Отправлено: - 16:03

таноми52:

Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов. Брат живёт в Челябе. Пишет:"Эта "балалайка" ,как обычно всё извращает в нужную для него сторону

Цитата:из всего сказанного мне больше импонирует то что ты посылаешь мои комментарии братьям, сестрам, сватьям, своякам видимо для получения нужных аргументовродня там вынуждена сидеть выдумывать отговорки, отмазки, фактаж натягивать лишь бы ответить какомуто неведомому абайке из костаная)))это уже показатель)ну а про челябу про мусор что мэр виновата то что на маршруте автоубсов меньше стало в связи изгнанием таджиков что виновато? национализм государственный?)) отошли брату пусть сидит опять ответ думаетбалалайка)