Отправлено: - 22:29

maxsaf:

Киргизы были ) тут уже много раз выкладывали данные по населению, русские, украинцы, киргизы и т.д.

maxsaf:

Ор насчёт извинений Воронина

Цитата:Киргизы былиА киргизы которые были отделены от казахов они кто тогда? И если те киргизы не настоящие а казахи настоящие киргизы то получается Сталин идиот что перепутал их?)Больше того местные русские теперь тоже киргизы получаются? Их же тут не было а все срочно приехали на целину а до этого они были сплошь киргизы)Цитата:А что народ требует извинений из за вопроса незнания гос языка или за дезинформацию что русский язык в стране задвигается?)Кстати парадоксКазахи защищают тему того что казахский язык не везде внедрен а русские провокаторским способом пытаются доказать что казахский заставляют учить вездеТолько у нас такое может бытьВообще плюнуть на вас и на магистратуру эту пусть хоть обязательный экзамен гос языка вводят раз вам так хочетсяНо истина дороже и не хочется потом визга вашего и нытья что вам опять препоны ставят там куда вы даже не собирались поступать))