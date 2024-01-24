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Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48441
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 17:25
Вопросы, которые будут обсуждаться на ней, не раскрыты. Но отмечается, что на мероприятие, помимо представителей госорганов и членов общественного совета, пригласили активистов, выступавших по поводу смены часового пояса.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14718
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 17:25
я прям жажду увидеть как Ольга Ведлер и Азамат Каримов потрясая учебником за 6 класс по географии и научными исследованиями института Фесенко будут орать на министров и депутатов с аргументами что перевод страны на единый часовой пояс это преступление и эксперимент над народом!!!
если на встрече этого не случится то можно справедливо считать что наши активисты все это время были агентами власти которых запустили как титушек для того чтобы они пропагандировали выгодное для Астанинских чиновников лоббирование перевода страны на единый пояс для удобства управления)
если на встрече этого не случится то можно справедливо считать что наши активисты все это время были агентами власти которых запустили как титушек для того чтобы они пропагандировали выгодное для Астанинских чиновников лоббирование перевода страны на единый пояс для удобства управления)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5587
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 17:57
Цитата:
Там не будет министров: - всего лишь какой то председатель какого то комитета и несколько депутатишков от нашего региона, которые абсалютно НИЧЕГО не решают и выступать они будут в роли дежурных СТАТИСТОВ: - ведь вопрос, или ТО чего добивались Ведлер и К - уже решен и решен на самом верху, и без их участия.
Кстати, видел по Ютубу, встречу этого часового учёного из Кызыл Орды на встрече с населением ВКО - я думаю он не был рад что приехал к ним.
Занятная вещь - стоит посмотреть, тем более почти все местные участники - сплошь русскоязычные и с его ПЛОХИМ владением русского языка- как будто его специально на смерть туда послали.
abaika95:
будут орать на министров и депутатов
будут орать на министров и депутатов
Там не будет министров: - всего лишь какой то председатель какого то комитета и несколько депутатишков от нашего региона, которые абсалютно НИЧЕГО не решают и выступать они будут в роли дежурных СТАТИСТОВ: - ведь вопрос, или ТО чего добивались Ведлер и К - уже решен и решен на самом верху, и без их участия.
Кстати, видел по Ютубу, встречу этого часового учёного из Кызыл Орды на встрече с населением ВКО - я думаю он не был рад что приехал к ним.
Занятная вещь - стоит посмотреть, тем более почти все местные участники - сплошь русскоязычные и с его ПЛОХИМ владением русского языка- как будто его специально на смерть туда послали.
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.01.24
- Сообщений:
- 13
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 18:14
Цитата:
Вы как-то писали тут, что вопрос перевода стрелок незначительный. Я вот смотрю какой он для вас незначительный-вы уже миллион символов потратили на эту тему. Вам покоя не дают Ведлер и Каримов, аж подгорает.Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.
abaika95:
я прям жажду увидеть как Ольга Ведлер и Азамат Каримов
я прям жажду увидеть как Ольга Ведлер и Азамат Каримов
Вы как-то писали тут, что вопрос перевода стрелок незначительный. Я вот смотрю какой он для вас незначительный-вы уже миллион символов потратили на эту тему. Вам покоя не дают Ведлер и Каримов, аж подгорает.Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35171
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 19:19
Цитата:
Мне тоже так охота как раньше, два часа разницы с Москвой.
Vedler_sila:
Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.
Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.
Мне тоже так охота как раньше, два часа разницы с Москвой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14718
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 22:23
Цитата:
Неееет они приедут доказывать)
И рассказывать что активисты молодцы что протолкнули идею перевода времени)
Именно за этим и едут
Поэтому очень важно чем ответят активисты
Цитата:
Петиции,возмущение и комментарии по телевидению жителей ВКО и Алматы крутят целыми днями)
Почему я нурхожаевым наши активисты не ездят странно?)Цитата:
Перевод времени ни что)
Сделать так чтобы вы Ольга Ивановна не ушли в тень после перевода,вот что главное))
Цитата:
Вы были агентом нурхожаева тут котрый оказался провластным
Я стану агентом каких-нибудь активистов из ВКО, там уже люди бучу поднимают))
Всяко интересно же да?)
ACROS:
Там не будет министров: - всего лишь какой то председатель какого то комитета и несколько депутатишков от нашего региона, которые абсалютно НИЧЕГО не решают и выступать они будут в роли дежурных СТАТИСТОВ
Там не будет министров: - всего лишь какой то председатель какого то комитета и несколько депутатишков от нашего региона, которые абсалютно НИЧЕГО не решают и выступать они будут в роли дежурных СТАТИСТОВ
Неееет они приедут доказывать)
И рассказывать что активисты молодцы что протолкнули идею перевода времени)
Именно за этим и едут
Поэтому очень важно чем ответят активисты
Цитата:
ACROS:
Кстати, видел по Ютубу, встречу этого часового учёного из Кызыл Орды на встрече с населением ВКО - я думаю он не был рад что приехал к ним.
Кстати, видел по Ютубу, встречу этого часового учёного из Кызыл Орды на встрече с населением ВКО - я думаю он не был рад что приехал к ним.
