Отправлено: - 20:08

abaika95:

В Канаде я могу на магистра отучится на зная английского а владея только русским к примеру?)

Цитата:А чё, по канадской конституции русский язык используется наравне с государственным? Нет. А в Казахстане наравне? Да. Ну так и зачем тогда этот бред тут несёшь?