Отправлено: - 22:23

ACROS:

Там не будет министров: - всего лишь какой то председатель какого то комитета и несколько депутатишков от нашего региона, которые абсалютно НИЧЕГО не решают и выступать они будут в роли дежурных СТАТИСТОВ

ACROS:

Кстати, видел по Ютубу, встречу этого часового учёного из Кызыл Орды на встрече с населением ВКО - я думаю он не был рад что приехал к ним.

Vedler_sila:

Вы как-то писали тут, что вопрос перевода стрелок незначительный. Я вот смотрю какой он для вас незначительный-

Vedler_sila:

Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.

Цитата:Неееет они приедут доказывать)И рассказывать что активисты молодцы что протолкнули идею перевода времени)Именно за этим и едутПоэтому очень важно чем ответят активистыЦитата:Петиции,возмущение и комментарии по телевидению жителей ВКО и Алматы крутят целыми днями)Почему я нурхожаевым наши активисты не ездят странно?)Цитата:Перевод времени ни что)Сделать так чтобы вы Ольга Ивановна не ушли в тень после перевода,вот что главное))Цитата:Вы были агентом нурхожаева тут котрый оказался провластнымЯ стану агентом каких-нибудь активистов из ВКО, там уже люди бучу поднимают))Всяко интересно же да?)