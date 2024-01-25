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≡ Стендапер жестко подшутил над госслужащими в Актобе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48446
Стендапер жестко подшутил над госслужащими в Актобе
Отправлено: 25.01.24 - 20:00
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Видео с шуткой про чиновников и коррупцию стало вирусным в Казнете. Комика Аслана Зулкашева, озвучившего колкость на большой сцене, прозвали настоящим смельчаком. Журналисты связались с автором, чтобы узнать подробности.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
48
Re: Стендапер жестко подшутил над госслужащими в Актобе
Отправлено: 25.01.24 - 20:00
#1
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Хлопаю в ладоши!!! Шутка отличная и определяющая!
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