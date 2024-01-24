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Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48444
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 17:25
Вопросы, которые будут обсуждаться на ней, не раскрыты. Но отмечается, что на мероприятие, помимо представителей госорганов и членов общественного совета, пригласили активистов, выступавших по поводу смены часового пояса.
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Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 14:24
Цитата:
Когда я изучал географию в 6-ом классе жил именно по тому времени, которое благополучно вернется через месяц. Может быть с тех далеких пор география поменялась. Ну тогда не знаю.
abaika95:
Перевод времени это учебник по географии за 6 класс
Перевод времени это учебник по географии за 6 класс
Когда я изучал географию в 6-ом классе жил именно по тому времени, которое благополучно вернется через месяц. Может быть с тех далеких пор география поменялась. Ну тогда не знаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14723
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 25.01.24 - 15:11
Цитата:
уверен
заключать ничего не надо
ни один идиот на свете не будет создавать аккаунт с ником про другого человека
темболее зная вас вы всеровно с пари сольетесь
так что не разглагольствуйте вы Ольга Ведлер раз ее фамилия у вас в названии а других доказательств не надо никому
да можете еще с первого аккаунта сюда зайти и сама с собой пообщается)
совет дельный)
Vedler_sila:
Да, кстати, если вы уверены, что под этим ником сидит виновница ваших бед
Да, кстати, если вы уверены, что под этим ником сидит виновница ваших бед
уверен
заключать ничего не надо
ни один идиот на свете не будет создавать аккаунт с ником про другого человека
темболее зная вас вы всеровно с пари сольетесь
так что не разглагольствуйте вы Ольга Ведлер раз ее фамилия у вас в названии а других доказательств не надо никому
да можете еще с первого аккаунта сюда зайти и сама с собой пообщается)
совет дельный)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14723
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 25.01.24 - 15:13
Цитата:
Ольга Ивановна тогда вы жили с переходом на летнее и зимнее время)) ну что вы тут чешите?
сейчас вы и ваши шестерки пролоббировали переход на зимнее время без летнего
от чего вас все и называют мракобесами
мракобес-реакционер, враг прогресса, культуры и науки.
Vedler_sila:
Когда я изучал географию в 6-ом классе жил именно по тому времени, которое благополучно вернется через месяц. Может быть с тех далеких пор география поменялась. Ну тогда не знаю.
Когда я изучал географию в 6-ом классе жил именно по тому времени, которое благополучно вернется через месяц. Может быть с тех далеких пор география поменялась. Ну тогда не знаю.
Ольга Ивановна тогда вы жили с переходом на летнее и зимнее время)) ну что вы тут чешите?
сейчас вы и ваши шестерки пролоббировали переход на зимнее время без летнего
от чего вас все и называют мракобесами
мракобес-реакционер, враг прогресса, культуры и науки.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5589
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 15:23
Цитата:
Вы это серьёзно: - какая то провинциальная аптекарша из богом забытой тьму-тараканьи РЕШИЛА вопрос РЕСПУБЛИКАНСКОГО масштаба и совершенно БЕСПЛАТНО для себя???
Может быть, это тот случай, когда просто: - звёзды сошлись.
Властям понадобилось и все дела.
abaika95:
ваши шестерки пролоббировали переход
ваши шестерки пролоббировали переход
Вы это серьёзно: - какая то провинциальная аптекарша из богом забытой тьму-тараканьи РЕШИЛА вопрос РЕСПУБЛИКАНСКОГО масштаба и совершенно БЕСПЛАТНО для себя???
Может быть, это тот случай, когда просто: - звёзды сошлись.
Властям понадобилось и все дела.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14723
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 25.01.24 - 15:39
Цитата:
бесплатно не знаю
но то что они оказались "полезными идиотами" это мы все и так видим)
а может и не идиотами вовсе
я к примеру не верю и не верил изначально в ВЫСОКИЙ ДУХОВНЫЙ ПОРЫВ наших активистов
за каждой сектой или полит. сообществом стоит цель в виде бабок или политических преференций
Болат Нурхожаев уже открыто пропарафинился когда начал топить за 1 часовой пояс
видно портфель его ждет в министерстве каком-нибудь
ждем что скажут и как выступят ведлер и каримов по поводу единого часового пояса
пока от них ничего публичного сказано не было
если они куплены властью то промолчат в тряпочку как будто ничего не происходит уводя тему только про костанай (хотя их движение было именно общереспубликанского масштаба)
если их подставили таким образом, то сейчас они открыто должны выступить против единого часового пояса по стране тем самым обезопасив себя от будущих нападок жителей ВКО и Алматы да и в целом им это надо чтобы обелить себя и свое движение
но чтото молчат же)) упорно молчат))
ACROS:
Вы это серьёзно: - какая то провинциальная аптекарша из богом забытой тьму-тараканьи РЕШИЛА вопрос РЕСПУБЛИКАНСКОГО масштаба и совершенно БЕСПЛАТНО для себя???
Вы это серьёзно: - какая то провинциальная аптекарша из богом забытой тьму-тараканьи РЕШИЛА вопрос РЕСПУБЛИКАНСКОГО масштаба и совершенно БЕСПЛАТНО для себя???
бесплатно не знаю
но то что они оказались "полезными идиотами" это мы все и так видим)
а может и не идиотами вовсе
я к примеру не верю и не верил изначально в ВЫСОКИЙ ДУХОВНЫЙ ПОРЫВ наших активистов
за каждой сектой или полит. сообществом стоит цель в виде бабок или политических преференций
Болат Нурхожаев уже открыто пропарафинился когда начал топить за 1 часовой пояс
видно портфель его ждет в министерстве каком-нибудь
ждем что скажут и как выступят ведлер и каримов по поводу единого часового пояса
пока от них ничего публичного сказано не было
если они куплены властью то промолчат в тряпочку как будто ничего не происходит уводя тему только про костанай (хотя их движение было именно общереспубликанского масштаба)
если их подставили таким образом, то сейчас они открыто должны выступить против единого часового пояса по стране тем самым обезопасив себя от будущих нападок жителей ВКО и Алматы да и в целом им это надо чтобы обелить себя и свое движение
но чтото молчат же)) упорно молчат))
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 17:57
Цитата:
АХАХХАХА, уверен, но заключать ничего не надо. Слив засчитан. я предложил-вы отказались. Знаете что пролетите. Но я точно знаю. Но вы даже рисковать не будете-кому охота из-за какого то перевода стрелок терять квартиру.
abaika95:
уверен заключать ничего не надо
уверен заключать ничего не надо
АХАХХАХА, уверен, но заключать ничего не надо. Слив засчитан. я предложил-вы отказались. Знаете что пролетите. Но я точно знаю. Но вы даже рисковать не будете-кому охота из-за какого то перевода стрелок терять квартиру.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35175
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 25.01.24 - 18:08
Цитата:
Ну мне кажется, это как примерно Ахмат-Сила.
Так же и Ведлер Сила.
Со временем как и в России Ахмат Сила, Ведлер Сила будут скандировать и у нас, от сапожника до президента.
Так что там не обязательно она сидит.
abaika95:
ником про другого человека
ником про другого человека
Ну мне кажется, это как примерно Ахмат-Сила.
Так же и Ведлер Сила.
Со временем как и в России Ахмат Сила, Ведлер Сила будут скандировать и у нас, от сапожника до президента.
Так что там не обязательно она сидит.
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 25.01.24 - 18:57
Комментарий проходит проверку.
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 25.01.24 - 19:12
Комментарий проходит проверку.
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