Отправлено: - 22:35

abaika95:

Вообще плюнуть на вас и на магистратуру эту пусть хоть обязательный экзамен гос языка вводят раз вам так хочется

Цитата:Тогда это будет антиконституционно. Вовремя кто-то сообразил и заднюю включил