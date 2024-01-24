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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:34
#15826
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Цитата:
maxsaf:
Я на полном серьёзе планировал в аспирантуру поступать, в КГУ, но мне там сказали что совмещать работу с учебой не получится, а учеба платная, никаких льгот и прочих

Из Канады поступать хотел
Прилетать на экзамены каждый триместр?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21545
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:35
#15827
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Цитата:
abaika95:
Вообще плюнуть на вас и на магистратуру эту пусть хоть обязательный экзамен гос языка вводят раз вам так хочется

Тогда это будет антиконституционно. Вовремя кто-то сообразил и заднюю включил :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21545
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:36
#15828
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Цитата:
abaika95:
Из Канады поступать хотел Прилетать на экзамены каждый триместр?))

Это было ещё до Канады
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:46
#15829
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Цитата:
abaika95:
Kharkiv Palace как он правильно называется

«Харьков Палас Отель» (укр. Харків Палац) — первая пятизвёздочная гостиница в Харькове, расположена в центре города по адресу Проспект Независимости, 2.
Wikipedia :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21545
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:52
#15830
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Почувствуйте разницу

Болашаковцы:



А эти пацаны закончили колледж и пойдут лить чугун:

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21545
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:56
#15831
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Цитата:
Эл-починно:
«Харьков Палас Отель» (укр. Харків Палац)

Перейдут на латиницу - и все нормализуется, чё придираться к таким мелочам?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 23:01
#15832
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Цитата:
maxsaf:
Перейдут на латиницу - и все нормализуется, чё придираться к таким мелочам?

да я и не придираюсь, просто интересно было, вот и спросил у вотума. почему палас , а не Паласт! Ну в крайнем случае - дворец 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 24.01.2024 - 23:13]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 23:28
#15833
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Цитата:
Эл-починно:
просто интересно было

потому что звук schwa формально правильно произносится почти так же как безударная гласная "а" в некоторых словах русского языка. и совершенно точно он не произносится как "э". если отбросить шутливость при виде слова палас и поставить ударение туда где оно должно быть в этом случае, на первый слог, то произношение слова будет значительно ближе к оригинальному.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2934
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 23:33
#15834
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Цитата:
Карачун:
то произношение слова будет значительно ближе к оригинальному.

я так понимаю, дворцы просто сегодня не в моде? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21545
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 00:45
#15835
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Цитата:
111: И пусть автор извинится за приписанную казахам какой то персидскую поговорку!

Ты уже выбрал способ извинения? Письменно или на видео?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 06:50
#15836
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Цитата:
Эл-починно:
я так понимаю, дворцы просто сегодня не в моде?

при всей вашей любви к русскому языку, или кого-то ещё к допустим казахскому, язык используемый людьми будет следовать за тандемом из экономики и культуры, а в этом отношении англичане всех переиграли, нравится вам это или нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35171
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 08:54
#15837
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Ни фига, Зеленскому всего то 46..
Поздравляем!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35171
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 08:56
#15838
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В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира..
Крошить самолетики врага как сидоровых коз..
Да уж, это блин не на форуме по 15 лет сидеть..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21545
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 09:17
#15839
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Цитата:
111:
на форуме по 15 лет сидеть..

Прячась от неудобных вопросов. Так чё с извинениями решил?)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13878
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.24 - 09:43
#15840
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Цитата:
111: В 46 лет, управлять одной из сильнейших армий мира
Нету у него уже армии. Профукал бездарно. И народ свой погубил. Он не чем щас не управляет, голова одним занимается, а хвост другим. Посмотри че о нём его же бывшие соратники говорят.
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