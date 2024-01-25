Отправлено: - 13:19

saba:

Во первых называли киргиз-кайсаками, это всего лишь показывает отношение царской России к туземцам, как тогда называли.

Цитата:Кому вы доказываете?) Всегда помните про бисер и бесполезное метание)Заходите развлекатся сюда,хихикать над упорытыми)