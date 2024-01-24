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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:34
Цитата:
Из Канады поступать хотел
Прилетать на экзамены каждый триместр?))
maxsaf:
Я на полном серьёзе планировал в аспирантуру поступать, в КГУ, но мне там сказали что совмещать работу с учебой не получится, а учеба платная, никаких льгот и прочих
Я на полном серьёзе планировал в аспирантуру поступать, в КГУ, но мне там сказали что совмещать работу с учебой не получится, а учеба платная, никаких льгот и прочих
Из Канады поступать хотел
Прилетать на экзамены каждый триместр?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:35
Цитата:
Тогда это будет антиконституционно. Вовремя кто-то сообразил и заднюю включил
abaika95:
Вообще плюнуть на вас и на магистратуру эту пусть хоть обязательный экзамен гос языка вводят раз вам так хочется
Вообще плюнуть на вас и на магистратуру эту пусть хоть обязательный экзамен гос языка вводят раз вам так хочется
Тогда это будет антиконституционно. Вовремя кто-то сообразил и заднюю включил
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:36
Цитата:
Это было ещё до Канады
abaika95:
Из Канады поступать хотел Прилетать на экзамены каждый триместр?))
Из Канады поступать хотел Прилетать на экзамены каждый триместр?))
Это было ещё до Канады
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:52
Почувствуйте разницу
Болашаковцы:
А эти пацаны закончили колледж и пойдут лить чугун:
Болашаковцы:
А эти пацаны закончили колледж и пойдут лить чугун:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:56
Цитата:
Перейдут на латиницу - и все нормализуется, чё придираться к таким мелочам?
Эл-починно:
«Харьков Палас Отель» (укр. Харків Палац)
«Харьков Палас Отель» (укр. Харків Палац)
Перейдут на латиницу - и все нормализуется, чё придираться к таким мелочам?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 23:01
Цитата:
да я и не придираюсь, просто интересно было, вот и спросил у вотума. почему палас , а не Паласт! Ну в крайнем случае - дворец
[Исправлено: Эл-починно, 24.01.2024 - 23:13]
maxsaf:
Перейдут на латиницу - и все нормализуется, чё придираться к таким мелочам?
Перейдут на латиницу - и все нормализуется, чё придираться к таким мелочам?
да я и не придираюсь, просто интересно было, вот и спросил у вотума. почему палас , а не Паласт! Ну в крайнем случае - дворец
[Исправлено: Эл-починно, 24.01.2024 - 23:13]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 23:28
Цитата:
потому что звук schwa формально правильно произносится почти так же как безударная гласная "а" в некоторых словах русского языка. и совершенно точно он не произносится как "э". если отбросить шутливость при виде слова палас и поставить ударение туда где оно должно быть в этом случае, на первый слог, то произношение слова будет значительно ближе к оригинальному.
Эл-починно:
просто интересно было
просто интересно было
потому что звук schwa формально правильно произносится почти так же как безударная гласная "а" в некоторых словах русского языка. и совершенно точно он не произносится как "э". если отбросить шутливость при виде слова палас и поставить ударение туда где оно должно быть в этом случае, на первый слог, то произношение слова будет значительно ближе к оригинальному.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 23:33
Цитата:
я так понимаю, дворцы просто сегодня не в моде?
Карачун:
то произношение слова будет значительно ближе к оригинальному.
то произношение слова будет значительно ближе к оригинальному.
я так понимаю, дворцы просто сегодня не в моде?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 00:45
Цитата:
Ты уже выбрал способ извинения? Письменно или на видео?
111: И пусть автор извинится за приписанную казахам какой то персидскую поговорку!
Ты уже выбрал способ извинения? Письменно или на видео?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 06:50
Цитата:
при всей вашей любви к русскому языку, или кого-то ещё к допустим казахскому, язык используемый людьми будет следовать за тандемом из экономики и культуры, а в этом отношении англичане всех переиграли, нравится вам это или нет.
Эл-починно:
я так понимаю, дворцы просто сегодня не в моде?
я так понимаю, дворцы просто сегодня не в моде?
при всей вашей любви к русскому языку, или кого-то ещё к допустим казахскому, язык используемый людьми будет следовать за тандемом из экономики и культуры, а в этом отношении англичане всех переиграли, нравится вам это или нет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35171
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 08:54
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35171
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 08:56
В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира..
Крошить самолетики врага как сидоровых коз..
Да уж, это блин не на форуме по 15 лет сидеть..
Крошить самолетики врага как сидоровых коз..
Да уж, это блин не на форуме по 15 лет сидеть..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 09:17
Цитата:
Прячась от неудобных вопросов. Так чё с извинениями решил?)
111:
на форуме по 15 лет сидеть..
на форуме по 15 лет сидеть..
Прячась от неудобных вопросов. Так чё с извинениями решил?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 09:43
Цитата:
111: В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мираНету у него уже армии. Профукал бездарно. И народ свой погубил. Он не чем щас не управляет, голова одним занимается, а хвост другим. Посмотри че о нём его же бывшие соратники говорят.
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