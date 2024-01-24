НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48441
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 17:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы, которые будут обсуждаться на ней, не раскрыты. Но отмечается, что на мероприятие, помимо представителей госорганов и членов общественного совета, пригласили активистов, выступавших по поводу смены часового пояса.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14718
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 17:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я прям жажду увидеть как Ольга Ведлер и Азамат Каримов потрясая учебником за 6 класс по географии и научными исследованиями института Фесенко будут орать на министров и депутатов с аргументами что перевод страны на единый часовой пояс это преступление и эксперимент над народом!!!

если на встрече этого не случится то можно справедливо считать что наши активисты все это время были агентами власти которых запустили как титушек для того чтобы они пропагандировали выгодное для Астанинских чиновников лоббирование перевода страны на единый пояс для удобства управления)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5587
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 17:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
будут орать на министров и депутатов


Там не будет министров: - всего лишь какой то председатель какого то комитета и несколько депутатишков от нашего региона, которые абсалютно НИЧЕГО не решают и выступать они будут в роли дежурных СТАТИСТОВ: - ведь вопрос, или ТО чего добивались Ведлер и К - уже решен и решен на самом верху, и без их участия.

Кстати, видел по Ютубу, встречу этого часового учёного из Кызыл Орды на встрече с населением ВКО - я думаю он не был рад что приехал к ним.
Занятная вещь - стоит посмотреть, тем более почти все местные участники - сплошь русскоязычные и с его ПЛОХИМ владением русского языка- как будто его специально на смерть туда послали.
Профайл
V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
13
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 18:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я прям жажду увидеть как Ольга Ведлер и Азамат Каримов

Вы как-то писали тут, что вопрос перевода стрелок незначительный. Я вот смотрю какой он для вас незначительный-вы уже миллион символов потратили на эту тему. Вам покоя не дают Ведлер и Каримов, аж подгорает.Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35171
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 24.01.24 - 19:19
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vedler_sila:
Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.

Мне тоже так охота как раньше, два часа разницы с Москвой.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14718
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 22:23
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Там не будет министров: - всего лишь какой то председатель какого то комитета и несколько депутатишков от нашего региона, которые абсалютно НИЧЕГО не решают и выступать они будут в роли дежурных СТАТИСТОВ

Неееет они приедут доказывать)
И рассказывать что активисты молодцы что протолкнули идею перевода времени)
Именно за этим и едут
Поэтому очень важно чем ответят активисты
Цитата:
ACROS:
Кстати, видел по Ютубу, встречу этого часового учёного из Кызыл Орды на встрече с населением ВКО - я думаю он не был рад что приехал к ним.

Петиции,возмущение и комментарии по телевидению жителей ВКО и Алматы крутят целыми днями)
Почему я нурхожаевым наши активисты не ездят странно?)Цитата:
Vedler_sila:
Вы как-то писали тут, что вопрос перевода стрелок незначительный. Я вот смотрю какой он для вас незначительный-

Перевод времени ни что)
Сделать так чтобы вы Ольга Ивановна не ушли в тень после перевода,вот что главное))
Цитата:
Vedler_sila:
Смиритесь уже - 1 марта как и вся страна переведете часики и дальше жить будете.

Вы были агентом нурхожаева тут котрый оказался провластным
Я стану агентом каких-нибудь активистов из ВКО, там уже люди бучу поднимают))
Всяко интересно же да?)
Профайл
V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
13
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 24.01.24 - 22:34
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Перевод времени ни что) Сделать так чтобы вы Ольга Ивановна не ушли в тень после перевода,вот что главное))

Перевод времени это космос, а ваше мнение близко к нулю. И агент с вас не очень, везде вам Ольга Ивановна мерещится. Поберегите себя. Обязательно первого марта вас поздравлю. Обещаю. Заходите.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1352
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 11:18
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем?? Решили же что белое-это белое! Что опять мусолить будут?? Вот делать нечего..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5587
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 11:32
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что опять мусолить будут


Эти депутаты вместе с министерскими будут рассказывать, как: своими НЕИМОВЕРНЫМИ усилиями, каждодневным трудом, они и только ОНИ - этого всё таки ДОБИЛИСЬ.

Надо же им как то оправдывать свою НИКЧЕМНУЮ работу в парламенте.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 11:39
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственное что меня трогает в этой ситуации. спортивные трансляции легче будет смотреть. Они в основном в Европе,потому легче будет дожидаться. А так я на работе сутки, потом двое отдыхаю, маленьких детей нет,на работе не спишь совсем, потом спишь когда захочется, встаёшь тоже.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21549
Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае
Отправлено: 25.01.24 - 11:50
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А так я на работе сутки, потом двое отдыхаю

Вы же вроде освещением занимались, что кстати станет ещё более актуальным в связи с переходом на единый часовой пояс ;-)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4044
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 12:23
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
освещением занимались,

100 лет назад, сейчас даже близко не подойду, безнадёжно отстал.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14718
Re: Встреча по поводу перехода на единый часовой пояс пройдет в...
Отправлено: 25.01.24 - 13:24
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vedler_sila:
Перевод времени это космос

Перевод времени это учебник по географии за 6 класс
Основ не знаете что-ли
Цитата:
Vedler_sila:
агент с вас не очень, везде вам Ольга Ивановна мерещится.

Штирлиц шел по Берлину
На фуражке у Штирлица была написано "СССР сила"
Штирлиц не мог понять на чем он спалился
Цитата:
Vedler_sila:
Обязательно первого марта вас поздравлю. Обещаю. Заходите.

Непременно буду тут)
И вас поздравляю с окончательным решением кое кого вопроса)
Цитата:
ACROS:
своими НЕИМОВЕРНЫМИ усилиями, каждодневным трудом, они и только ОНИ - этого всё таки ДОБИЛИСЬ.

Уточняю
ВМЕСТЕ С АКТИВИСТАМИ!
когда эта команда поедет в ВКО там на крики людей эта команда будет поименно называть всех активистов кто лоббировал перевод))
Так и будет)
Напомню всем
Ольга Ведлер
Азамат Каримов
Болат Нурхожаев
Трое из ларца нашей научной мысли!
Учёные хронобиологи страны!
И просто веселые люди)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS