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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4863
Форумная эклектика
Отправлено: 24.01.24 - 15:55
#1231
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saba: Самое смешное за права угнетённого русского языка в Казахстане больше всех ратуют граждане Канады, Германии и России.
Ах дискриминация, какой ужас эти двуязычные казахи(почти двуличные) хотят, чтобы бедные русские в Казахстане стали такими же как они двуязычными! Это просто попрание элементарных прав человека! Позор!

Kairat stayer: Как-то ранее, пользователь с ником Хохол сказал, процитирую не самого себя, а Хохла: Да половина возмущающихся, живёт не здесь. Они сами осознанно в своё время поменяли названия своих улиц и названия городов, уехав в другие страны на ПМЖ. Спокойно теперь живут в чужих городах, под чужими названиями улиц. Сами массово свалили и вопят из-за бугра: "Караул беспредел!". Если ты уж продал свою Родину, поменяв на другую, так чё теперь переживать? Может хватит иллюзий насчёт того, кто будет представлять большинство в Костанае (это всё таки приезжие), и кто в будущем будет составлять основное население города? И логически, это большинство должно решать под какими названиями улиц им жить. Виноваты не те кто приехал, а те кто уехал.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4863
Форумная эклектика
Отправлено: 24.01.24 - 17:00
#1232
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abaika95: нет ладно я понимаю что актер или пропагандон там не обязаны во все тонкости вникатьно блин! ты же якобы эксперт!! и ты с профессорской бородой лепишь какуюто муть по первому каналу а население типа макса кивая гривой потом за тобой повторяют твой бред в коммментариях!)))казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))это как русские обижаются что кустанай переименовали в костанай и они тут же не понимают че это за название иностранное получилось?))

saba: Я смотрел эту передачу. Это была передача на смерть Ленина. В общем он там и не один был,был ещё и член общественного совета при президенте РФ, который повторил тезис Жириновского, что Ленин национальным устройством СССР( разделением на национальные республики) заложил бомбу замедленного действия под эту самую СССР. Честно говоря давно уже особого внимания не обращаю на это. Там волнами это идёт,кто нибудь начнёт, другой подхватит, потом видимо окрик из АП и снова тишина, вспомните Соловьёва. Тоже что то говорил, потом даже своих гостей начал осаживать Но зудеть, у многих зудит. Это видно. Руки чешутся у студийных вояк быстрее закончить с Украиной и взяться за остальное паршивое стадо. Поэтом у периодически возникают идей разбомбить Банковую, сбросить самую мощную бомбу на центр силы в Киеве(т.е самый центр огромного города), но пока их особо не слушают.

Kairat stayer: Смотрят десятки, сотни миллионов русскоговорящих граждан, им по телевизору в режиме 24/7 пропаганду ненависти, презрения к другим странам и народам вещают, якобы во всех бедах США, Европа, Ленин и.т.д. виноваты. Последний якобы и народы создал, и земли им раздал. При этом, времена Половцев и Золотой Орды вообще не упоминают. Нет бы внутренние проблемы решить, хотя бы, в части касающейся мигрантов. Взамен образованной молодёжи которая покидает Россию, приезжают в основном малообразованные жители из Средней Азии (образованные едут в более цивилизованные страны). На днях отмечал, что их дети в последующем не захотят работать дворниками, строителями, красить заборы и перекладывать плитки в Москве, а будут волей не волей учиться и.т.д.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4863
Форумная эклектика
Отправлено: 25.01.24 - 09:37
#1233
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Доброе утро, читателям и форумным грамотеям желаю здоровья, благополучия, мира, добра и удачного дня!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21545
Форумная эклектика
Отправлено: 25.01.24 - 09:39
#1234
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Цитата:
Kairat stayer:
Доброе утро, читателям и форумным грамотеям желаю здоровья, благополучия, мира, добра и удачного дня!

Если бы не слово "грамотеи" - ваш сарказм был бы почти незаметен :lol:
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