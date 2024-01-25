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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51263 Заболеваемость в области преимущественно регистрируется среди непривитых лиц - 74,5% (245 (+7)).Источник:

Цитата:да коронавирус нам теперь долго аукаться будетбыл бы тоталитарный СССР никто бы не учитывал твое мнение-марш прививаться а не приврёшься нафиг ты обществу не нужен дуй на урановые рудникиа при капитализме хитреене хочешь прививаться? нам же лучшеитак ты заболеешь вот тебе сто массажеров из экологически чистых материалов за 15 тыщ баксоввот тебе набор травок с тибета за 10 тыщ баксовчаи специальные чтобы хворь выводить за 30 тыщ баксовковрики для йоги чтобы корь победить за 40 тыщ баксовчто всеровно плохо? не ходи к врачам они шарлатаны! приходи к нам в секту там ты перепишешь на нас квартиру и будешь жить в братстве свободных и духовных людейой ты умер....ну и ладно всеровно мы из тебя все высосалиследующий!естественный отбор