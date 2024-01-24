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≡ Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48440
Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Отправлено: 24.01.24 - 16:23
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Двое из нарушителей - жители Костанайской области. 41 и 58-летний мужчины распивали спиртные напитки и нецензурно выражались в адрес других пассажиров в поезде сообщением Алматы - Костанай.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3243
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 16:23
#1
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Как правильно читается надпись на спине у копа - Патрулдик полися или Патрулдик полисиа?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3243
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 16:29
#2
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Цитата:

спал на месте в обнаженном виде.

совсем голый без ничего спал? или спал в трасах, потому что в вагоне было жарко натоплено?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6617
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 17:47
#3
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Пожилой мужчина в поезде распивал спиртной напиток и спал на месте в обнаженном виде.
Чел вырвался на свободу, хотел расслабиться,может быть не дают ему дома походить голым, обломили кайф.эх вы жестокие люди
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5582
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 18:21
#4
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Цитата://оскорблял человеческое достоинство и нравственность,//

Это на полном СЕРЬЁЗЕ ?? И есть такая статья в Адм.Кодексе ??

Интересно: - в Италии, где полно статуй и картин с ОБНАЖЁННЫМИ мужчинами - тоже такая формулировка есть у полицейских и ихние обнаженные Давиды и Голиафы своим внешним обнажённым видом НЕ ОСКОРБЛЯЮТ человеческое достоинство и нравственность ??

Или , может у спящего и обнаженного актюбинца, ДОСТОИНСТВО ( то есть, то о чём всегда имеют ввиду женщины когда говорят между собой о мужском достоинстве) было совсем маленьким и поэтому полицейские и надо думать что и все остальные пассажиры этого вагона, были этим ОСКОРБЛЕНЫ ???


И как понять: - оскорблена НРАВСТВЕННОСТЬ ???
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3316
Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Отправлено: 24.01.24 - 19:43
#5
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Цитата:
ACROS:
И есть такая статья в Адм.Кодексе ??

Поправлю вас. В Казахстане нет Адм. кодекса. Есть Кодекс об адм. правонарушениях. Это разные вещи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4034
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 20:31
#6
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Куда катится человечество? Пить нельзя, приставать к женщинам нельзя, плевать на землю нельзя, спать голым нельзя, кто сможет продолжить список? Куды бедному крестьянину податься?
А как раньше было? Читаешь старые книги, после вкусного ужина им (аристократам) подали пузатые бокалы с коньяком и сигары
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4034
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 20:34
#7
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Романьтизьма нет! Как ранешние времена!
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
13
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 24.01.24 - 21:10
#8
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За 32 года демократизации, многие забыли как себя вести в обществе, и поэтому наступила пора гос-ву многих граждан и не граждан приучить соблюдать или принуждать знать правило, что такое "хорошо, а что такое "плохо"! А то от рук отбились! Хорошо, что еще не применяют правило, кто не с нами, тот против нас! Это касается особенно тех, кто не умеет пить спиртное! Раньше коренное население до 1954 года не знало, что такое водка или вино, а потом сосланные стали учить как надо пить, а не научили как вести себя в обществе! Всего прошло 89 лет, но это малый срок, поэтому нет иммунитета на спиртное!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1591
Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...
Отправлено: 25.01.24 - 00:04
#9
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Цитата:
и спал на месте в обнаженном виде.

Источник:
в чём вина этого мужчины? ...сняли шутники пока он спал! воспользовались его положением
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13877
Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Отправлено: 25.01.24 - 00:49
#10
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Я категорически против старых голых мужиков в поезде. А вот если будут женщины в вагоне голые, то я только за!.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2934
Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Отправлено: 25.01.24 - 01:06
#11
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Цитата:
Vit:

Голые мужики сами по себе в поездах не "рождаются". :lol:
Анекдот -
\\Едут в купе девушка с молодым человеком.. Через некоторое время девушка:- Молодой человек, скучно так ехать, давайте во что-нибудь сыграем?!?!...Тот оживляется:- Шашки., шахматы., домино...- Это так обыденно, давайте в "Ух ты" сыграем...- Как это???...- Вы закрываете глаза и считаете до 10., а после открываете...Он открывает:- Ух, ты !!!!....Девушка сидит в одном нижнем белье..."Теперь я," - говорит девушка.- Ух, ты!!!!!Парень вообще в одной простыне..- Ваша очередь..Парень закрыл., посчитал, открывает:- Ух ты!!!...Ни девушки, ни его вещей.. А тут и его станция.. Что делать?.. Смотрит по платформе делегация индусов идет.. Парень, уже в простыне, полотенце на голову намотал и к ним пристроился.. Вдруг, идущий перед ним индус второму говорит:- Вась!.. Глянь!.. Еще один придурок в "Ух ты" сыграл!...// :lol:
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