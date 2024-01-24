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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:15
Цитата:
я тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать? в лигу свободного интернета еще пошли к мизулиной
пусть тик ток запишет)
таноми52:
Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов.
Трёп! Пример тенденциозной подачи фактов.
я тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать? в лигу свободного интернета еще пошли к мизулиной
пусть тик ток запишет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:21
зеленский вообще красиво поступил
раз россия пытается захватить русские регионы украины потому что русские там 5 колонна то зеленский гонит на фронт именно русское население этих регионов
в итоге километровые кладбища под харьковым и одессой выросли а в Львове тишина
в ответ путин насильно мобилизовал русское население донецка и луганска и убивает их в мясных атаках
а на звахченные территории типа мариуполя вместо местных завозят таджиков заселять от чего выжившие жители уже неможко прихеривают так как им на работу уже некуда устроится))
"россия тебя всегда кинет сынок" (народная военная мудрость)
раз россия пытается захватить русские регионы украины потому что русские там 5 колонна то зеленский гонит на фронт именно русское население этих регионов
в итоге километровые кладбища под харьковым и одессой выросли а в Львове тишина
в ответ путин насильно мобилизовал русское население донецка и луганска и убивает их в мясных атаках
а на звахченные территории типа мариуполя вместо местных завозят таджиков заселять от чего выжившие жители уже неможко прихеривают так как им на работу уже некуда устроится))
"россия тебя всегда кинет сынок" (народная военная мудрость)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 16:30
Цитата:
Мне Гога почему то еще и в личку копирует.
Зачем?
Я же тут все прекрасно вижу.
Одно и то же три раза получается
abaika95:
тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать
тебе уже в ветке ответил, ты будешь везде теперь копировать
Мне Гога почему то еще и в личку копирует.
Зачем?
Я же тут все прекрасно вижу.
Одно и то же три раза получается
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:29
Цитата:
Вы что, вообще слепой - это уже началось, здесь и сейчас.
Цитата:
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
saba: Вы страны случайно не перепутали? Видел я несколько извинений на камеру, так там речь шла о прямом оскорблении казахского народа
Вы что, вообще слепой - это уже началось, здесь и сейчас.
Цитата:
111: И у нас говорят Орыс на русских, Урус это у вас там на Кавказе. Требую извинений за несуществующие факты о казахах!
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:34
Цитата:
Киргизы были ) тут уже много раз выкладывали данные по населению, русские, украинцы, киргизы и т.д.
abaika95:
казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))
казахов не было гы-гы-гы не было казахов да! а кто был? были КАЗАКИ! гы-гы-гы смищно да)))
Киргизы были ) тут уже много раз выкладывали данные по населению, русские, украинцы, киргизы и т.д.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:39
Цитата:
Что началось? Ну Вам с Канады то виднее, конечно. Ещё раз повторяю, то, что я видел были либо откровенные оскорбления казахского народа,либо призывы к отторжению части территории страны. А так наверное что то у Вас в голове началось и до сих пор происходит. Какие то свои представления о жизни здесь. Как говорил Ленин, Вы как декабристы:"Страшно далеки они были от народа"
[Исправлено: saba, 24.01.2024 - 20:40]
maxsaf:
это уже началось, здесь и сейчас.
это уже началось, здесь и сейчас.
Что началось? Ну Вам с Канады то виднее, конечно. Ещё раз повторяю, то, что я видел были либо откровенные оскорбления казахского народа,либо призывы к отторжению части территории страны. А так наверное что то у Вас в голове началось и до сих пор происходит. Какие то свои представления о жизни здесь. Как говорил Ленин, Вы как декабристы:"Страшно далеки они были от народа"
[Исправлено: saba, 24.01.2024 - 20:40]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:40
Цитата:
Ор насчёт извинений Воронина
saba:
Что началось?
Что началось?
Ор насчёт извинений Воронина
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:55
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 20:56
Цитата:
Ты адвокат или просто подстрекатель, который 20 лет ноет о том, что тут ценники только на казахском?
Наверно второе?
maxsaf:
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
Тебя какие извинения устроят, письменные или с видео?
Ты адвокат или просто подстрекатель, который 20 лет ноет о том, что тут ценники только на казахском?
Наверно второе?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 21:00
По месту надо вопросы писать, по теме.
Тут то чего надрываться?
Хотите копировать комменты сюда, зачем?
Тут то чего надрываться?
Хотите копировать комменты сюда, зачем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 21:19
Цитата:
Да, я адвокат. Какие тебе извинения нужны?
