Re: Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение...

Отправлено: - 21:10

За 32 года демократизации, многие забыли как себя вести в обществе, и поэтому наступила пора гос-ву многих граждан и не граждан приучить соблюдать или принуждать знать правило, что такое "хорошо, а что такое "плохо"! А то от рук отбились! Хорошо, что еще не применяют правило, кто не с нами, тот против нас! Это касается особенно тех, кто не умеет пить спиртное! Раньше коренное население до 1954 года не знало, что такое водка или вино, а потом сосланные стали учить как надо пить, а не научили как вести себя в обществе! Всего прошло 89 лет, но это малый срок, поэтому нет иммунитета на спиртное!