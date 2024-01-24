Цитата:
ACROS:
Вы это серьёзно: - какая то провинциальная аптекарша из богом забытой тьму-тараканьи РЕШИЛА вопрос РЕСПУБЛИКАНСКОГО масштаба и совершенно БЕСПЛАТНО для себя???
бесплатно не знаю
но то что они оказались "полезными идиотами" это мы все и так видим)
а может и не идиотами вовсе
я к примеру не верю и не верил изначально в ВЫСОКИЙ ДУХОВНЫЙ ПОРЫВ наших активистов
за каждой сектой или полит. сообществом стоит цель в виде бабок или политических преференций
Болат Нурхожаев уже открыто пропарафинился когда начал топить за 1 часовой пояс
видно портфель его ждет в министерстве каком-нибудь
ждем что скажут и как выступят ведлер и каримов по поводу единого часового пояса
пока от них ничего публичного сказано не было
если они куплены властью то промолчат в тряпочку как будто ничего не происходит уводя тему только про костанай (хотя их движение было именно общереспубликанского масштаба)
если их подставили таким образом, то сейчас они открыто должны выступить против единого часового пояса по стране тем самым обезопасив себя от будущих нападок жителей ВКО и Алматы да и в целом им это надо чтобы обелить себя и свое движение
но чтото молчат же)) упорно молчат))