111:
Ты адвокат
Ты адвокат
Да, я адвокат. Какие тебе извинения нужны?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2933
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:13
Мне вот интересно, война войной, но просто из новости - //Антимайдан и нас 946000 с нами Правда и Бог!31 дек 2023 ВС РФ уничтожили представителей ГУР и ВСУ, которые участвовали в планировании и исполнении теракта в Белгороде.Они вместе с двумя сотнями иностранных наемников располагались в бывшей гостинице «Харьков Палас».//
Я понимаю - хотят в Европу. Но не понимаю, зачем гостиницы паласами называть?
Palace с английского Пэлес в лучшем случае, но не палас же.
Я понимаю - хотят в Европу. Но не понимаю, зачем гостиницы паласами называть?
Palace с английского Пэлес в лучшем случае, но не палас же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:29
Цитата:
Киргизы были
А киргизы которые были отделены от казахов они кто тогда? И если те киргизы не настоящие а казахи настоящие киргизы то получается Сталин идиот что перепутал их?)
Больше того местные русские теперь тоже киргизы получаются? Их же тут не было а все срочно приехали на целину а до этого они были сплошь киргизы)
Цитата:
А что народ требует извинений из за вопроса незнания гос языка или за дезинформацию что русский язык в стране задвигается?)
Кстати парадокс
Казахи защищают тему того что казахский язык не везде внедрен а русские провокаторским способом пытаются доказать что казахский заставляют учить везде
Только у нас такое может быть
Вообще плюнуть на вас и на магистратуру эту пусть хоть обязательный экзамен гос языка вводят раз вам так хочется
Но истина дороже и не хочется потом визга вашего и нытья что вам опять препоны ставят там куда вы даже не собирались поступать))
maxsaf:
Киргизы были ) тут уже много раз выкладывали данные по населению, русские, украинцы, киргизы и т.д.
Киргизы были ) тут уже много раз выкладывали данные по населению, русские, украинцы, киргизы и т.д.
Киргизы были
А киргизы которые были отделены от казахов они кто тогда? И если те киргизы не настоящие а казахи настоящие киргизы то получается Сталин идиот что перепутал их?)
Больше того местные русские теперь тоже киргизы получаются? Их же тут не было а все срочно приехали на целину а до этого они были сплошь киргизы)
Цитата:
maxsaf:
Ор насчёт извинений Воронина
Ор насчёт извинений Воронина
А что народ требует извинений из за вопроса незнания гос языка или за дезинформацию что русский язык в стране задвигается?)
Кстати парадокс
Казахи защищают тему того что казахский язык не везде внедрен а русские провокаторским способом пытаются доказать что казахский заставляют учить везде
Только у нас такое может быть
Вообще плюнуть на вас и на магистратуру эту пусть хоть обязательный экзамен гос языка вводят раз вам так хочется
Но истина дороже и не хочется потом визга вашего и нытья что вам опять препоны ставят там куда вы даже не собирались поступать))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:33
Цитата:
Я на полном серьёзе планировал в аспирантуру поступать, в КГУ, но мне там сказали что совмещать работу с учебой не получится, а учеба платная, никаких льгот и прочих Болашаков мне все равно не светило, поэтому ограничился бакалавриатом.
[Исправлено: maxsaf, 24.01.2024 - 22:34]
abaika95:
куда вы даже не собирались поступать))
куда вы даже не собирались поступать))
Я на полном серьёзе планировал в аспирантуру поступать, в КГУ, но мне там сказали что совмещать работу с учебой не получится, а учеба платная, никаких льгот и прочих Болашаков мне все равно не светило, поэтому ограничился бакалавриатом.
[Исправлено: maxsaf, 24.01.2024 - 22:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.24 - 22:34
Цитата:
Сделал перепост из русского телеграм канала где идиоты транслируют название отеля как палас а не Kharkiv Palace как он правильно называется
И удивляется почему палас? Спроси у пропагандонов российских
Эл-починно:
Я понимаю - хотят в Европу. Но не понимаю, зачем гостиницы паласами называть? Palace с английского Пэлес в лучшем случае, но не палас же.
Я понимаю - хотят в Европу. Но не понимаю, зачем гостиницы паласами называть? Palace с английского Пэлес в лучшем случае, но не палас же.
Сделал перепост из русского телеграм канала где идиоты транслируют название отеля как палас а не Kharkiv Palace как он правильно называется
И удивляется почему палас? Спроси у пропагандонов российских
-
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