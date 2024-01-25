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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 10:14
#15841
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Цитата:
maxsaf:
Киргизы были )

Во первых называли киргиз-кайсаками, это всего лишь показывает отношение царской России к туземцам, как тогда называли. Азербайджанцев например называли закавказскими татарами
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 10:20
#15842
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Цитата:
maxsaf:
Почувствуйте разницу

Вы намекаете на национальный состав или на то, что те кто на второй картинке чем то ущербны? Я считаю, что ребята со второй картинки принесут даже большую пользу Казахстану, работая здесь своими руками. Чем те невнятные менеджеры, юристы и экономисты, да даже и инженеры с первой картинки. Встречался я с таким инженером из министерства съездившего по программе "Болашак" в Массачусетский Технологический институт.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 10:28
#15843
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И можно много говорить о том , что Россия победит в СВО и как она победит,но вот очереди на подписи в пользу Надеждина говорят уже о том ,что многие в России уже устали от войны и самое страшное увы от Путина. Вспомните, позиции Назарбаева тоже казались незыблемыми . А потом было же "Шал кет". Я не говорю, что Путин не победит, но то, что протестные настроения существуют это факт. Сразу скажу меня это не радует и я не задыхаюсь от счастья. Любые катаклизмы в таком большом государстве всё равно ударят по соседям, а мы самый близкий сосед. Хотелось бы . чтобы всё разрешилось мирным путём.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 10:30
#15844
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Цитата:
Vit:
Нету у него уже армии.

Виталий это твои хотелки. И армия существует иначе бы российская армия стояла бы в Киеве и государство существует
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 10:33
#15845
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Ещё раз спрошу, какие всё таки цели России в Украине? Кто нибудь из тех кто так топит за СВО знает? Кроме мифических трёх Д? Расчленить государство Украина? Уничтожить саму государственность? Присоединить кроме 5 регионов ещё себе побольше? Вырезать часть населения, признав их нацистами и милитаристами? Есть у кого ответы или их даже у Путина нет?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 10:35
#15846
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Может потому и объявили такие расплывчатые цели , потому , что всё более конкретное попахивает "людоедством"?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 11:37
#15847
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Цитата:
maxsaf:
Болашаковцы:

Цитата:
maxsaf:
пойдут лить чугун:


Любой труд почётен: - может среди литейщиков и будущий президент Казахстана находиться,и тем более аналог уже был.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 11:44
#15848
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Семья главного тренера по футболу Валерия Карпина уехала на Родину в Эстонию, объяснили неполитическими мотивами,детям в школу идти надо, язык детям учить надо(интересно какой,эстонский или английский). Вот теперь интересно уволят Карпина с поста Главного или нет.Возмущённая общественность точно будет!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 12:31
#15849
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Да , Максаф мелькнул и сбежал, не прореагировав. Видимо смена русского языка на европейский ему ближе и понятнее
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21549
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 12:59
#15850
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Цитата:
saba:
не прореагировав

На что?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14718
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 13:17
#15851
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Цитата:
maxsaf:
Тогда это будет антиконституционно. Вовремя кто-то сообразил и заднюю включил

Неа
Не антиконституционно абсолютно
В Канаде я могу на магистра отучится на зная английского а владея только русским к примеру?)
Цитата:
Эл-починно:
Харьков Палас Отель» (укр. Харків Палац)

Сайт их открой)
Там на английском название официальное
Палас это уже русская транскрипция к русским и вопросы все почему у них палас а не пэлас
Цитата:
maxsaf:
А эти пацаны закончили колледж и пойдут лить чугун

Одни будут управлять другими потому что владеют знаниями и языками
Так и должно быть разве нет?
Было бы тупо если чувак с образованием в колледже и со знанием одного языка управлял тем кто знает три языка и отучился в универе)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14718
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 13:19
#15852
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Цитата:
saba:
Во первых называли киргиз-кайсаками, это всего лишь показывает отношение царской России к туземцам, как тогда называли.

Кому вы доказываете?) Всегда помните про бисер и бесполезное метание)
Заходите развлекатся сюда,хихикать над упорытыми)
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