Спал голым и пили: трех мужчин сняли с поездов за нарушение общественного порядка
Отправлено: 24.01.24 - 16:23
Двое из нарушителей - жители Костанайской области. 41 и 58-летний мужчины распивали спиртные напитки и нецензурно выражались в адрес других пассажиров в поезде сообщением Алматы - Костанай. Читать новость
Пожилой мужчина в поезде распивал спиртной напиток и спал на месте в обнаженном виде. Чел вырвался на свободу, хотел расслабиться,может быть не дают ему дома походить голым, обломили кайф.эх вы жестокие люди
Цитата://оскорблял человеческое достоинство и нравственность,//
Это на полном СЕРЬЁЗЕ ?? И есть такая статья в Адм.Кодексе ??
Интересно: - в Италии, где полно статуй и картин с ОБНАЖЁННЫМИ мужчинами - тоже такая формулировка есть у полицейских и ихние обнаженные Давиды и Голиафы своим внешним обнажённым видом НЕ ОСКОРБЛЯЮТ человеческое достоинство и нравственность ??
Или , может у спящего и обнаженного актюбинца, ДОСТОИНСТВО ( то есть, то о чём всегда имеют ввиду женщины когда говорят между собой о мужском достоинстве) было совсем маленьким и поэтому полицейские и надо думать что и все остальные пассажиры этого вагона, были этим ОСКОРБЛЕНЫ ???
Куда катится человечество? Пить нельзя, приставать к женщинам нельзя, плевать на землю нельзя, спать голым нельзя, кто сможет продолжить список? Куды бедному крестьянину податься? А как раньше было? Читаешь старые книги, после вкусного ужина им (аристократам) подали пузатые бокалы с коньяком и сигары
За 32 года демократизации, многие забыли как себя вести в обществе, и поэтому наступила пора гос-ву многих граждан и не граждан приучить соблюдать или принуждать знать правило, что такое "хорошо, а что такое "плохо"! А то от рук отбились! Хорошо, что еще не применяют правило, кто не с нами, тот против нас! Это касается особенно тех, кто не умеет пить спиртное! Раньше коренное население до 1954 года не знало, что такое водка или вино, а потом сосланные стали учить как надо пить, а не научили как вести себя в обществе! Всего прошло 89 лет, но это малый срок, поэтому нет иммунитета на спиртное!
Голые мужики сами по себе в поездах не "рождаются". Анекдот - \\Едут в купе девушка с молодым человеком.. Через некоторое время девушка:- Молодой человек, скучно так ехать, давайте во что-нибудь сыграем?!?!...Тот оживляется:- Шашки., шахматы., домино...- Это так обыденно, давайте в "Ух ты" сыграем...- Как это???...- Вы закрываете глаза и считаете до 10., а после открываете...Он открывает:- Ух, ты !!!!....Девушка сидит в одном нижнем белье..."Теперь я," - говорит девушка.- Ух, ты!!!!!Парень вообще в одной простыне..- Ваша очередь..Парень закрыл., посчитал, открывает:- Ух ты!!!...Ни девушки, ни его вещей.. А тут и его станция.. Что делать?.. Смотрит по платформе делегация индусов идет.. Парень, уже в простыне, полотенце на голову намотал и к ним пристроился.. Вдруг, идущий перед ним индус второму говорит:- Вась!.. Глянь!.. Еще один придурок в "Ух ты" сыграл!...//
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