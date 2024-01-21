Складывается ощущение, что мы постепенно скатываемся от интернационального государства к национальному. Есть казахская поговорка: «Старый Урус мусульманином не станет». Это в какой-то степени относится и к попытке навязать обязательное знание казахского языка. Читать новость
таноми52: Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов. Брат живёт в Челябе. Пишет:"Эта "балалайка" ,как обычно всё извращает в нужную для него сторону
из всего сказанного мне больше импонирует то что ты посылаешь мои комментарии братьям, сестрам, сватьям, своякам видимо для получения нужных аргументов родня там вынуждена сидеть выдумывать отговорки, отмазки, фактаж натягивать лишь бы ответить какомуто неведомому абайке из костаная))) это уже показатель)
ну а про челябу про мусор что мэр виноват а то что на маршруте автоубсов меньше стало в связи изгнанием таджиков что виновато? национализм государственный?)) отошли брату пусть сидит опять ответ думает балалайка)
maxsaf: Никто из местных особо не горит желанием на камеру извиняться или срок мотать.
Вы страны случайно не перепутали? Видел я несколько извинений на камеру, так там речь шла о прямом оскорблении казахского народа и о призывах к соседнему государству забрать их вместе с территорией, т.е. вместе с нами. И было дело в Петропавловске тоже о расчленении государства Казахстан. Кстати я совершенно не одобряю эти извинения на камеру от волонтёров. Ту вот действительно правоохранительные органы должны работать.
Везде видать, ОДИНАКОВЫЕ проблемы. Наш, или ваш городской ( я то в селе живу) - тоже к этой категории, видать относится- к ПРОФНЕПРИГОДНЫМ - до сих пор город не почищен; да и областной недалеко от него ушёл - трасса тоже толком не почищена и КОЛЕЙНОСТЬ страшная, особенно между Рудным и Лисаковкой. Запросто можно вылететь с трассы.
Национальный вопрос- это очень ТОНКИЙ и самый БОЛЕЗНЕННЫЙ вопрос из всех вопросов- не зря же один из УМНЕЙШИХ людей 20 века- В.И. Ленин написал:-"... то государство которое решит этот вопрос, будет самым счастливым государством в мире..." ( за точность не отвечаю, но примерно так- всё таки прошло 41 лет после окончания ВУЗ-а). И все войны на Земле - исключительно из-за женщин и из-за нации( Россия- Украина; Арабы-Евреи; Немцы-Французы; Пакистан-Индия;Германия-СССР)
И язык - вернее, его роль- имеет прямое отношение к национальному вопросу.
И то что тут очень ЖАРКИЕ схватки - это нормальный процесс; тем более вы же сами их и создали напечатав статью этого автора. Вы же должны были это ПРЕДВИДЕТЬ.
После выхода этой статьи на Тенгри сделали уточнение: Примечание! Позже в КазСтандарте уточнили, что новые требования добровольный характер до тех пор, пока не будет "сделана ссылка на них в законодательстве или других нормативных актах".
Тимур Гафуров: После выхода этой статьи на Тенгри сделали уточнение
Автор материала как колумнист газеты не удосужился удостоверится в конечной информации там самым своим спичем про "без казахского уже нельзя поступить в магистратуру" ввел в заблуждение читателей
В материале должна быть ссылка на данное уточнение либо выведен отдельный комментарий автора что проект ещё не введен Потомучто пока материал по всем параметрам дезинформация населения через средства массовой информации
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