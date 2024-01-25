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≡ Смерть на пенной вечеринке: уголовное дело передали в Узункольский суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48446
Смерть на пенной вечеринке: уголовное дело передали в Узункольский суд
Отправлено: 25.01.24 - 20:12
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О завершении расследования по факту смерти 9-летней девочки от удара током на пенной вечеринке сообщила прокуратура Костанайской области. Несчастный случай произошел 25 августа в Узунколе во время празднования Дня молодёжи.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
223
Re: Смерть на пенной вечеринке: уголовное дело передали в...
Отправлено: 25.01.24 - 20:12
#1
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Там в районах обычно три или два судьи, интересно, конфликта интересов не будет? Кто крайний? Как с женщиной упавшей в яму, прораб?
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