает три языка и отучился в универе)
руководствуясь предложенным утверждением пришел к выводу что дмитрий петров должен быть президентом россии. образование верхнее имеется, а уж по количеству языков его едва ли кто из действующих управленцев переплюнет. даже собравшись все вместе пожалуй не сдюжат.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 01:11
Цитата:
Хех..
Вот видишь, каков ты, назвался адвокатом, предоставь лицензию.
Но ты не можешь, верно?
Значит врешь все таки?
maxsaf:
разве просил ее предоставить? Да
разве просил ее предоставить? Да
Хех..
Вот видишь, каков ты, назвался адвокатом, предоставь лицензию.
Но ты не можешь, верно?
Значит врешь все таки?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 01:17
Цитата:
А ты кто такой, чтобы что-то требовать? Ты со своих адвокатов можешь требовать все что тебе вздумается.
111:
Вот видишь, каков ты, назвался адвокатом, предоставь лицензию.
Вот видишь, каков ты, назвался адвокатом, предоставь лицензию.
А ты кто такой, чтобы что-то требовать? Ты со своих адвокатов можешь требовать все что тебе вздумается.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 02:01
Цитата:
Вот видишь?
Значит просто провокатор.
Ведь все просто..
maxsaf:
А ты кто такой, чтобы что-то требовать? Ты со своих адвокатов можешь требовать все
А ты кто такой, чтобы что-то требовать? Ты со своих адвокатов можешь требовать все
Вот видишь?
Значит просто провокатор.
Ведь все просто..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 02:49
Цитата:
А как назвать того, кто требует извинений, а потом заднюю включает? тебе всё ещё нужны извинения Воронина, или ты передумал?
111:
Значит просто провокатор. Ведь все просто..
Значит просто провокатор. Ведь все просто..
А как назвать того, кто требует извинений, а потом заднюю включает? тебе всё ещё нужны извинения Воронина, или ты передумал?
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