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≡ Шесть случаев кори выявили 24 января в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48444
Шесть случаев кори выявили 24 января в Костанайской области
Отправлено: 25.01.24 - 15:28
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По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, с апреля 2023 года по 24 января 2024 года в регионе зарегистрировано 326 случаев кори. Основное число заболевших в Костанае - 198 случаев.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14723
Re: Шесть случаев кори выявили 24 января в Костанайской области
Отправлено: 25.01.24 - 15:28
#1
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Цитата:
Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,5% (245 (+7)).
Источник:


да коронавирус нам теперь долго аукаться будет
был бы тоталитарный СССР никто бы не учитывал твое мнение-марш прививаться а не приврёшься нафиг ты обществу не нужен дуй на урановые рудники
а при капитализме хитрее
не хочешь прививаться? нам же лучше
итак ты заболеешь вот тебе сто массажеров из экологически чистых материалов за 15 тыщ баксов
вот тебе набор травок с тибета за 10 тыщ баксов
чаи специальные чтобы хворь выводить за 30 тыщ баксов
коврики для йоги чтобы корь победить за 40 тыщ баксов
что всеровно плохо? не ходи к врачам они шарлатаны! приходи к нам в секту там ты перепишешь на нас квартиру и будешь жить в братстве свободных и духовных людей
ой ты умер....ну и ладно всеровно мы из тебя все высосали
следующий!
естественный отбор
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