Петиции,возмущение и комментарии по телевидению жителей ВКО и Алматы крутят целыми днями)
Почему я нурхожаевым наши активисты не ездят странно?)Цитата:
Vedler_sila:
Вы как-то писали тут, что вопрос перевода стрелок незначительный. Я вот смотрю какой он для вас незначительный-
Вы как-то писали тут, что вопрос перевода стрелок незначительный. Я вот смотрю какой он для вас незначительный-
Перевод времени ни что)
Сделать так чтобы вы Ольга Ивановна не ушли в тень после перевода,вот что главное))
Цитата:
Vedler_sila:
Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.
Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.
Вы были агентом нурхожаева тут котрый оказался провластным
Я стану агентом каких-нибудь активистов из ВКО, там уже люди бучу поднимают))
Всяко интересно же да?)
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.01.24
- Сообщений:
- 13
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 22:34
Цитата:
Перевод времени это космос, а ваше мнение близко к нулю. И агент с вас не очень, везде вам Ольга Ивановна мерещится. Поберегите себя. Обязательно первого марта вас поздравлю. Обещаю. Заходите.
abaika95:
Перевод времени ни что) Сделать так чтобы вы Ольга Ивановна не ушли в тень после перевода,вот что главное))
Перевод времени ни что) Сделать так чтобы вы Ольга Ивановна не ушли в тень после перевода,вот что главное))
Перевод времени это космос, а ваше мнение близко к нулю. И агент с вас не очень, везде вам Ольга Ивановна мерещится. Поберегите себя. Обязательно первого марта вас поздравлю. Обещаю. Заходите.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1352
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 11:18
А зачем?? Решили же что белое-это белое! Что опять мусолить будут?? Вот делать нечего..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5587
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 11:32
Цитата:
Эти депутаты вместе с министерскими будут рассказывать, как: своими НЕИМОВЕРНЫМИ усилиями, каждодневным трудом, они и только ОНИ - этого всё таки ДОБИЛИСЬ.
Надо же им как то оправдывать свою НИКЧЕМНУЮ работу в парламенте.
Сабыр:
Что опять мусолить будут
Что опять мусолить будут
Эти депутаты вместе с министерскими будут рассказывать, как: своими НЕИМОВЕРНЫМИ усилиями, каждодневным трудом, они и только ОНИ - этого всё таки ДОБИЛИСЬ.
Надо же им как то оправдывать свою НИКЧЕМНУЮ работу в парламенте.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4044
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 11:39
Единственное что меня трогает в этой ситуации. спортивные трансляции легче будет смотреть. Они в основном в Европе,потому легче будет дожидаться. А так я на работе сутки, потом двое отдыхаю, маленьких детей нет,на работе не спишь совсем, потом спишь когда захочется, встаёшь тоже.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21549
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 25.01.24 - 11:50
Цитата:
Вы же вроде освещением занимались, что кстати станет ещё более актуальным в связи с переходом на единый часовой пояс
saba:
А так я на работе сутки, потом двое отдыхаю
А так я на работе сутки, потом двое отдыхаю
Вы же вроде освещением занимались, что кстати станет ещё более актуальным в связи с переходом на единый часовой пояс
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4044
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 12:23
Цитата:
100 лет назад, сейчас даже близко не подойду, безнадёжно отстал.
maxsaf:
освещением занимались,
освещением занимались,
100 лет назад, сейчас даже близко не подойду, безнадёжно отстал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14718
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 13:24
Цитата:
Перевод времени это учебник по географии за 6 класс
Основ не знаете что-ли
Цитата:
Штирлиц шел по Берлину
На фуражке у Штирлица была написано "СССР сила"
Штирлиц не мог понять на чем он спалился
Цитата:
Непременно буду тут)
И вас поздравляю с окончательным решением кое кого вопроса)
Цитата:
Уточняю
ВМЕСТЕ С АКТИВИСТАМИ!
когда эта команда поедет в ВКО там на крики людей эта команда будет поименно называть всех активистов кто лоббировал перевод))
Так и будет)
Напомню всем
Ольга Ведлер
Азамат Каримов
Болат Нурхожаев
Трое из ларца нашей научной мысли!
Учёные хронобиологи страны!
И просто веселые люди)
Vedler_sila:
Перевод времени это космос
Перевод времени это космос
Перевод времени это учебник по географии за 6 класс
Основ не знаете что-ли
Цитата:
Vedler_sila:
агент с вас не очень, везде вам Ольга Ивановна мерещится.
агент с вас не очень, везде вам Ольга Ивановна мерещится.
Штирлиц шел по Берлину
На фуражке у Штирлица была написано "СССР сила"
Штирлиц не мог понять на чем он спалился
Цитата:
Vedler_sila:
Обязательно первого марта вас поздравлю. Обещаю. Заходите.
Обязательно первого марта вас поздравлю. Обещаю. Заходите.
Непременно буду тут)
И вас поздравляю с окончательным решением кое кого вопроса)
Цитата:
ACROS:
своими НЕИМОВЕРНЫМИ усилиями, каждодневным трудом, они и только ОНИ - этого всё таки ДОБИЛИСЬ.
своими НЕИМОВЕРНЫМИ усилиями, каждодневным трудом, они и только ОНИ - этого всё таки ДОБИЛИСЬ.
Уточняю
ВМЕСТЕ С АКТИВИСТАМИ!
когда эта команда поедет в ВКО там на крики людей эта команда будет поименно называть всех активистов кто лоббировал перевод))
Так и будет)
Напомню всем
Ольга Ведлер
Азамат Каримов
Болат Нурхожаев
Трое из ларца нашей научной мысли!
Учёные хронобиологи страны!
И просто веселые люди)
-
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