Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 10:28

И можно много говорить о том , что Россия победит в СВО и как она победит,но вот очереди на подписи в пользу Надеждина говорят уже о том ,что многие в России уже устали от войны и самое страшное увы от Путина. Вспомните, позиции Назарбаева тоже казались незыблемыми . А потом было же "Шал кет". Я не говорю, что Путин не победит, но то, что протестные настроения существуют это факт. Сразу скажу меня это не радует и я не задыхаюсь от счастья. Любые катаклизмы в таком большом государстве всё равно ударят по соседям, а мы самый близкий сосед. Хотелось бы . чтобы всё разрешилось мирным путём.