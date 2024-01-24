Отправлено: - 15:39

ACROS:

Вы это серьёзно: - какая то провинциальная аптекарша из богом забытой тьму-тараканьи РЕШИЛА вопрос РЕСПУБЛИКАНСКОГО масштаба и совершенно БЕСПЛАТНО для себя???

Цитата:бесплатно не знаюно то что они оказались "полезными идиотами" это мы все и так видим)а может и не идиотами вовсея к примеру не верю и не верил изначально в ВЫСОКИЙ ДУХОВНЫЙ ПОРЫВ наших активистовза каждой сектой или полит. сообществом стоит цель в виде бабок или политических преференцийБолат Нурхожаев уже открыто пропарафинился когда начал топить за 1 часовой поясвидно портфель его ждет в министерстве каком-нибудьждем что скажут и как выступят ведлер и каримов по поводу единого часового поясапока от них ничего публичного сказано не былоесли они куплены властью то промолчат в тряпочку как будто ничего не происходит уводя тему только про костанай (хотя их движение было именно общереспубликанского масштаба)если их подставили таким образом, то сейчас они открыто должны выступить против единого часового пояса по стране тем самым обезопасив себя от будущих нападок жителей ВКО и Алматы да и в целом им это надо чтобы обелить себя и свое движениено чтото молчат же)) упорно молчат))