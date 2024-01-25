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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1361
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 19:59
#15856
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Украина 2015 год
Интересные новости из 2015 года

Несмотря на войну на востоке, Украина продолжает выполнять обязательства по утилизации боеприпасов, легких вооружений, стрелкового оружия и противопехотных мин.

[Исправлено: YESNO, 25.01.2024 - 20:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:08
#15857
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Цитата:
abaika95:
В Канаде я могу на магистра отучится на зная английского а владея только русским к примеру?)

А чё, по канадской конституции русский язык используется наравне с государственным? Нет. А в Казахстане наравне? Да. Ну так и зачем тогда этот бред тут несёшь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:10
#15858
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Цитата:
abaika95:
Было бы тупо если чувак с образованием в колледже и со знанием одного языка управлял тем кто знает три языка и отучился в универе)

Управлять должен управленец. А знаток трёх языков пусть так и сидит в переводчиках :lol: Аким рудного согласен со мной ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:13
#15859
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Цитата:
111:
Ты адвокат или провокатор? Ты же не ответил.

Ты слепой или нет? Я ответил тебе ещё три страницы назад:
Цитата:
maxsaf: Да, я адвокат. Какие тебе извинения нужны?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:24
#15860
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Цитата:
saba:
Депутат Госдумы Журавлёв(внимание Максаф) предлагает запретить смайлики

Главное, чтобы у вас не запретили :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 20:25
#15861
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Цитата:
abaika95:
Заходите развлекатся сюда,хихикать над упорытыми)

Раскусил, хи-хи :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1361
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 00:39
#15862
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Все по завету делается.
Верной дорогой.
Ролик 2014 года
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35178
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 00:39
#15863
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Цитата:
maxsaf:
Ты слепой или нет? Я ответил тебе ещё три страницы назад

Хм..
Ты привел свою лицензию?
Да или нет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 00:46
#15864
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Цитата:
111:
Ты привел свою лицензию? Да или нет?

А ты разве просил ее предоставить? Да или нет?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
427
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 01:08
#15865
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Цитата:
abaika95:
с образованием в колледже и со знанием одного языка управлял тем кто знает три языка и отучился в универе)

руководствуясь предложенным утверждением пришел к выводу что дмитрий петров должен быть президентом россии. образование верхнее имеется, а уж по количеству языков его едва ли кто из действующих управленцев переплюнет. даже собравшись все вместе пожалуй не сдюжат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35178
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 01:11
#15866
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Цитата:
maxsaf:
разве просил ее предоставить? Да

Хех..
Вот видишь, каков ты, назвался адвокатом, предоставь лицензию.
Но ты не можешь, верно?
Значит врешь все таки?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 01:17
#15867
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Цитата:
111:
Вот видишь, каков ты, назвался адвокатом, предоставь лицензию.

А ты кто такой, чтобы что-то требовать? Ты со своих адвокатов можешь требовать все что тебе вздумается. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35178
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 02:01
#15868
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Цитата:
maxsaf:
А ты кто такой, чтобы что-то требовать? Ты со своих адвокатов можешь требовать все

Вот видишь?
Значит просто провокатор.
Ведь все просто..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21557
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.01.24 - 02:49
#15869
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Цитата:
111:
Значит просто провокатор. Ведь все просто..

А как назвать того, кто требует извинений, а потом заднюю включает? :lol: тебе всё ещё нужны извинения Воронина, или ты передумал? :lol:
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